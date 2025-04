Odpowiednio dobrany szampon, odżywka i maska do włosów tylko częściowo wpływają na wygląd waszych kosmyków. Jedną z najważniejszych rzeczy jest zdrowa i odpowiednio zbilansowana dieta.

Najogólniej mówiąc dla zdrowia i kondycji włosów, dobre jest białko, witamina A, cynk, żelazo, kwasy omega-3 i wapń. Zobaczcie, jakie produkty zawierają najwięcej takich składników.

1. Zielone warzywa

Są znakomitym źródłem wapnia i żelaza. Takie warzywa jak szpinak, brokuły, jarmuż i sałaty zawierają również witaminy A i C, które są niezbędne do produkcji sebum. To grupa warzyw, która na stałe powinna zagościć na waszych talerzach.

2. Chude białe mięso

Mamy tutaj na myśli kurczaka i indyka. Zawierają sporą ilość protein – podstawowego budulca włosów. Dodanie ich do diety może zapobiegać łamaniu się włosów.

3. Gotowana fasola

Okazuje się, że fasola jest magicznym warzywem, które zawiera sporą ilość białka, żelaza i cynku. Dzięki swoim właściwościom odżywczym wpływa na zdrowie i kondycję włosów. Fasola zwiera biotynę, która w przypadku niedoboru może przyczyniać się do wypadanie włosów.

4. Przetwory mleczne

Mleko, jogurty i sery są bogate w wapń, który jest niezbędny dla optymalnego wzrostu włosów. Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że są również bogatym źródłem białka. Dlatego jogurt grecki i kefir powinny na stale zagościć w twoim jadłospisie.

5. Jajka

Mogą być gotowane, smażone lub pieczone. Jednym słowem w każdej postaci, na jaką tylko macie ochotę. Zawierają pełnowartościowe białko, witaminy A, D i z grupy B. Dzięki swoim właściwościom wpływają na wzmocnienie włosów, ich grubość i wytrzymałość.

6. Orzechy

Prawdopodobnie już wiecie, że orzechy są doskonałą przekąską i warto je włączyć do swojej codziennej diety. Jeżeli jecie je regularnie, to pewnie ucieszycie się, że mają dobry wpływ również na włosy. A jeżeli nadal brakuje ich w waszym codziennym jadłospisie, to jak najszybciej to zmieńcie.

Orzechy są doskonałym źródłem cynku, zwierają kwasy omega-3, selenu i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Dodatkowo wpływają na gęstość i połysk włosów. Najlepiej wybierać orzechy włoskie, laskowe, migdały i nerkowce.

