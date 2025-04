Dieta Dobrych Produktów (DDP) zaczęła zyskiwać coraz większą popularność za sprawą książki o takim samym tytule jak nazwa diety. Jej autorką jest lekarka, Ewa Bednarczyk-Witoszek. DDP jest dietą profilaktyczną, która może przynieść wiele korzyści także ludziom borykającym się z bardzo różnymi dolegliwościami. Tak twierdzi jej autorka. Czy to prawda?

Reklama

Spis treści:

Autorka diety twierdzi, że zbyt częste jadanie niektórych produktów czy pokarmów może być niekorzystne dla zdrowia. Tak samo jest z produktami, które autorka określa jako „złe”. Ich jedzenie może wywoływać nietolerancje pokarmowe lub alergie, co powoduje „przeciążenie szlaków metabolicznych”. A stąd już podobno prosta droga do wystąpienia objawów różnych chorób.

Na podstawie 25-letniej praktyki lekarskiej i rezultatów osiąganych w terapii pacjentów przekonałam się, że prawie wszystkie choroby leczy się tak samo: trzeba szukać czynnika dietetycznego, który spowodował chorobę. Nie zawsze zdołamy od razu zmienić swoje nawyki żywieniowe, ale należy do tego podchodzić spokojnie i ponawiać próby – zapewnia autorka diety DDP.

W Diecie Dobrych Produktów żywność została podzielona na dwie kategorie. Produkty dobre (PD) to te, których zwykle w diecie się nie naużywa i te, które można podać dziecku przed ukończeniem pierwszego roku życia. Pomagają one zachować „szczelność” błon komórkowych i jelit (patrz: nieszczelne jelita). Natomiast produkty złe (PZ) to są te, których się w diecie nadużywa, czyli je zbyt dużo lub za często się w niej pojawiają, zakłócając prawidłową pracę jelit, przez co nie podaje się ich małym dzieciom.

Dobre produkty (DP) w diecie DDP



1. Białko zwierzęce: jaja, owoce morza, ryby (byle nie wędzone), wołowina, kurczak, gęś, kurczak, indyk, królik, jagnięcina, dziczyzna.

2. Białko roślinne: fasola i groch (świeże lub suszone), soczewica, ciecierzyca, bób, chleb świętojański, orzechy – włoskie, laskowe, brazylijskie, pistacjowe, ziemne, migdały; sezam, soja, len, mak, słonecznik.

3. Węglowodany:

dyniowate – dynia, kabaczek, patison, ogórki, cukinia i niskowęglowodanowe owoce (melon, arbuz;

psiankowate – pomidor, papryka, bakłażany, ziemniaki (do 350 g na dobę),

kapustne – wszystkie kapusty (także kiszona), brukselka, kalafior, brokuły, kalarepa, pasternak, rukola, gorczyca, jarmuż, chrzan, rzodkiewka, biała rzodkiew, brukiew, rzepa, kapary;

szczeciowce – roszponka, kozłek;

astrowate – piołun, jeżówka, komosa, krwawnik, nagietek, łopian, ostropest, podbiał, rumianek, karczochy, sałata, mlecz (mniszek), cykoria;

komosowate: burak, szpinak, quinoa (komosa ryżowa) oraz goździkowce: szczaw, rabarbar, gryka, amarantus;

selerowce: marchewka, pietruszka, seler, brukiew; zioła: koper, anyż, kminek, kolendra, żeń-szeń, lubczyk

cebulowe: cebula, szczypiorek, por, czosnek;

grzyby suszone i świeże;

4. Inne: glony, szparagi, zioła, kiełki, kawa prawdziwa;

5. Przyprawy: szafran, kurkuma, rozmaryn, imbir, cynamon, mięta, tymianek, majeranek, oregano, bazylia, pieprz, gorczyca/musztarda.

Produkty szkodliwe (PS), czyli nawykowo nadużywane:



produkty mleczne: mleko, jogurty, kefiry, sery, śmietana, lody,

mleko, jogurty, kefiry, sery, śmietana, lody, zboża: pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, ryż, kukurydza, proso,

pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, ryż, kukurydza, proso, sztuczne dodatki do żywności,

wędzonki ,

, czekolada,

owoce i soki owocowe w przypadku dorosłych,

cukry proste.

