Dieta BRAT do dzisiaj stosowana jest, świadomie lub nie, przez wiele osób, a także rodziców, którzy zmagają się z biegunkami u dzieci. Choć nie ma dowodów naukowych na jej skuteczność, wielu osobom ten sposób żywienia pomaga wrócić do normalnego sposobu żywienia. Proste zasady i łatwodostępne produkty są z pewnością zaletą diety BRAT.

Nazwa diety BRAT pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw 4 produktów: B – banany (bananas), R – ryż (rice), A – jabłka (apples), T – tosty (toasts). Właśnie te pokarmy, w dodatku odpowiednio przygotowane są zalecane w diecie przy biegunce i wymiotach, zwłaszcza w ciągu pierwszych 24 godzin żywienia.

Dieta BRAT jest dietą lekkostrawną, a przy tym jest niskokaloryczna, niskotłuszczowa, niskobiałkowa i niskobłonnikowa. Dostarcza energii w postaci węglowodanów prostych, czyli szybkoprzyswajalnych, nie obciążą układu pokarmowego i pozwala uzupełniać niektóre mikroelementy, których poziom w organizmie spada w wyniku biegunki i wymiotów.

Dieta BRAT nie została uznana przez naukę za najlepszą metodę leczenia czy żywienia przy biegunce i wymiotach. Mówi się wręcz, że nie dostarczą wszystkich niezbędnych składników odżywczych lub że równie dobrze można jeść inne lekkostrawne produkty, w tym gotowane i rozdrobnione.

Istnieją dwie dodatkowe wersje diety BRAT:

BRATT – banany, ryż, jabłka, tosty, herbata (tea),

– banany, ryż, jabłka, tosty, herbata (tea), BRATTY – banany, ryż, jabłka, tosty, herbata, jogurt (yoghurt).

Jakie banany na biegunkę w diecie BRAT?

Najlepiej banana rozdrobnić, krojąc na cienkie plastry lub ugnieść widelcem. Najlepsze będą dojrzałe, żółte banany, choć niektórym bardziej odpowiadają banany zielone. Najlepiej sprawdzić, które będą łatwiejsze i smaczniejsze do zjedzenia. Banany na chore jelita podaje się, gdyż dostarczają część mikroelementów, nie drażnią żołądka i sprzyjają odnowie flory jelitowej.

Jakie jabłka na biegunkę w diecie BRAT?

Najlepszy jest mus jabłkowy, czyli jabłka bez skórki i pestek poddane działaniu wysokiej temperatury i rozdrobnione. W tej postaci są lekkostrawne i nie zawierają znacznych ilości błonnika. Aby przygotować taki mus, można połówki jabłek wsadzić do garnuszka, zalać niewielką ilością wody i gotować ok. 20 minut. Potem trzeba jabłka pozbawić skórki gniazd nasiennych wraz z pestkami, odcedzić i zblendować.

Jaki ryż na biegunkę w diecie BRAT?

W diecie BRAT szykuje się biały ryż. Należy go dobrze ugotować, można wręcz go gotować celowo dłużej, aby się lekko rozgotować. Następnie trzeba go odcedzić. Podaje się go z musem jabłkowym lub lekko osolony, albo z odrobiną masła i soli – zwłaszcza w kolejnych godzinach diety, nie na początku.

Jakie pieczywo na biegunkę w dicie BRAT?

W diecie BRAT są tosty pszenne. Nie podaje się pieczywa razowego, za to tosty można zastąpić sucharami. Pszenne tosty można opiec w tosterze lub podawać nieopieczone.

W najbardziej podstawowej wersji diety BRAT powinny znaleźć się tylko 4 produkty. Poniżej przykład takiego jadłospisu.

Śniadanie : banan pokrojony w plasterki i kromka chleba tostowego

: banan pokrojony w plasterki i kromka chleba tostowego Przekąska : miseczka musu jabłkowego

: miseczka musu jabłkowego Obiad : miska gotowanego białego ryżu z musem jabłkowym i plasterkami banana

: miska gotowanego białego ryżu z musem jabłkowym i plasterkami banana Podwieczorek : rozgnieciony widelcem banan

: rozgnieciony widelcem banan Kolacja: tosty posmarowane musem jabłkowym i ugniecionym widelcem bananem

Oczywiście w ciągu dnia należy pić wodę, a najlepiej elektrolity. Posiłki powinny być nie za wielkie – lepiej jeść mało, ale częściej.

O wiele przyjemniej będzie zastosować dietę BRATTY – co oznacza, że można posiłki urozmaicić jogurtem, a do picia podać gorzką herbatę lub ziołowy napar.

fot. Jadłospis diety BRATT/ Adobe Stock, Nick Alias

Dieta BRAT nie jest polecana przez lekarzy do leczenia biegunki i wymiotów ani u dorosłych, ani u dzieci. Zamiast niej zaleca się nawadnianie elektrolitami dla dzieci oraz jak najszybszy powrót do pełnowartościowej diety.

Z całą pewnością diety BRAT u dzieci nie należy stosować dłużej niż przez 48 godzin, gdyż nie dostarcza wystarczającej ilości energii i ważnych dla młodego organizmu białka, błonnika, witamin, minerałów.

Oto procedura i sposób, w jaki można wracać do normalnego żywienia po silnej biegunce i wymiotach, polecane przez gastroenterologów:

pierwsze 6 godzin po ustaniu wymiotów : najlepiej dać żołądkowi odpocząć i nic nie jeść. Potem najlepiej possać twardego cukierka typu landrynka i zacząć pić małymi łykami elektrolity w letniej temperaturze.

: najlepiej dać żołądkowi odpocząć i nic nie jeść. Potem najlepiej possać twardego cukierka typu landrynka i zacząć pić małymi łykami elektrolity w letniej temperaturze. Pierwsze 24 godziny – pić napoje po kilka łyków co 10 minut. Może to być woda, elektrolity, sok jabłkowy, słaba herbata, bulion warzywny.

– pić napoje po kilka łyków co 10 minut. Może to być woda, elektrolity, sok jabłkowy, słaba herbata, bulion warzywny. Dzień 2 – pierwsze posiłki przygotowane z rozdrobnionych pokarmów: banana, białego ryżu, gotowanych jabłek, dyni, cukinii, brzoskwini, moreli czy innych lekkostrawnych warzyw i owoców. Do tego czerstwe białe pieczywo – tosty lub sucharki + napoje takie jak w poprzednim dniu.

– pierwsze posiłki przygotowane z rozdrobnionych pokarmów: banana, białego ryżu, gotowanych jabłek, dyni, cukinii, brzoskwini, moreli czy innych lekkostrawnych warzyw i owoców. Do tego czerstwe białe pieczywo – tosty lub sucharki + napoje takie jak w poprzednim dniu. Dzień 3 – wprowadzanie normalnego pożywienia w lekkostrawnej postaci: gotowanego na miękko jajka, gotowanych warzyw, gotowanego mięsa z kurczaka lub indyka + napoje niegazowane i w postaci nie za mocnych naparów.

Sprawdź też co jeść i pić przy biegunce.

