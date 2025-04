Aparaty ortodontyczne stają się coraz bardziej popularne. Eliminują wady zgryzu i poprawiają estetykę uzębienia, a fakt noszenia aparatu nie jest już powodem do wstydu, lecz dowodem dbałości o stan własnego zdrowia. Nosząc jednak aparat powinniśmy pamiętać również o diecie, która nas czeka.

Aparat ortodontyczny a codzienna dieta. Co jeść, a czego unikać?

1. Uwaga na gumę do żucia

Osoby noszące aparaty stałe powinny zdecydowanie unikać gumy do żucia, ponieważ może powodować jego odklejanie się lub nawet odcementowanie pierścieni od zębów. W niektórych przypadkach guma jest tak mocno przyklejona do aparatu, że do jej odklejenia potrzebna jest pomoc ortodonty.

2. Uwaga na "ciągnące się" słodycze

Z tego samego względu co gumę do żucia należy unikać spożywania lepkich, ciągnących się pokarmów, jak toffi, cukierków typu "krówki", chrupki kukurydziane, mentosów, czy żelek.

3. Uwaga na próchnicę

Wśród pacjentów panuje przekonanie, że nie wolno jeść słodyczy tylko z powodu niebezpieczeństwa odklejenia się części aparatu, jednak dla zębów większym niebezpieczeństwem jest próchnica, której sprzyja jedzenie słodyczy. Dlatego należy unikać cukierków, słodkich napoi, batonów. Szczególnie, jeśli nie mamy możliwości dokładnego oczyszczenia zębów bezpośrednio po ich spożyciu.

4. Uwaga na owoce w kawałkach

Noszenie aparatu oznacza także zmianę w spożywaniu owoców. I chociaż nikt nam nie broni jabłek czy śliwek, konieczna jest zmiana sposobu ich podawania. Owoce powinny być krojone w kostki lub talarki, by w czasie noszenia aparatu zrezygnować z gryzienia jabłek, gruszek czy brzoskwiń.

Starajmy się unikać owoców z miąższem, który może wejść pomiędzy jego części (np. mango). Takie same kłopoty mogą się również pojawić przy spożywaniu mięsa, ponieważ jego włókna łatwo się od siebie odrywają i mogą utknąć w szczelinach międzyzębowych (np. mięso wołowe).

5. Uwaga na zbyt twarde przekąski

Z powodu twardości oraz małego rozmiaru, jedzenie orzechów, nasion, sezamków, herbatników, czy twardego pieczywa jest także wyzwaniem. Gryząc je możemy odłamać zamek lub pierścień aparatu od zęba. Ponadto orzechy i nasiona są odpowiedzialne za wyginanie się łuków aparatu w złą stronę, dając efekt odwrotny od zamierzonego. Jeśli więc nie chcemy tracić czasu i pieniędzy na dodatkowe wizyty, lepiej ograniczyć te produkty w naszym jadłospisie.

6. Uwaga na barwiące jedzenie

Problemem dla niektórych pacjentów jest silnie barwiąca żywność i napoje. Ligatury, czyli gumeczki, którymi mocuje się metalowy łuk do zamków ortodontycznych mogę przebarwiać się pod wpływem niektórych potraw i napojów takich jak wino, kawa, czerwone buraki, jagody, wiśnie, mocna herbata. W tym wypadku pomocne może się okazać noszenie kolorowych gumeczek. Kolorowe ligatury nie kosztują więcej, a zmniejszają widoczność przebarwień.

7. Uwaga na witaminy i mikroelementy

Zaleca się również wzbogacenie diety w pokarmy zawierające białko i wapń. Chronią one zęby przed próchnicą oraz wzmacniają kości szczęki i żuchwy, które są naruszane podczas przemieszczania się zębów pod wpływem działania aparatu ortodontycznego.

