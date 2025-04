Czas dojrzewania i gwałtownych zmian w budowie ciała często łączy się z buntem i niezadowoleniem z wagi. Badania wskazują, że połowa nastolatek uważa, że są za grube! Większość dziewcząt niewłaściwie ocenia swoją masę ciała zawyżając ją. Niezadowolone postanawiają przejść na dietę odchudzającą. O czym trzeba pamiętać, gdy dorastająca dziewczynka zaczyna się odchudzać?

1. Nastolatki wciąż rosną i nie mogą stosować restrykcyjnej diety

Nastolatki często stosują restrykcyjne diety ulegając presji rówieśników. Pomijanie posiłków, półgłodówka, suplementy wspomagające odchudzanie to tylko kilka z nierozsądnych sposobów na pozbycie się kilku kilogramów. Pamiętaj, że nastolatki intensywnie rosną i potrzebują odpowiedniej ilości energii, składników pokarmowych i odżywczych. Szkodliwe diety mogą skutkować rozregulowaniem cyklu miesięcznego, nieodpowiednią gęstością kości czy problemami z koncentracją.

2. Rozmawiaj z dzieckiem otwarcie o diecie i stylu życia

Im wcześniej rodzic rozpocznie zdrowotną edukację tym lepiej. Warto wprowadzić rozmowy na temat zdrowej diety i aktywności fizycznej, jako zwykły, niewymuszony element codziennego życia. Planujcie razem zakupy i posiłki. W sklepie spożywczym czytajcie opakowania i składy. Spraw, by nastolatka czuła się współodpowiedzialna za żywienie rodziny.

3. Zachęcaj do drobnych zmian nawyków żywieniowych

Dziewczęta często stawiają na podejście zero-jedynkowe. Rygorystyczna dieta albo chipsy, napoje gazowane i fast-food. Pokazuj nastolatce, że można dokonywać drobnych zmian, które sumują się w duży efekt. Nie słódź herbaty, nie dosalaj potraw, zamień bułki kajzerki na bułki grahamki, dołóż więcej warzyw do kanapki…To tylko kilka z rad, jakie możesz przekazać córce czy siostrze.

4. Zwróć uwagę na objawy zaburzeń odżywiania

Dyskretnie, ale uważnie przyglądaj się odchudzaniu nastolatki. To ważne, by wyłapać moment, w którym dbałość o figurę może zmienić się w zaburzenie odżywiania. Co powinno cię zaniepokoić?

wycofanie się i opryskliwość nastolatki,

nagła zmiana w masie ciała,

niedojadanie i ukrywanie resztek posiłków,

długie wizyty w łazience,

pogorszenie wyników w nauce.

Jeśli masz wątpliwości, czy powinnaś się martwić umów się na konsultację z psychologiem bez nastolatki i opowiedz o swoich obserwacjach.

5. Skorzystaj z pomocy dietetyka

Autorytet specjalisty pomaga nastolatkom trzymać się rozsądnych i realnych założeń diety odchudzającej. Dietetyk sprawdzi BMI i oceni, czy masa ciała nastolatki jest prawidłowa. Pomoże także przeanalizować jadłospis i wskaże błędy, które można poprawić.

6. Unikaj stosowania suplementów wspomagających odchudzanie

Gdyby istniał skuteczny suplement wspomagający odchudzanie świat nie borykałby się z rosnącym problemem nadwagi i otyłości. Powinnaś wiedzieć, że suplementy diety nie przechodzą badań klinicznych i dlatego ich skuteczność jest wątpliwa. Wiele z nich zawiera w składzie substancje pobudzające przemianę materii (np. pseudoefedryna), które się są korzystne dla nastolatków.

7. Dbaj, by posiłki były regularne i urozmaicone

Posiłki przy domowym stole to jeden z istotniejszych czynników, które zmniejszają ryzyko nadwagi i otyłości u dziecka. Dbaj, by przynajmniej raz dziennie spotykać się ze wszystkimi członkami rodziny w trakcie jedzenia. Zadbaj o różnorodność na talerzu i dobrą atmosferę!

8. Bądź przykładem na swojego dziecka

Dzieci i te małe i te większe uczą się na bazie zachowania swoich rodziców. Dlatego, jeśli chcesz zachęcić nastolatkę do zmiany diety sama musisz zrobić to samo. Dzięki temu stworzycie drużynę, ze wspólnym celem i będzie wam łatwiej!

9. Pokazuj radość z gotowania i ruchu

Pokaż dorastającej dziewczynce, że zdrowa dieta to przyjemność, smak i zabawa. Eksperymentujcie w kuchni, próbujcie egzotycznych potraw, odkrywajcie nowe restauracje. Zachęć nastolatkę do regularnego ruchu, który sprawi jej radość. Może zapiszecie się razem na zajęcia taneczne albo jogę? Równie dobrym pomysłem są wspólne, wieczorne spacery, które możecie przeznaczyć na rozmowę.

