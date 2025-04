Dzisiaj nie można już bezkrytycznie podchodzić do diety bezśluzowej. Wiemy zbyt dużo na temat przyczyn chorób. Wiemy też, że dieta wpływa w znaczący sposób na zdrowie, co zauważył twórca diety bezśluzowej, Arnold Ehret. I tu miał rację. Mylił się jednak co do tego, że niektóre pokarmy nasilają wydzielanie śluzu, zwanego też w tamtych czasach flegmą. Tego faktu do dzisiaj nie udowodniono. Mimo to, jego dieta niektórym osobom może pomóc, ale taki sam skutek przyniesie po prostu zdrowe odżywianie zgodne z aktualnymi zaleceniami.

Spis treści:

Według zwolenników diety bezśluzowej, za „zaflegmienie” organizmu odpowiadają następujące czynniki:

zła dieta oraz zaburzenia trawienia,

oraz zaburzenia trawienia, wilgotna pogoda ,

, stres i złe emocje.

Objawami nadmiaru śluzu w organizmie mają być objawy, które można przypisać do wielu różnych chorób. Co zatem wywołuje nadmiar „flegmy” w organizmie? Oto typowe (podobno) objawy:

katar, mokry kasze l,

l, bóle mięśni i stawów,

obrzęki,

skłonność do infekcji,

podkrążone oczy,

stany lękowe ,

, drętwienie palców,

uczucie ciężkich nóg, kurcze mięśni,

bezsenność,

brak pragnienia , brak apetytu,

, brak apetytu, zawroty głowy,

cellulitis,

sucha lub tłusta skóra,

„przelewanie się” w jelitach ,

, gorsze samopoczucie przy deszczowej pogodzie.

Straszno i śmieszno, prawda, ale naprawdę strasznie się robi dopiero wtedy, gdy okazuje się, co według amatorów diety bezśluzowej, nieleczony nadmiar „flegmy” w organizmie może powodować. Zapnijcie pasy:

schizofrenia,

łagodne udary mózgu,

bezpłodność,

astma,

nowotwory,

guzy tarczycy.

Poza tym drobiazgi w postaci osłabienia słuchu, egzemy, zapalenia w obrębie układu oddechowego, nietolerancje pokarmowe itp.

Logicznym jest, że żeby pozbyć się śluzu z organizmu, należy przestrzegać diety bezśluzowej, ubierać się odpowiednio do pogody i unikać stresu. Proste, prawda? Przejdźmy zatem do tego, co jeść na diecie bezśluzowej, a czego unikać.

Produkty śluzotwórcze – te trzeba eliminować:

białe pieczywo,

biała mąka,

mleko,

masło,

sery,

jogurty,

lody,

ryby,

jaja,

ziemniaki pod każdą postacią,

słodycze,

produkty zbożowe (np. płatki śniadaniowe),

kukurydza,

ciastka, krakersy,

olej słonecznikowy, kukurydziany, szafranowy,

mięso,

pokarmy smażone,

orzeszki ziemne,

cukier.

Produkty zwalczające śluz – te trzeba włączać do diety:

cytryna,

limonka,

pomarańcze,

grejpfruty,

gruszki,

ananas,

kumkwat,

papaja,

dynia,

kalafior,

szparagi,

imbir,

czosnek,

cebula,

brokuły,

sałata,

chińska kapusta,

seler,

ocet jabłkowy,

pieczarki, kasza jaglana,

ostre przyprawy.

Zwolennicy diety bezśluzowej jeszcze nie zdecydowali czy np. banany i miód są śluzotwórcze, czy wspomagają „odflegmienie” organizmu. Czasami pojawiają się po jednej, a czasami po drugiej stronie „barykady”, dlatego nie wiadomo, czy można je spożywać, czy nie. Z kolei jeśli chodzi o pozostałe warzywa i owoce, to najlepiej jeść je na surowo, choć dopuszczalne są także te ugotowane.

