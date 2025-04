Naukowcy z Uniwersytetu Tulane w Nowym Orelanie porównali ślad węglowy 6 najpopularniejszy diet stosowanych przez mieszkańców USA. Najgorszymi dietami pod względem wpływu na emisję gazów cieplarnianych okazały się: dieta ketogeniczna i dieta paleo. Najlepiej pod względem wpływu na klimat wypadają diety roślinne: wegańska i wegetariańska. Nowe informacje pokrywają się z założeniami diety planetarnej - by jeść zdrowo, nie wyniszczając planety, wszyscy powinniśmy jeść bardziej roślinnie.

34% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z przemysłu spożywczego. Ślad węglowy, jaki niesie ze sobą sposób odżywiania, jest istotnym aspektem dla oceny proekologiczności diety. Wpływ diety na środowisko jest dla wielu osób bardzo ważnym kryterium w podejmowaniu świadomych decyzji żywieniowych.

Wiele wcześniej przeprowadzonych i opublikowanych badań oceniało wpływ różnych diet na środowisko w teorii. Wszystkie dotychczasowe wnioski odnosiły się jednak do diet modelowych, w założeniu, że osoby je praktykujące stosują się do dokładnego rozkładu makroskładników i zaleceń. W praktyce odżywianie jednak tak nie wygląda.

Naukowcy z Nowego Orleanu postanowili przyjrzeć się realnym jadłospisom mieszkańców USA i sprawdzić, jaki ślad węglowy wywierają. Zebrano dane dotyczące spożytych produktów i ich ilości od reprezentatywnej próbki 16 tysięcy mieszkańców USA. Dzięki zebranym informacjom wyróżniono 6 różnych modeli żywieniowych, które stosowali partycypanci:

Naukowcy ustalili ślad węglowy popularnych diet, który jest reprezentatywnym zilustrowaniem tego, jak bardzo dana dieta przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Naukowcy obliczyli emisję CO 2 danej diety w przeliczeniu na 1000 kcal, by zachować wiarygodność wyników.

Ślad węglowy poszczególnych diet w przeliczeniu na kg emisji CO 2 na każde 1000 kcal:

dieta ketogeniczna - 2,91 kg CO2/ 1000 kcal;

dieta paleo - 2,6 kg CO2/ 1000 kcal;

dieta wszystkożerców - 2,23 kg/ 1000 kcal;

dieta peskatariańska - 1,66 kg/ 1000 kcal;

dieta wegetariańska - 1,16 kg/ 1000 kcal;

dieta wegańska - 0,7 kg/ 1000 kcal;

Za najgorszą dietę pod względem wpływu na emisję CO 2 uznano dietę ketogeniczną. To przez produkty, które stosuje się w przepisach diety keto - duża ilość mięsa, ryby, tłuszcz, ograniczone do minimum zboża węglowodany. To wszystko produkty o najwyższym śledzie węglowym. Na drugim niechlubnym miejscu pod względem wpływu odżywienia na klimat znalazła się dieta paleo, zwana dietą naszych przodków. To podobny sposób odżywienia do diety ketogenicznej, jednak ma więcej węglowodanów i głównie skupia się na tym, by produkty były mniej przetworzone. Mimo propagowania produktów lokalnych, w praktycznym zastosowaniu, dieta paleo przyczynia się do sporej emisji CO 2 .

Najbardziej przyjazne i ekologiczne okazały się diety roślinne: dieta wegańska i wegetariańska. Dzięki ograniczaniu mięsa i produktów odzwierzęcych, osoby na dietach roślinnych przyczyniają się też do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Widać to po obliczeniu śladu węglowego jadłospisów osób stosujących się do wegetarianizmu i weganizmu.

Naukowcy oceniali nie tylko ślad węglowy jadłospisów przebadanych osób, ale jednocześnie ustalali też, czy dany jadłospis jest prozdrowotny. Poniższa tabela ilustruje kwalifikację diet od najgorszej do najlepszej pod względem emisji węgla do atmosfery i od najgorszej do najlepszej pod względem wpływu na zdrowie.

Jak widać, dobry kompromis pomiędzy prozdrowotnością diety i jej wpływem na klimat, jest stosowanie diet roślinnych z dodatkiem ryb i owoców morza.

