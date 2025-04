Znany jest od setek lat. Tłoczony obecnie z ziaren podwójnie ulepszonych odmian olej rzepakowy, stanowi jeden z popularniejszych składników w kuchni. Odporny na wysokie temperatury idealnie nadaje się do różnych procesów obróbki termicznej potraw jak np. smażenia, pieczenia, gotowania. Świetnie sprawdza się jako dodatek do marynat, w których można przechowywać mięso. To także doskonały dodatek do ciast typu biszkoptowo-tłuszczowego. Nadaje im lekkości i wilgotności. Jest wspaniałym zamiennikiem dla masła oraz margaryny. Przez Panie domu, często używany jest do przygotowywania surówek, sałatek i majonezów. Ze względu na swój bogaty skład stanowi idealny i co równie ważne tańszy zamiennik znanej oliwy z oliwek. Możemy go dodawać do sosów czy zup. Korzystnie wpływa na nasz organizm.

Reklama

Olej rzepakowy to kwintesencja natury. Zawarte w nim tłuszcze to naturalne bogactwo tak cenne dla naszego zdrowia. Kwasy tłuszczowe nienasycone: omega-6 i omega-3 w odpowiednim stosunku w proporcji 2:1 wpływają na prawidłową gospodarkę lipidową organizmu. Przeciwdziałają rozwojowi oraz wspomagają leczenie chorób układu krążenia przede wszystkim poprzez wpływ na utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. Należy podkreślić, że w oleju rzepakowym jest nawet 10 razy więcej kwasów omega-3 niż np. w znanej i często przez nas używanej oliwie z oliwek. Ma też większą temperaturę dymienia przez co można w bezpieczny sposób można na nim smażyć.

Tłoczony z rzepaku olej to również cenne źródło witamin. Witamina E, K, prowitamina A nie tylko odżywiają nasze komórki, ale wpływają również korzystnie na całe nasze ciało. Witamina E zawarta w oleju rzepakowym wpływa na ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniami na tle oksydacyjnym. Jest naturalnym przeciwutleniaczem wpływającym regenerująco na komórki organizmu. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Olej rzepakowy zawiera też prowitaminę A zwaną betakarotenem. To o czym należy pamiętać to przede wszystkim uniwersalność produktu. Sprawdza się zarówno w kuchni jak i kosmetyce. Idealnie sprawdza się w tworzeniu peelingów do ciała, masek odżywczych na twarz czy włosy. Prosto i skutecznie dostarcza naszej skórze cennych wartości. Odżywia ją. Nadaje naturalnego blasku i miękkości.

Drogocenna moc oleju rzepakowego może nam pomóc w zachowaniu zdrowia. Stanowi ważny element racjonalnego żywienia. Pozwala w prosty sposób dostarczyć organizmowi ważnych składników, które będą wspierać w naturalny sposób nasz organizm w zachowaniu zdrowia.

UNIA EUROPEJSKA WSPIERA KAMPANIE PROMUJĄCE WYSOKOJAKOŚCIOWE PRODUKTY ROLNE

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.olejrzepakowy.com i na Facebooku www.facebook.com/olej.rzepakowy.skarbem.europy

Ile wiesz na temat oleju rzepakowego? Sprawdź, rozwiązując nasz quiz!

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Materiał powstał w ramach kampanii Olej Rzepakowy skarbem Europy