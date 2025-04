Nazwa „dieta aspirynowa” nie jest najszczęśliwsza, bo sugeruje, zwiększenie ilości w menu salicylanów, a jest dokładnie odwrotnie. Dieta nie ma więc nic wspólnego z łykaniem aspiryny, poza tym, że właśnie tego leku należy w niej unikać. Nie każdy wie, że salicylany znajdują się naturalnie w wielu różnych pokarmach. Poznanie listy produktów, które trzeba wykluczyć na diecie niskosalicylowej, jest kluczowe, aby ten sposób odżywiania zakończył się sukcesem w postaci poprawy stanu zdrowia. Dlatego ten rodzaj żywienia można zaliczyć do diety eliminacyjnej.

Dieta niskosalicylowa polega na ograniczeniu spożycia produktów zawierających wysokie ilości salicylanów. Salicylany to naturalnie występujące związki chemiczne obecne w wielu roślinach, w tym owocach, warzywach, przyprawach, herbatach, a także w wielu lekach, kosmetykach i wielu innych produktach spożywczych. Niestety u niektórych osób po ich spożyciu czy zastosowaniu dochodzi do niepożądanych reakcji organizmu. Produkty, które często są wykluczane z diety aspirynowej, to m.in. pomidory, papryka, jagody, truskawki, orzechy, miód, przyprawy (takie jak cynamon i papryka), herbaty i niektóre leki.

Dieta aspirynowa jest dość restrykcyjna i może prowadzić do niedoborów składników odżywczych, dlatego ważne jest, aby prowadzić ją pod nadzorem lekarza lub dietetyka. Ponadto dieta powinna być stosowana tylko wtedy, gdy istnieją konkretne medyczne wskazania do jej stosowania, a nie jako sposób na odchudzanie czy sposób żywienia osoby zdrowej.

Dieta niskosalicylowa – dla kogo?

Dieta niskosalicylowa jest często stosowana np. u pacjentów, którzy mają objawy tzw. triady salicylowej. Jest to zespół 3 objawów, które występują wspólnie:

W takich przypadkach zalecenia obejmują unikanie leków zawierających salicylany oraz stosowanie diety wykluczające produkty spożywcze zawierające te substancje.

Osoby z nietolerancją salicylanów mogą doświadczać różnych objawów po spożyciu diety zawierające salicylany:

bóle głowy i migreny,

bóle brzucha,

problemy ze skórą, takie jak wysypki, świąd, pokrzywka,

zaburzenia żołądkowo-jelitowe , takie jak niestrawność, biegunka czy zaparcia,

, takie jak niestrawność, biegunka czy zaparcia, objawy alergii, takie jak kichanie, katar, swędzenie oczu.

Mogą one być wskazaniem do zastosowania diety aspirynowej. Jeśli masz podejrzenie nietolerancji salicylanów lub reakcji alergicznych na te związki, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem lub alergologiem. Lekarz może zalecić testy alergiczne lub eliminacyjne, aby ustalić, czy dieta niskosalicylowa jest odpowiednia w tym konkretnym przypadku.

Czasami dieta aspirynowa stosowana jest przy astmie oskrzelowej, pokrzywkach i w niektórych przypadkach ADHD, jako leczenie pomocnicze.

Zwykle stosowana jest przez 7-14 dni. W tym czasie stosuje się menu pozbawione salicylanów. Po zakończeniu diety stopniowo wprowadza się do jadłospisu pokarmy z niska lub średnią zawartością salicylanów, obserwując przy tym organizm. Procedura ta ma na celu ustalenie bezpiecznej dawki salicylanów przyjmowanych z pożywieniem oraz produkty, wraz z ich ilością, które można bezpiecznie spożywać w przyszłości.

Celem diety niskosalicylowej jest ocena tolerancji kwasu acetylosalicylowego u osób, u których pojawiły się objawy reakcji alergicznej na salicylany i utrzymanie ilości salicylanów w diecie na takim poziomie, przy którym nie występują objawy niepożądane.

Na diecie niskosalicylowej można jeść wszystko, poza produktami zawierającymi salicylany. Dlatego najłatwiej jest stworzyć listę produktów zakazanych, bo poza zamieszczonymi na niej pokarmami, nie ma żadnych innych obostrzeń.

