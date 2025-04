Dieta 7 hormonów to sposób odżywiania podzielony na etapy, który ma w 3 tygodnie wyregulować układ hormonalny i poprawić zdrowie. Sprawdź, na czym polega reset hormonalny.

Dieta 7 hormonów to nazwa programu dietetycznego, ale też tytuł książki Sary Gottfried, ginekolożki z Harvardu. Dieta 7 hormonów to inaczej reset hormonalny, jej celem jest wyregulowanie układu hormonalnego i odblokowanie możliwości chudnięcia. Metoda dedykowana jest szczególnie kobietom, które próbowały już różnych detoksów i diet oczyszczających, ale mimo to nie mogą schudnąć. Dieta 7 hormonów trwa 21 dni i po zakończeniu cyklu diety nie trzeba przedłużać. To system zmuszający do resetu hormonów, nie jest to dieta do stosowania na całe życie.

Podejmując dietę 7 hormonów, decydujesz się na przestrzeganie diety przez 21 dni, dostajesz narzędzie do autodiagnozy, oraz plan żywieniowy i przepisy na zdrowe posiłki zgodne z zasadami diety.

Dieta 7 hormonów dzieli się na 7 etapów, każdy z nich trwa 3 dni i ma za zadanie wyregulować inny kluczowy dla kobiecej gospodarki endokrynnej hormon. Zmiany przeprowadza się metodą małych kroków. Cały cykl terapii diety 7 hormonów trwa 21 dni.

Hormony, które poddawane są resetowi poprzez dietę w poszczególnych etapach, to:

Etap 1: estrogen,

Etap 2: insulina,

Etap 3: leptyna,

Etap 4: kortyzol - hormon stresu,

Etap 5: hormony tarczycy,

Etap 6: hormon wzrostu,

Etap 7: testosteron.

Każdy etap trwa 3 dni i dąży do powolnych zmian w jadłospisie i myśleniu o odżywianiu. Każdemu z hormonów (etapów) dedykowane są inne kroki opisane w książce.

Etap poświęcony estrogenowi polega np. na odstawieniu czerwonego mięsa i alkoholu, a wprowadzeniu w nawyk jedzenia min. 500 g warzyw dziennie. Pozwala to na dostarczenie większej ilości błonnika, który ułatwia wydalanie nadmiaru estrogenów.

Etap poświęcony kortyzolowi zakłada wykluczenie kofeiny, czyli odstawienie kawy, by przywrócić naturalne poziomy kortyzolu we krwi.

W diecie eliminuje się też nabiał, który ma negatywnie wpływać na gospodarkę hormonalną. Autorka diety 7 hormonów nie poleca też w trakcie trwania programu jedzenia zbóż (wpływają na hormony tarczycy) oraz owoców (rozregulowują hormon leptynę). Oczywiste jest także odstawienie cukru, który ma przywrócić do równowagi insulinę.

Po 3 tygodniach lepiej znając potrzeby własnego organizmu, można wrócić do stosowania zwyczajowej diety. Autorka podkreśla, że po 21 dniach stosowania diety 7 hormonów jesteś w stanie już sama zadbać o swoje zdrowie i utrzymać smukłą sylwetkę.

Sara Gottfried zachęca jednak do powolnego i świadomego wychodzenia z protokołu resetowania hormonów.

Dieta 7 hormonów polega na czasowym wykluczeniu „produktów rozregulowujących hormony” i zastąpieniu ich produktami, które kobiecy układ hormonalny uwielbia. Poszczególne etapy diety wymagają eliminacji innych produktów spożywczych. Szczegółowo cała metoda na reset hormonalny opisana jest w książce "Dieta 7 hormonów".

Produkty niepolecane w diecie 7 hormonów



czerwone mięso - wieprzowina, wołowina, dziczyzna;

alkohol;

źródła cukru - słodycze z dodatkiem cukru (cukierki, desery, czekolada), soki;

sztuczne słodziki - aspartam, sukraloza, sacharyna;

owoce - wszystkie oprócz awokado i cytryny;

kofeina - kawa, czarna herbata, cola, napoje energetyczne;

produkty zbożowe - płatki owsiane, ryż, mąka, chleb, płatki, makarony, kasze;

nabiał - ser, mleko, jogurt.

fot. Zasady diety 7 hormonów uwzględniają jedzenie wielu warzyw i owoców/ Adobe Stock, Alexander Raths

Produkty polecane w diecie 7 hormonów



warzywa (szparagi, zielone warzywa liściaste, cukinię, paprykę),

grzyby,

drób (kurczaka, indyka, kaczkę) i jajka (najlepiej z wolnego wybiegu),

zdrowe ryby (łosoś, halibut, pstrąg), najlepiej z ekologicznej hodowli lub łowiectwa (np. ze znakiem MSC),

niskokaloryczne słodziki (stewia, erytrol, ksylitol),

awokado i cytryna.

Zwykła surówka, czy „sposób na przywrócenie równowagi hormonalnej”? #rawcarrotsalad to hit na TikToku

Dieta 7 hormonów ma przede wszystkim przynieść efekt w postaci wyregulowania gospodarki hormonalnej organizmu. Autorka poradnika zachęca do wewnętrznej odnowy za pomocą prostego protokołu dietetycznego. Reset hormonalny ma za zadanie wyregulować i uporządkować kluczowe hormony w organizmie kobiety.

Autorka obiecuje także utratę masy ciała już po 3 tygodniach. Spodziewaj się schudnięcia ok. 7 kg. Pierwsze efekty diety 7 hormonów mają być widoczne już po 3 dniach od rozpoczęcia resetu. Są to:

lepsze samopoczucie,

więcej energii,

zmniejszone opuchniecie ciała,

pozbycie się bólów głowy,

pozbycie się zmęczenia.

Odchudzanie jest tak naprawdę efektem ubocznym zastosowania diety 7 hormonów.

Opinie o diecie 7 hormonów wśród specjalistów są raczej pozytywne. Została ona sporządzona przez wykwalifikowaną ginekolożkę, bazuje w większości na zasadach opartych na nauce, choć niektóre prezentowane teorie kłócą się z powszechną wiedzą (np. negatywny wpływ nabiału na hormony).

Możesz zastosować dietę 7 hormonów bez obaw o zdrowie, nie łudź się jednak, że 21 dni poprawionej diety pozwoli ci schudnąć trwale, bo się rozczarujesz. To dobry bodziec do wypróbowania nowego stylu życia, ale nie traktuj resetu hormonalnego jako jedynej interwencji. Musisz przede wszystkim popracować nad nawykami żywieniowymi, które doprowadziły cię do stanu, z którego chciałaś się wyrwać. Tylko wtedy reset hormonalny będzie prawdziwie skuteczny.

