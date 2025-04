Dieta grejpfrutowa pozwala schudnąć w ciągu 2 tygodni aż 4 kilogramy. Jest też bardzo skuteczna w walce z cellulitem. Pamiętaj jednak o tym, że nie wolno jej stosować dłużej niż 14 dni - za bardzo obciążyłaby organizm. Będąc na diecie grejpfrutowej nie używaj soli, pij ponad 2 litry wody dziennie, a mięsa nie smaż na tłuszczu (musi być pieczone albo gotowane).

W naszym filmie znajdziesz przykładowy jadłospis na jeden dzień diety grejpfrutowej. Ten kwaskowaty owoc zjesz wtedy na II śniadanie, podwieczorek i kolację. Oczywiście, pomimo że jest on podstawą tego jadłospisu, to znajduje się w nim wiele innych składników. Rzodkiewka z grahamką i jajkiem na kolację lub 2 plasterki szynki ze średnią cykorią z olejem i cytryną, a także 2 kromkami chleba razowego to smaczne i sycące posiłki - na pewno nie będziesz musiała się głodzić!

Zobacz też koniecznie pomysły na pozostałe dni jadłospisu diety grejpfrutowej według Polki.pl.

Pamiętaj, że sok grejpfrutowy nie może zawierać cukru - idealnie byłoby przygotowywać ten samodzielnie wyciskany.