Czego nie jeść na diecie aspirynowej:



leki zawierające salicylany,

owoce: jabłka, jeżyny, wiśnie, rodzynki, winogrona, porzeczki, nektarynki, pomarańcze, brzoskwinie, morele, śliwki, suszone śliwki, maliny, truskawki,

jabłka, jeżyny, wiśnie, rodzynki, winogrona, porzeczki, nektarynki, pomarańcze, brzoskwinie, morele, śliwki, suszone śliwki, maliny, truskawki, warzywa: brokuły, cykoria, ogórki, pomidory, rzodkiew, kukurydza, szpinak, oliwki;

brokuły, cykoria, ogórki, pomidory, rzodkiew, kukurydza, szpinak, oliwki; bakalie: migdały, orzeszki ziemne, orzechy brazylijskie, orzechy makadamia, pistacje, orzechy włoskie, kokos,

migdały, orzeszki ziemne, orzechy brazylijskie, orzechy makadamia, pistacje, orzechy włoskie, kokos, używki: kawa, herbata, napoje typu cola, napar z mięty,

kawa, herbata, napoje typu cola, napar z mięty, alkohole (poza wódką i dżinem),

zioła: mięta, tymianek, rozmaryn, estragon, koper, szałwia, bazylia, majeranek, nasiona sezamu i selera;

mięta, tymianek, rozmaryn, estragon, koper, szałwia, bazylia, majeranek, nasiona sezamu i selera; przyprawy: anyż, cynamon, pieprz turecki, kminek, curry, kozieradka, gałka muszkatołowa, papryka, kurkuma, musztarda;

anyż, cynamon, pieprz turecki, kminek, curry, kozieradka, gałka muszkatołowa, papryka, kurkuma, musztarda; inne: krewetki, miód, cukierki miętowe, przeciery pomidorowe, produkty drożdżowe, żywność wysoko przetworzona (w tym suszone owoce, przeciery i koncentraty).

Produkty najbezpieczniejsze na diecie aspirynowej:



owoce: banany, obrane gruszki, granat, mango, papaja,

banany, obrane gruszki, granat, mango, papaja, warzywa: kapusta biała i zielona, fasolka z puszki bez soli i cukru, ziemniaki obrane ze skórki, niektóre rodzaje sałat,

kapusta biała i zielona, fasolka z puszki bez soli i cukru, ziemniaki obrane ze skórki, niektóre rodzaje sałat, tłuszcz: oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy) oraz masło,

oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy) oraz masło, mięso czerwone i drób poza podrobami,

poza podrobami, jaja,

mleko, jogurt naturalny, większość serów (poza serami niebieskimi)

napoje roślinne,

przyprawy: sól, sos sojowy, szafran,

sól, sos sojowy, szafran, inne: tofu, kakao, kawa bezkofeinowa, cukier, mak, gryka, proso, owies, ryż, pszenica, orkisz, żyto.

fot. Jadłospis diety aspirynowej: sałatka cezar bez dressingu/ Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Oto jadłospis niezawierający produktów z salicylanami. Jest to tylko przykład i oczywiście nie trzeba tak jeść na diecie salicylowej dzień w dzień. Aby dieta aspirynowa była pełnowartościowa i odpowiadała indywidualnym preferencjom, najlepiej skonsultować się z dietetykiem.

Śniadanie:

omlet z dwóch jajek,

chleb biały pszenny,

masło (bez dodatków),

obrana gruszka,

kawa bezkofeinowa z mlekiem i cukrem lub bez nich.

Drugie śniadanie: jogurt naturalny (upewnij się, że nie zawiera sztucznych aromatów lub barwników)

Obiad:

kurczak pieczony doprawiony solą i szafranem,

purée ziemniaczane,

surówka z białej kapusty z olejem słonecznikowym.

Podwieczorek: kawa bezkofeinowa z waflami ryżowymi (upewnij się, że nie zawierają dodatków).

Kolacja:

ryba (np. dorsz) pieczona z odrobiną masła,

kasza gryczana,

fasolka z puszki (upewnij się, że nie zawiera dodatków).

Dieta aspirynowa – przepisy:

