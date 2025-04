Dieta jabłkowa to dieta przynosząca spektakularne efekty. Rekordziści chudną na niej nawet 10 kg w 7 dni. Jadłospis diety jabłkowej jest łatwy i opiera się na prostych zasadach.

Dieta jabłkowa to kuracja oczyszczająca, która polega na spożywaniu przez 3 dni wyłącznie jabłek, w dowolnej ilości. Dieta ta jest restrykcyjna i nie powinno się jej przedłużać. To typowa monodieta, stosowana czasem w celach oczyszczających.

Na 3-4 dni przed rozpoczęciem diety jabłkowej stopniowo ograniczaj porcje tego, co zwykle jesz. Zrezygnuj całkowicie z wędlin, słodyczy, alkoholu, kawy oraz czarnej, mocnej herbaty. Postaraj się też do minimum zmniejszyć spożycie soli.

Jedz za to jak najwięcej warzyw i owoców, kasz (gryczana, pęczak, jaglana) oraz pełnoziarniste pieczywo.

Dzień zaczynaj od szklanki wody z dodatkiem octu jabłkowego, który ma szerokie właściwości.

W ciągu dnia wypijaj 2 litry płynów. Unikaj mocnej herbaty. Wskazane są herbatki ziołowe i owocowe.

Jabłka zjadaj ze skórkami – są bogate są w błonnik pokarmowy i witaminy.

Jeżeli źle się poczujesz, będziesz osłabiona lub pojawią się bóle głowy – sięgnij po dodatkową przekąskę. Jeżeli dolegliwości będą się powtarzać lub nasilać, koniecznie przerwij dietę.

Najpopularniejszym rodzajem diety jabłkowej, jest 3-dniowa dieta oczyszczająca polegająca na wyłącznym jedzeniu jabłek przez jej czas trwania. Dieta jabłkowa występuje też w innych odsłonach. Często jako uzupełnianie diety jabłkowej stosuje się ocet jabłkowy na odchudzanie.

Dieta jabłkowa 7 dni



Dieta jabłkowa 7-dniowa - trwa tydzień i polega na wyłącznym spożywaniu jabłek i piciu soku jabłkowego przez kolejne 7 dni. Ta restrykcyjna odmiana nie jest polecana przez ekspertów z uwagi na potencjalne niedobory. Choć jabłka są zdrowe, nie dostarczają wszelkich niezbędnych składników odżywczych. Dieta jabłkowa 7-dniowa jest jednak stosowana w celu utraty masy ciała. Rekordziści mówią, że udało im się zrzucić aż 10 kg przez 7 dni diety.

Dieta jabłkowa 5 dni

Kompromis pomiędzy dietą 3- i 7-dniową. Pozwala uzyskać potencjalnie lepsze efekty ze zminimalizowaniem skutków ubocznych.

Jednodniowa dieta jabłkowa

Zwana inaczej jabłkową kuracją oczyszczającą. Najmniej wymagająca i restrykcyjna dieta. Przez jeden dzień jesz tylko jabłka. Dobrym momentem na przeprowadzenie tej diety jest jesień, gdy jabłka są świeże i najsmaczniejsze.

Sokowa dieta jabłkowa

Niektórzy modyfikują też dietę jabłkową i łączą ją z dietą koktajlową lub dietą sokową. Najczęściej polega to na codziennym piciu odpowiednio: koktajli i soków opartych o jabłka. Niekiedy do tych napojów można dodawać także inne warzywa lub owoce dla większego urozmaicenia.

Inne rodzaje diet jabłkowych

Pamiętaj, że nie musisz się określać i wybierać żadnej z tych diet. Jeśli chcesz skorzystać z dobrodziejstw jabłek, po prostu włącz je do jadłospisu i odżywiaj się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

Możesz też dowolnie modyfikować dietę jabłkową, na przykład poprzez zamienienie jednego posiłku dziennie na jabłko, albo spróbować wykorzystywać jabłka do gotowania.