Produkty „złe” można jeść jedynie co 3-7 dni.

Dodatkowe zasady DDP

W Diecie Dobrych Produktów szalenie ważna jest obserwacja organizmu i wychwytywanie wszelkich objawów, które mogłyby wskazywać na to, że organizm źle toleruje jakiś produkt, nawet taki z listy dobrych produktów. W wychwyceniu go pomaga proponowany przez autorkę DDP sposób żywienia, który polega np. na jedzeniu w ciągu 24 godzin, 2-3 razy dziennie tylko jednego rodzaju produktu białkowego i w przypadku wystąpienia objawów nietolerancji wykluczenia go z diety na jakiś czas, a później stopniowe przyzwyczajanie organizmu do jego trawienia.

Jednym z istotnych zaleceń w DDP jest to, by starać się nie jadać ostatniego posiłku później niż o godzinie 17:00. Więcej o zasadach Diety Dobrych Produktów można dowiedzieć się z książki o tym samym tytule, wydanej w Wydawnictwo KOS.

fot. Dieta Dobrych Produktów: jadłospis/ Adobe Stock, Medard

Oto przykładowy jadłospis, uwzględniający produkty z listy Dobrych Produktów (DP) w diecie DDP:

Śniadanie: omlet z dodatkiem szpinaku, suszonych pomidorów i orzechów włoskich. Plaster chleba świętojańskiego z masłem orzechowym.

Przekąska: marchewki baby z hummusem (z ciecierzycy) lub guacamole (z awokado).

Obiad: łosoś pieczony z dodatkiem mieszanki ziół (np. rozmaryn, tymianek) i cytryny. Podawany z pieczonymi ziemniakami i duszonymi marchewkami.

Kolacja: sałatka z grillowanym kurczakiem, mieszanką sałat, kawałkami awokado i kiełkami. Skropiona sosem na bazie oliwy.

Zasady DDP nie są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami zdrowego żywienia i aktualną piramidą żywieniową. Wykluczają np. produkty zbożowe, także pełnoziarniste i nakładają restrykcje dotyczące jadania owoców. Dlatego Dieta Dobrych Produktów wzbudza kontrowersje.

W książce „Dieta Dobrych Produktów” autorka na liście polecanych, nieszkodliwych pokarmów zamieszcza także alkohol (poza piwem), dopuszczając tym samym ich sięganie po napoje alkoholowe. Zastrzega jedynie, że im są słodsze, tym gorzej działają na układ odpornościowy. Co prawda zastrzega: „Alkohole mimo udowodnionego działania antymiażdżycowego i przeciwcukrzycowego nie powinny być wypijane codziennie”. Niestety w świetle ostatnich doniesień o tym, że nie ma bezpiecznej i zdrowej dawki alkoholu, trudno nadal twierdzić, że alkohol, nawet niesłodki, jest produktem, który może zdrowiu służyć.

Dieta Dobrych Produktów, według jej autorki, daje dobre rezultaty profilaktyczne i lecznicze, co miała obserwować u swoich pacjentów. Faktem natomiast jest, że ani autorka, ani nikt inny nie przeprowadził badań naukowych, które by mogły pomóc ocenić wartość DDP czy to w profilaktyce czy leczeniu różnych schorzeń. Nie można jednak wykluczyć, że Dieta Dobrych Produktów niektórym osobom może przynosić korzyści.

Mieszane wnioski płyną też z wypowiedzi różnych osób, które dietę stosowały lub się nad tym zastanawiały. Jedni twierdzą, że to najlepszy dla nich sposób żywienia, inny wytykają autorce sprzeczności (np. ze względu na dużą zawartość cukrów w diecie jej autorka zaleca ostrożność w ich jedzeniu, ale poleca jadanie chałwy czy sezamków, w których cukru jest od groma).

Czytaj także:

Czym jest dieta IGO i jakie przynosi korzyści?

Ta dieta zaleca: jedz dużo, ale... tylko raz dziennie. Fenomen diety OMAD

Dieta psychobiotyczna pomoże ograniczyć skutki stresu i nie wymaga liczenia kalorii