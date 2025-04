Dania dietetyczne to takie, które mają wysoką wartość odżywczą, walory zdrowotne i bardzo mało kalorii - nawet o połowę mniej niż podobne potrawy przygotowane w tradycyjny sposób. Potrawy dietetyczne pozwalają na dłużej cieszyć się dobrą formą fizyczną i psychiczną. Jednocześnie zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób związanych z nadwagą i otyłością.

W naszym tekście znajdziecie więcej informacji na temat dietetycznych dań, dietetycznych przekąsek i potraw dietetycznych. Specjalnie dla was przygotowałyśmy również przepisy na dietetyczne dania i przepisy na posiłki dietetyczne.

Dietetyczne dania

Kult szczupłej i wysportowanej sylwetki staje się coraz silniejszy. Wiele osób chce zmienić swoje nawyki żywieniowe i stara się zrzucić nadprogramowe kilogramy. Aby osiągnąć upragniony cel, wystarczy ograniczyć ilość spożywanych kalorii i jeść dietetyczne dania.

Pewnie wiele z was zastanawia się, jak zmniejszyć ilość spożywanych kalorii. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach:

Zamiast majonezu (100 gram ok. 630 kalorii) do sałatek dodawajcie jogurt naturalny (ok. 150-200 kalorii).

(ok. 150-200 kalorii). Nie jedzcie skóry z kurczaka, a smażone mięso odsączajcie z tłuszczu - w ten sposób możecie zaoszczędzić od 50 do 100 kalorii.

Na zawsze pożegnajcie się ze śmietanką do kawy - wybierajcie mleko.

Słodkie wina rozcieńczajcie wodą - przy lampce zaoszczędzicie ok. 30 kalorii.

Zupę i sosy postarajcie się zabielać mlekiem (szklanka od 80 do 150 kalorii), a nie śmietaną (100 do 300 kalorii).

Zrezygnujcie z musli z owocami tropikalnymi na rzecz otrębów, zarodków pszennych, płatków zbożowych i świeżych owoców.

Zrezygnujcie z żółtego sera (przeszło 300 kalorii) na rzecz półtłustych twarogów (100-150 kalorii).

Wykreślcie z jadłospisu kolorowe napoje gazowane i słodzone soki, zastępujcie je wodą mineralną, herbatami owocowymi i sokiem z cytryny.

Aby dodatkowo przyspieszyć utratę wagi, starajcie się włączyć do swojej diety jak najwięcej dań dietetycznych, które zawierają znacznie mniej kalorii niż posiłki przygotowane w tradycyjny sposób. Dobrze byłoby, gdyby udało się wam spożywać od 4 do 5 niewielkich posiłków dietetycznych w ciągu dnia. Najlepiej, gdyby odstępy między nimi wynosiły ok. 3 godzin. Nie możecie również zapominać o odpowiednim nawodnieniu organizmu - 1,5 litra niegazowanej wody to absolutne minimum.

Przepisy na dietetyczne dania

Bardzo często powtarzane jest stwierdzenie, że dietetyczne posiłki można jeść bez wyrzutów sumienia. Nie dajcie się na to nabrać! Dania dietetyczne oczywiście zawierają mniej kalorii, ale jeżeli zjecie ich bardzo dużo, to bilans kaloryczny będzie taki sam jak w przypadku tradycyjnych potrawa. Dlatego nie przesadzajcie z wielkością porcji i zachowajcie umiar.

Wiele osób ma problem z ustaleniem, jakie dianie jest dietetyczne. Aby choć trochę rozwiać wasze wątpliwości, przygotowałyśmy dla was kilka przykładowych przepisów na dania dietetyczne.

Dietetyczny indyk po chińsku - 419 kcal

Składniki:

140 g piersi z indyka

1/2 szklanki groszku cukrowego

2 małe marchewki pokrojone w paski

1/2 szklanki ugotowanego ryżu jaśminowego

1 1/2 poszatkowanej kapusty pekińskiej

1 łyżka oliwy z oliwek

świeży imbir - według uznania

łyżka posiekanej kolendry

ząbek czosnku

2 łyżki sosu sojowego

ok z 1/2 cytryny

Pokrójcie na paski pierś z indyka. Zamarynujcie ją w imbirze, łyżce posiekanej kolendry, wyciśniętym ząbku czosnku, sosie sojowy i soku z cytryny. Usmażcie ją na łyżce oliwy z oliwek. Do indyka dodajcie groszek cukrowy, kapustę pekińską i marchew. Potrawę duście przez ok. 10 minut. Podajcie z ugotowanym ryżem.

Łosoś pieczony z pomidorami - 279 kcal

Składniki:

odrobina oliwy z oliwek

140 g filetu z łososia buz skóry

10 pomidorków koktajlowych

1/2 szklanki ugotowanej na parze fasolki szparagowej

Zagrzejcie piekarnik do 200 st. C. Naczynie do pieczenia posmarujcie bardzo cieniutką warstwą oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek. W naczyniu umieśćcie filet z łososia bez skóry z pomidorami. Zapiekajcie przez 15–20 min, aż ryba będzie gotowa. Podawajcie ugotowaną na parze fasolką szparagową.

Nasza rada: Możesz upiec samą rybę (doprawiając ją np. rozmarynem), a z gotowanej fasolki i surowych pomidorów przygotować sałatkę. Wystarczy wymieszać warzywa i przyprawić odrobiną soli oraz pieprzu.

Sałatka nicejska z fetą - 360 kcal

Składniki:

1 jajko ugotowane na twardo

liście sałaty rzymskiej - według uznania

1/4 szklanki ugotowanej na parze fasolki szparagowej

1/4 szklanki posiekanego ogórka

1/2 szklanki sera feta

garść czarnych oliwek

1 łyżka posiekane natki pietruszki

3 łyżki octu winnego

Małe jajko ugotujcie na twardo, poczekajcie, aż się ostygnie, obierzcie ze skorupki i pokrójcie na kawałki. W salaterce zmieszajcie je z posiekanymi liśćmi sałaty rzymskiej, fasolki szparagowej i ogórkiem. Wymieszajcie. Na wierzch połóżcie ser feta, czarne oliwki oraz łyżkę posiekanej natki pietruszki. Całość dietetycznego obiadu skrop octem winnym.

Dietetyczne przekąski

Pewnie nie raz zdarzyło się wam podjadać między posiłkami. Macie tego dosyć i chcecie zerwać z tym zwyczajem? Nie musicie! Wystarczy wybierać zdrowe i dietetyczne przekąski, które dostarczają niewielką liczbę kalorii i pozwalają w łatwy sposób urozmaicić dietę.

Specjaliści od żywienia zalecają, aby codziennie dążyć do spożywania 3 pełnowartościowe posiłki - śniadania, obiadu oraz kolacji. Należy również pamiętać o 2 uzupełniających je, zdrowych przekąskach spożywanych co 2-3 godziny. Prawidłowo skomponowany jadłospis zapobiegnie napadom głodu. Bez względu na to, jakie przyświecają wam cele, w każdym przypadku sprawdzi się jedna, złota zasada - jedzcie wszystko, byle z umiarem!