Zobacz przykładowy jadłospis diety jabłkowej 3-dniowej.

Dzień 1.

Możesz jeść tyle jabłek, na ile masz ochotę.

Wypij 3–4 szklanki naparu z rumianku lub mięty oraz niegazowaną wodę mineralną (minimum 2 litry).

Wieczorem możesz odczuwać ból głowy, który wiąże się z niskim stężeniem cukru we krwi.

Dzień 2.

Nadal jedz tylko jabłka, pij wodę mineralną.

Możesz cierpieć na biegunki, które związane są z wyższym spożyciem błonnika pokarmowego.

Dzień 3.

Jedz tylko jabłka, pij co najmniej 8 szklanek płynów.

Pamiętaj, że nie musisz jeść wyłącznie jabłek surowych. Owoce możesz też upiec lub spożywać w formie niedosładzanego musu.

Po upływie 3-dniowej diety jabłkowej stopniowo wracaj do normalnej diety, ale wciąż przemycaj jabłka w co najmniej 2 posiłkach dziennie. Jak możesz je wykorzystać? Wypróbuj poniższe pomysły na posiłki w diecie jabłkowej.

Śniadania w diecie jabłkowej



mus z jabłek z jogurtem naturalnym;

jabłko z kefirem i cynamonem;

płatki owsiane z jogurtem i surowe jabłko;

pełnoziarniste pieczywo z białym serem i musem jabłkowym;

naleśnik z białym serem i musem jabłkowym;

wafle ryżowe z jabłkiem.

Obiady w diecie jabłkowej



zupa jabłkowa;

pierś kurczaka, pieczone jabłka, ryż brązowy;

pierś indyka zapieczona z jabłkiem, brokuł gotowany na parze, ryż;

stek z jabłkami, kasza pęczak, surówka z kiszonej kapusty;

grillowany łosoś z jabłkami, ryż brązowy.

Przekąski z wykorzystaniem jabłek



chlebek chrupki z chudym twarożkiem i jabłkiem;

kompot jabłkowy z całymi kawałkami owoców;

naturalny jogurt/kefir z jabłkiem.

Kolacje w diecie jabłkowej



jabłka zapiekane z ryżem;

gotowany szpinak z kromką pełnoziarnistego chleba, pieczone jabłko;

jabłka zapiekane z szynką.

Efekty diety jabłkowej są rewelacyjne, choć nietrwałe, jeśli nie zmienisz nawyków żywieniowych na stałe. Według opinii osób, które ją stosowały, można schudnąć nawet 5 kg w ciągu 3 dni.

Jabłka są niskokaloryczne. Średni owoc ma około 90 kcal. Utrata kilogramów na diecie jabłkowej spowodowana jest ujemnym bilansem energetycznym i utratą wody z organizmu. Jesz maksymalnie do 1000 kcal dziennie. Dla większości kobiet to zdecydowanie za mało.

Dieta jabłkowa jest tzw. monodietą i przez większość dietetyków oceniana jest negatywnie. Specjaliści tłumaczą, że niczego nie uczy, może wywoływać osłabienie, zaburzenia koncentracji, biegunki i bóle głowy. Przeciąganie diety jabłkowej może skutkować nawet niedoborami pokarmowymi.

Z drugiej strony zwolennicy diety jabłkowej twierdzą, że wymiata ona z przewodu pokarmowego toksyny i poprawia wygląd skóry. Regularnie powtarzana, łagodzi dolegliwości przy zaparciach i bólach reumatycznych.

Dieta jabłkowa jest polecana tym, którzy mają problem z pasożytami przewodu pokarmowego (wiciowcami jelitowymi, tasiemcami, robakami). Może wspomóc w walce z nieproszonymi gośćmi.

Należy pamiętać, że diety jabłkowej nie mogą stosować osoby:

z wrażliwym żołądkiem,

ze skłonnościami do zgagi,

cierpiące na chorobę wrzodową,

chorujące na zespół jelita drażliwego,

chorujące na wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 20.08.2008 przez Agatę Bernaciak.