Amatorzy koncepcji nadmiaru śluzu jako przyczyny chorób wspominają też o tym, że niezalecane są produkty wysokoprzetworzone, ze sztucznymi dodatkami, GMO, pakowane w plastik. Ciekawe, że o tym wspominają, bo w czasach twórcy diety, one nie istniały...

fot. Dieta bezśluzowa: jakie produkty jeść na odśluzowanie/ Adobe Stock, Brebca

Oto kilka przepisów, które zgodnie z powyższymi zasadami, nie przyczynią się do powstawania śluzu:

sałatka ze szpinaku, roszponki, pomarańczy, ogórków kiszonych i natki pietruszki,

zupa krem ze szparagów bez masła, jaja i śmietany,

sałatka z pakchoy i awokado,

mus jabłkowy niedosładzany,

zupa krem z dyni,

pieczone szparagi bez okrasy z masła, sera, czy „śluzotwórczych” olejów,

jarska zupa jarzynowa bez fasolki czy śmietany.

Wróżka ze Shreka powiedziała: „nic o ograch”. My to sparafrazujemy i powiemy: nic o mięsie, ale też o rybach, jajecznicy, serach itp. Pozostaje więc pytanie: czy to ma sens?

Każdy, kto przeczytał tekst od początku, musi zauważyć, że coś tu się nie klei. Flegma przyczyną nowotworów czy schizofrenii? Banany i miód – pomagają czy szkodzą?

Dieta bezśluzowa powstała na początku XX wieku, więc dość dawno temu, w czasach, gdy choroby powodowane były miazmatami i „flegmą” właśnie. To był moment, gdy dopiero wiedza o chorobotwórczych bakteriach i wirusach zaczynała przebijać się do świadomości świata medycznego i społeczeństwa. Gdyby ktoś nie zauważył, od tego czasu medycyna poszła naprzód. Zwalanie więc w dzisiejszych czasach winy za objawy typowe dla przeziębienia, a co gorsza np. schizofrenii czy nowotworów na „śluz”, jest cofaniem się o 100 lat.

Obecna popularność diety bezśluzowej wynika z pewnością z tego, że coraz więcej osób kwestionuje medycynę konwencjonalną i nie chce się leczyć za pomocą farmaceutyków. Wolą tzw. metody naturalne, do których zalicza się i tzw. dieta bezśluzowa, która nie znajduje poparcia wraz z założeniami do niej we współczesnej wiedzy.

Prowadzono badania nad mlekiem i jego „śluzotwórczym” działaniem. Dlatego wiemy już, że żadne badania nie potwierdzają, że mleko nasila wydzielanie tzw. śluzu. Co ciekawe, w badaniu z lat 90. uczucie śluzu po spożyciu mleka zgłaszały tylko osoby, które przed przystąpieniem do badania wierzyły w śluzotwórcze działanie mleka.

Skoro obalono teorię o tym, że mleko „zaflegmia” organizm, razem z nią do kosza można wywalić twierdzenie o tym, że cały nabiał przyczynia się do wytwarzania nadmiaru śluzu w organizmie. Prawdopodobnie to samo można powiedzieć o wszystkich innych „zaflegmiających” produktach.

Czy dieta bezśluzowa może pomóc?

Jasne! Dieta bezśluzowa jest restrykcyjną formą diety wegeteriańskiej, dietą wegańską właściwie. Dieta wegetariańska jest uznawana za bardzo zdrową, a unikanie jedzenia mięsa, zwłaszcza czerwonego, obecnie jest jednym z filarów dbania o zdrowie. Dlatego można sobie wyobrazić, że dieta bezśluzowa potrafi pomóc i z pewnością w pewnych dolegliwościach może być pomocna, zwłaszcza tych, których podłożem są procesy zapalne (tu sprawdzi się lepiej jednak dieta przeciwzapalna). Jednak stanów lękowych, schizofrenii i nowotworów oraz innych poważnych chorób lepiej nią leczyć. Określenie „system leczenia dietą bezśluzową” też wydaje się nieco na wyrost w kontekście barku dowodów jej skuteczności.

Źródło: dietetycy.org.pl

