Data minimalnej trwałości



Data minimalnej trwałości określa datę, do której jedzenie zachowuje wszystkie swoje właściwości. Najczęściej na opakowaniach wyrażana jest poprzez sformułowania takie jak: „najlepiej spożyć przed” lub „najlepiej spożyć przed końcem”. Taką informację można znaleźć przede wszystkim na produktach suchych (kasze i makarony), mrożonych, chłodzonych, konserwach, oleju roślinnym i czekoladzie.

Po tym terminie producent nie gwarantuje już takiej jakości smaku, zapachu i pełni wartości odżywczych, jak w przypadku świeżego produktu.

Termin przydatności do spożycia



W przeciwieństwie do daty minimalnej trwałości termin przydatności do spożycia wyznacza datę, po której jedzenie może negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Po tej dacie nie należy jeść danego produktu, ponieważ może on stanowić zagrożenie dla zdrowia. Takie oznaczenie stosuje się szczególnie często na żywności nietrwałej mikrobiologicznie, takiej jak: mięso, wędliny czy produkty mleczarskie.

Przy tego typu artykułach wskazane jest zwrócenie uwagi na wskazówki dotyczące przechowywania, np. należy zużyć w ciągu trzech dni od otwarcia – nieprzestrzeganie ich sprawia, że jedzenie psuje się jeszcze szybciej, a jego spożycie może spowodować zatrucie pokarmowe. Aby nie zapomnieć o tym terminie, można napisać na opakowaniu datę otwarcia produktu.

Jak przedłużyć świeżość jedzenia?



Jedną z metod, która wydłuża przydatność do spożycia poszczególnych produktów, jest mrożenie. Najważniejsze są zasady, które znajdują się na opakowaniu, tj. nie rozmrażać przed gotowaniem. Kolejnym sposobem jest zakup technologii, która ułatwia przechowywanie jedzenia, np. lodówki, która nieustannie monitoruje poziom wilgoci i temperaturę w chłodziarce.

Według badań Banków Żywności aż 60% Polaków przyznaje się, że wyrzuca jedzenie. Co ciekawe, z raportu CBOS wynika, że najczęściej żywność marnują ludzie młodzi, dobrze wykształceni, mieszkający w dużych miastach. Jednym z głównych powodów takiego zachowania jest niepilnowanie terminu przydatności do spożycia.

Na podstawie materiałów prasowych Whirlpool/mn