Ukorokom diety Gersona ulegają często ciężko chore osoby. Są gotowe dużo zapłacić, aby zyskać szansę na wyleczenie lub wydłużenie życia. I faktycznie, dieta Gersona ma pewne zalety – zachęca do jedzenia zdrowych warzyw i owoców i zwiększania ich ilości w diecie. To jej niewątpliwy plus. Ale na tym one się kończą. Sprawdź, dlaczego tak jest.

Dieta Gersona jest specyficzną dietą wegetariańską i jednocześnie dietą oczyszczającą opartą na produktach organicznych, a terapia Gersona obejmuje nie tylko dietę, ale i lewatywy z kawy i oleju rycynowego oraz suplementację.

Podstawą diety Gersona są soki owocowe i warzywne oraz wyciskane z nich soki. Żeby soki te miały moc uzdrawiającą, trzeba je przygotowywać w konkretny sposób. Potrzebna jest do tego wyciskarka, która najpierw zamienia owoce w pulpę, a potem pod wysokim ciśnieniem wyciska z niej sok. Procedura ta ma gwarantować, że soki zawierają maksimum cennych składników, których ma nie być w sokach wytwarzanych innymi metodami.

Dieta Gersona, zwana też terapią czy metodą Gersona, to dieta stworzona przez niemieckiego endokrynologa, Maxa Gersona, w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia. Jak on sam utrzymywał, dzięki swojemu reżimowi dietetycznemu pozbył się migren. A potem pomyślał, że najprawdopodobniej jego program żywieniowy może też leczyć inne choroby, np. gruźlicę i raka.

Pomysł ten wziął się z koncepcji, że wszystkie choroby są skutkiem zatrucia organizmu toksynami i odtrucie go powinno pomóc organizmowi zwalczyć chorobę. Np. przyczyną raka ma być nadmiar sodu w stosunku do potasu w organizmie, a dieta Gersona ma tę równowagę przywracać.

W ślady ojca poszła jego córka. To ona rozpropagowała dietę ojca i założyła Instytut Gersona. Obecnie funkcjonują dwa ośrodki, w których można poddać się tej terapii. Jeden jest w Tijuanie w Meksyku, drugi w Budapeszcie na Węgrzech. Terapię Gersona można też przeprowadzać lub kontynuować w warunkach domowych.

Najważniejszym elementem diety są soki owocowe i warzywne – należy je przygotowywać i pić co godzinę, w sumie 13 dziennie. Potrzeba do tego ok. 9 kilogramów organicznych warzyw i owoców dziennie. Nie jest to jednak czysta dieta sokowa.

Produkty dowolone w dicie Gersona:

świeże owoce i warzywa organiczne, lecz nie nie wszystkie – te zakazane podajemy niżej,

suszone owoce: daktyle, brzoskwinie, śliwki, morele, rodzynki, ale tylko niesiarkowane,

ziarna – żytni chleb be soli i tłuszczu, płatki owsiane, brązowy ryż – najczęściej wtedy, gdy terapeuta da do ich jedzenia zielone światło,

soczewica – dopiero po 6 miesiącach diety i tylko wtedy, jeśli stan zdrowia jest dobry,

organiczny odtłuszczony jogurt naturalny – nie wcześniej niż po 6 miesiącach diety,

olej lniany – tylko, jeśli terapeuta go zaleci,

przyprawy – w ograniczonych ilościach można stosować m.in. liść laurowy, anyż, koper włoski, ziele angielskie, szałwię, majeranek, rozmaryn, szafran, ocet winny lub jabłkowy,

napoje – świeżowyciskane soki warzywne i owocowe oraz bezkofeinowe herbaty.

Okazjonalnie i za zgodą terapeuty można także sięgać po:

1-2 kromki dziennie chleba pełnoziarnistego żytniego, bez soli i tłuszczu,

pół banana tygodniowo,

bataty,

raz w tygodniu quinoa,

kilka razy w roku popkorn,

1-2 łyżeczki dziennie wysokiej jakości miodu, syropu klonowego lub brązowego cukru.

Zakazane na diecie Gersona są:

owoce: ananasy, jagody, awokado,

warzywa: marchew, ostra papryka, surowy szpinak, liście marchewki i rzodkiewki, soja i produkty sojowe, suszona fasola i nasiona większości roślin strączkowych, kiełki,

mięso,

jaja,

ryby i owoce morza,

grzyby,

orzechy i nasiona,

tłuszcz poza olejem lnianym,

suplementy białkowe wszelkiego rodzaju,

przyprawy: sól, oraz m.in.: czarny pieprz, oregano, bazylia, papryka,

napoje: woda (! bo zajmuje w żołądku miejsce na soki), alkohol, każdy rodzaj kawy (bezkofeinowa też), zwykłe soki, napoje gazowane, czarna herbata i wszelkie napary zawierające kofeinę,

słodycze,

proszek o pieczenia i soda oczyszczona.

