Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może prowadzić do wielu chorób, m.in. astmy i alergii, a nawet nowotworu płuc i oskrzeli. Choć na obecność smogu w miastach nikt z nas niestety nie ma większego wpływu, możemy skutecznie zapobiegać konsekwencjom wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Co robić, gdy za oknem smog?

Pamiętaj! Gdy stężenie pyłów i zanieczyszczeń znacznie przekracza normy, najlepiej pozostać w domu i starać się nie wietrzyć mieszkania.

By poprawić jakość powietrza w domu, używaj regularnie urządzeń je nawilżających. Dopilnuj także, by choć w jednym pomieszczeniu były obecne rośliny doniczkowe, które wykazują takie właściwości. No i dieta - wprowadź do niej produkty oczyszczająca płuca.

Co jeść w okresie silnego zanieczyszczenia powietrza?

Odpowiednia dieta pozwala redukować stres oksydacyjny, który jest reakcją organizmu na wdychanie zanieczyszczonego powietrza. W diecie takiej powinny znaleźć się silne przeciwutleniacze, do których zaliczamy produkty bogate w witaminę C, witaminę E, polifenole i karotenoidy. Znajdziesz je przede wszystkim w produktach takich jak:

Ciemne warzywa - czerwona kapusta, buraki, czerwona cebula Owoce leśne - maliny, jeżyny, czarne jagody, borówki, aronia, czerwone winogrona Zielone warzywa - brokuły, szpinak, kiełki, awokado, natka pietruszki Czosnek Chrzan Orzechy Przyprawy - kurkuma Ryby Kasze - jaglana, gryczana Oleje roślinne - olej z czarnuszki, olej lniany

Ta aplikacja podpowie, jakim powietrzem oddychasz!

W okresie występowania smogu zadbaj również o suplementację witaminą D i zrezygnuj z czerwonego mięsa, produktów wysokoprzetworzonych, soli (możesz używać różowej soli himalajskiej). Do picia wybieraj wodę mineralną, świeżo wyciskane soki z warzyw i owoców, zieloną herbatę i napar z liści papai.

Wszystkie powyższe działania nie tylko poprawią twoje samopoczucie w okresie występowania smogu, ale wesprą również organizm w oczyszczaniu układu oddechowego z zanieczyszczeń w nim nagromadzonych.

