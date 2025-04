Dieta keto dla dzieci zdrowych nie jest wskazana. Jest to bardzo specyficzny sposób żywienia, który wywołuje szereg zmian w organizmie. Obniża we krwi stężenie glukozy, insuliny i leptyny, a podnosi stężenie glukagonu i kortyzonu, o sprzyja powstawaniu ciał ketonowych w wątrobie. U zdrowych dzieci nie ma potrzeby wywoływania takich zmian.

Tak, dieta keto może być stosowana u dzieci, ale wyłącznie w ściśle określonych przypadkach medycznych i u dzieci młodszych – do 10 roku życia. Bardzo często stosowana jest u dzieci chorujących na padaczkę. Nie może być stosowana przez rodziców na własną rękę. Zlecana jest przez lekarza, który dobiera ją indywidualnie do potrzeb konkretnego dziecka. Taki sposób żywienia stosowany jest najczęściej jedynie przez 2-3 lata.

Istnieje kilka odmian diety keto dla dzieci, które są stosowane w medycynie:

W medycznej diecie keto dla dzieci stosuje się 3 posiłki dziennie. W każdym z nich powinna być ściśle określona ilość białka, tłuszczu i węglowodanów. Jadłospis obejmuje określone ilości mięsa czerwonego i drobiowego, ryb i wędlin. Źródłem węglowodanów w diecie są niskowęglowodanowe warzywa i owoce, np. kapusta, cukinia, ogórek, por, pomidory, sałata, szpinak, papryka, grejpfruty, truskawki, awokado. Tłuszcz w diecie pochodzi głównie z olejów, oliwy, masła. Z diety eliminuje się produkty zbożowe, słodycze, słodkie napoje, a nawet leki z dodatkiem cukru.

Udowodniono, że u 10-20% dzieci na diecie ketogennej następuje całkowite zahamowanie napadów padaczkowych, u połowy z pozostałych następuje znaczne zmniejszenie liczby napadów, co umożliwia zmniejszenie dawki leków lub całkowite ich odstawienie. Wiele dzieci, po 2-3 latach leczenia dietą ketogeniczną może wrócić do normalnego sposobu żywienia, czemu nie towarzyszy nawrót napadów.

Inne zastosowanie diety keto dla dzieci:

Uwaga! We wrześniu 2023 r. lekarze z American Academy of Pediatrics opublikowali raport, w którym wyrazili stanowisko, że dieta keto nie powinna być stosowana u dzieci i nastolatków cukrzycą typu I i II, gdyż jest zbyt mało dowodów naukowych na skuteczność takiego leczenia, są za to liczne obawy związane ze stosowaniem tak restrykcyjnej diety w tak młodym wieku. Zalecili też, aby rodzice, którzy chcą spróbować diety keto u swojego dziecka, koniecznie skonsultowali się z lekarzem i stosowali ją we współpracy ze specjalistą.

W przypadkach medycznych dietę ketogeniczną można stosować od 1. roku życia – wyłącznie na zlecenie lekarza i pod jego kontrolą.

Dietę ketogeniczną w celu zmniejszenia masy ciała mogą stosować osoby dorosłe. U dzieci poniżej 18 roku życia rodzice nie powinni wprowadzać takiego sposobu żywienia na własną rękę. W celu zmniejszenia masy ciała u dziecka nie ma potrzeby stosowania diety keto. Udaje się to osiągnąć klasyczną dietą odchudzającą dla dzieci, która jest dla młodego organizmu bezpieczniejsza.