Podczas diety Gersona zakazane jest też korzystanie z kosmetyków: farb do włosów, dezodorantów, szminek, past do zębów, płukanek do ust, kremy i balsamy.

fot. Dieta Gersona – co jeść/ Adobe Stock, monticellllo

Poniżej przykład, jak mógłby wyglądać jadłospis diety Gersona po minimum 6 miesiącach terapii. Z pewnością nie byłby idealny dla każdego pacjenta. To niskokaloryczny jadłospis, którego lepiej nie stosować bez konsultacji z lekarzem, zwłaszcza przez dłuższy czas.

Śniadanie: szklanka świeżowyciśnietego soku z pomarańczy i marchwii oraz owsianka na wodzie, z połówką gruszki i łyżeczką miodu

szklanka świeżowyciśnietego soku z pomarańczy i marchwii oraz owsianka na wodzie, z połówką gruszki i łyżeczką miodu Przekąska: 250 ml świeżowyciskanego soku z buraka i jabłko

250 ml świeżowyciskanego soku z buraka i jabłko Lunch: dowolna sałatka warzywna wykonana z dozwolonych produktów,

dowolna sałatka warzywna wykonana z dozwolonych produktów, Przekąska: 250 ml świeżowyciskanego soku z mandarynek, jabłek i selera, 4-5 śliwek

250 ml świeżowyciskanego soku z mandarynek, jabłek i selera, 4-5 śliwek Kolacja: 250 ml świeżowyciskanego soku z grejpfruta, zupa-krem z warzyw, sałatka z zieleniny z cebulą i batatem,

250 ml świeżowyciskanego soku z grejpfruta, zupa-krem z warzyw, sałatka z zieleniny z cebulą i batatem, Przekąska: 250 ml świeżowyciskanego soku z czerwonej papryki, rukwi wodnej, kapusty, liści buraka i jabłek

W międzyczasie należy wypić dodatkowe 7 szklanek świeżowyciskanego soku z warzyw i owoców.

Jadłospis należy uzupełniać suplementami zaleconymi przez terapeutę Instytutu Gersona. Najczęściej pacjenci otrzymują potas, witaminy B3 i B12, enzymy trzustkowe, suplementy mające wpływać na pracę tarczycy.

Uzupełnienie jadłospisu diety Gersona – lewatywy

Jadłospis diety Gersona oraz suplementację uzupełniają lewatywy, najczęściej z kawy, a czasami też z oleju rycynowego, które mają ułatwiać usuwanie toksyn z organizmu. To pokłosie teorii, że gromadzące się w jelicie grubym „odpadki żywieniowe” zatruwają organizm. Teorię tę już dawno obalono. Gerson dodatkowo twierdził, że lewatywy wspomagaja pracę wątroby i poszerzają przewody żółciowe, co ma ułatwiać usuwanie toksyn.

Na każde 3 szklanki soków należy wykonać 1 lewatywę, czyli 4-5 dziennie.

Dieta Gersona nie znajduje poparcia w badaniach naukowych. Teorie, na jakich bazuje, np. tę o zatruwaniu organizmu przez zawartość jelita grubego i konieczności detoksyfikacji organizmu, już dawno obalono. Mimo to, terapia Gersona ma się dobrze i znajduje amatorów, często wśród nieuleczalnie chorych ludzi, dla których jest terapią ostatniej szansy.

Pacjencji odbywający kurację w placówkach Instytutu Gersona często podkreślają, że dzięki tej terapii czują się lepiej i nie muszą przyjmować dużych dawek leków przeciwbólowych. I z pewnością tak jest, gdyż w placówkach ludzie obejmowani są troskliwą opieką, co z pewnością poprawia ich stan psychiczny. Jednak sama dieta Gersona nie ma cudownych mocy uzdrawiających. Potwierdziły to np. badania prowadzone przez The National Cancer Institute w USA w 2010 roku, badania brytyjskich naukowców z 2007 roku i z 2014 roku. To, co udało się potwierdzić, to fakt, że pacjenci w trakcie i po terapii lepiej czuli się psychicznie.

Jedyne badanie, jakie wykazało, że terapia Gersona wydłuża przeżywalność pacjentów z rakiem jajnika, jelita grubego i czerniakiem, były prowadzone przez sam Instytut Gersona. Nie mogą więc być uznane za bezstronne, a tym samym za w pełni wiarygodne. Z resztą później zakwestiowano metodologię tych badań.

Niewątpliwie jednak z diety Gersona warto zaczerpnąć zwiększenie ilości świeżych warzyw i owoców w diecie – to jest niewatpliwie cenny element każdej diety prozdrowotnej i zmniejszającej ryzyko choroby nowotworowej.

Terapia Gersona nie jest tania. Pobyt w ośrodku leczniczym Gersona to wydatek rzędu dziesiątków tysięcy złotych. Nawet prowadzenie jej w domu nie jest tanie. Trzeba kupić specjalną wyciskarkę do soków, a jej koszt to ponad 10 tysięcy złotych. Koszt organicznych warzyw i owoców też nie jest niski, a dziennie trzeba ich ok. 7 kg.

W dodatku dieta Gersona jest bardzo absorbująca. Szykowanie (to trwa dłużej niż w przypadku wszystkich innych wyciskarek) i picie co godzinę soków, do tego 4-5 lewatyw dziennie. Może się więc okazać, że terapia jest nie tylko kosztowna, lecz staje się pełnoetatowym zajęciem uniemożliwiającym normalne życie. Jak za terapię niepopartą dowodami naukowymi to bardzo wysoka cena.

Lecz cena może być jeszcze wyższa, gdyż w Instytucie Gersona pacjenci mogą być zniechęcani do kontynuowania tradycyjnej terapii przeciwnowotworowej – chemioterapii, która ma zatruwać ich organizmy i uniemożliwiać samoleczenie. W takich przypadkach ceną za terapię może być życie lub jego skrócenie.

Przy tym fakcie, już mniej istotne wydają się skutki uboczne terapii, do których zalicza się:

anemię,

zaburzenia elektrolitowe i zakażenia bakteryjne (głównie wskutek częstych lewatyw),

niedożywienie (niedobór białka u pacjentów onkologicznych może być bardzo niekorzystny),

odwodnienie (wskutek odradzania picia wody i wtedy, gdy nie spożywa się często innych napojów),

utrata apetytu,

zaparcia,

osłabienie mięśniówki jelit,

ogólne osłabienie,

skurcze w brzuchu.

Oto 2 przepisy na często stosowane w diecie Gersona soki i zupę Hipokratesa. Oczywiście należy je przygotować z organicznych produktów i przy użyciu odpowiedniej wyciskarki (nie powinna być plastikowa ani aluminiowa). W celach profilaktycznych z pewnością wystarczy zwykła, wolnoobrotowa wyciskarka.

Sok jabłkowo-marchwiowy diety Gersona

Składniki:

jabłka (np. Gala) i marchewki w równych proporcjach.

Sposób przygotowania:

Umyj jabłka, ale ich nie obieraj. Przekrój, usuń gniazda nasienne i ogonek. Marchewki dokładnie wyszoruj, nie obieraj. Wkładaj do wyciskarki na przemian kawałki jabłka i marchewki. Wypij od razu po przygotowaniu. Pozostały sok możesz przechować w hermetycznie zamkniętym opakowaniu do 3 godzin w lodówce.

fot. Przepis diety Gersona: sok marchwiowo-jabłkowy/ Adobe Stock, denio109

Sok warzywno-owocowy diety Gersona

Składniki:

sałata rzymska,

3-4 liście czerwonej sałaty,

1-2 liście endywii,

4-6 liści rukwi wodnej,

2-3 liście buraka,

2-3 liście czerwonej kapusty,

¼ zielonej papryki,

1-3 liście boćwiny,

1 średnie jabłko (Gala, Ida, Granny Smith Mcintosh).

Sposób przygotowania:

Wszystkie liście i jabłko umyj i dokładnie osusz. Usuń gniazdo nasienne i ogonek z jabłka, ale go nie obieraj. Z liści sałat usuń włókniste części. Włóż wszystkie składniki do wyciskarki. Sok wypij zaraz po przygotowaniu.

fot. Przepis diety Gersona: zielony smoothie/ Adobe Stock, New Africa

Zupa Hipokratesa w diecie Gersona

Składniki:

korzeń lub natka pietruszki,

1 średniej wielkości seler lub 5 selerów naciowych,

1300-1500 g pomidorów,

2 cebule,

2 pory,

450 g batatów,

czosnek do smaku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa dokładnie umyj, pokrój na mniejsze kawałki i włóż do stalowego garnka. Czosnek obierz i wrzuć do warzyw. Zalej dobrej jakości wodą (ma przykryć warzywa), zagotuj i gotuj pod przykryciem 2 godziny. Po ugotowaniu zblenduj. Zupę możesz przyprawić dozwolonymi na diecie Gersona przyprawami i przechować w lodówce maksimum 2 doby.

fot. Przepis diety Gersona: zupa Hipokratesa/ Adobe Stock, Alesia Berlezova

Źródło: cancerresearchuk.org, gerson.org

Arykuł pierwotnie opublikowano 19.02.2018 r.

