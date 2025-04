Przeciwwskazania do jedzenia suszonych daktyli mogą zaskakiwać, bo na pytanie, czy daktyle są zdrowe, zwykle odpowiadamy, że tak. Ich wysoka słodycz i kaloryczność od razu sugeruje, że powinny z nimi uważać osoby mające problem z cukrem we krwi i te, które pragną schudnąć. Natomiast niewielu ludzi chorujących na astmę czy depresję, albo źle reagujących na wino, domyśla się, że oni też powinni unikać daktyli. A to nie jedyne przeciwwskazania do jedzenia daktyli!

Suszone daktyle mogą zawierać siarczyny. U osób wrażliwych na te substancje zjedzenie suszonych daktyli może wywołać reakcję alergiczną różnego rodzaju. Może wystąpić:

wysypka skórna,

nadwrażliwość oczu (swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie),

wysięk z nosa,

mrowienie w ustach,

ból głowy,

obrzęk warg i języka,

mdłości i wymioty,

problemy z oddychaniem,

wstrząs anafilaktyczny.

Siarczyny to te same substancje, które znajdują się w większości win, zwłaszcza tych gorszej jakości. Aby uniknąć reakcji alergicznej należy sprawdzić, jak konserwowane były owoce. Przeciwwskazaniem do zjedzenia suszonych daktyli jest konserwacja dwutlenkiem siarki.

Jedzenie daktyli nie jest korzystne dla osób chorych na cukrzycę ze względu wysoką zawartość cukru w tych owocach. Ćwierć szklanki posiekanych daktyli dostarcza około 24 gramów węglowodanów i są to gównie cukry: glukoza, fruktoza i sacharoza, czyli cukry szybko przyswajalne. Dlatego indeks glikemiczny daktyli jest dość wysoki. Z tego powodu daktyle suszone i świeże są przeciwwskazane w diecie cukrzyków oraz osób, u których istnieje podwyższone ryzyko rozwoju cukrzycy.

Ładunek glikemiczny 100 g daktyli wynosi ok. 27. Wymiennik węglowodanowy suszonych daktyli wynosi 6,5. Zaleca się, aby cukrzycy unikali jedzenia suszonych daktyli lub ograniczali ich ilość do maksymalnie 50 g.

Aby spowolnić wchłanianie cukru z daktyli do krwi, najlepiej jeść je w towarzystwie białka i tłuszczu, np. orzechów lub po posiłku głównym.

Aż 60-70% masy daktyli stanowią węglowodany. To dlatego owoce te należą do najsłodszych na świecie. 12 średniej wielkości suszonych daktyli dostarcza 275-290 kcal, to porcja (po wypestkowaniu) zajmująca objętość połowy szklanki, więc nieduża.

Daktyle są bardzo kaloryczne i szybko podnoszą poziom cukru we krwi. Z tego powodu nie zaleca się ich w diecie odchudzającej – dostarczają w małej porcji bardzo dużo energii, której organizm nie jest w stanie na bieżąco zużyć, więc magazynuje ją pod postacią tkanki tłuszczowej. Daktyle nie zaspokoją też głodu na długo – po chwilowym wzroście poziomu cukru, następuje jego gwałtowny spadek, co przyczynia się do powstawania uczucia głodu i przejadania się.

fot. Daktyle przeciwwskazania/ Adobe Stock, New Africa

Nawet 10% osób chorujących na astmę może mieć uczulenie na siarczyny i o tym nie wie. U nich jedzenie daktyli jest przeciwwskazane ze względu na to, że zawarte w owocach siarczyny nie tylko mogą nasilić objawy astmy, ale wręcz doprowadzić do stanu zagrażającemu zdrowiu. W skrajnym przypadku może dojść do wstrząsu anafilaktycznego, który jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Osoby chorujące na astmę mogą sięgać po świeże daktyle lub takie suszone, co do których mają pewność, że nie były konserwowane dwutlenkiem siarki.

Suszone daktyle zawierają aminę zwaną tyraminą, która może prowokować ataki migrenowe. Dokładny mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Naukowcy podejrzewają, że tyramina może prowokować wydzielanie neuroprzekaźników odpowiadających za wystąpienie migreny.

Tyramina u osób nadwrażliwych na tę aminę może także wywoływać: skoki ciśnienia krwi, bóle zamostkowe, hipertermię, zaburzenia widzenia, spowolnienie psychoruchowe, tachykardię, sztywność karku, wymioty, niepokój, lęk, dreszcze, bladość, pocenie się, a nawet zapaść, zawał serca, krwotok, udar mózgu lub śpiączkę.

Tyramina zawarta w suszonych i świeżych daktylach może wchodzić reakcję z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu: depresji, choroby Parkinsona czy niedociśnienia tętniczego. Chodzi o farmaceutyki zawierające tzw. inhibitory MAO, które zwiększają wydzielanie serotoniny i dopaminy.

Tyramina wchodząc w reakcję z inhibitorami MAO, może wywołać gwałtowny wzrost ciśnienia krwi, który u może w przypadku pewnych osób wywołać stan zagrożenia zdrowia i życia.

Osoby nieprzyzwyczajone do spożywania znacznych ilości błonnika, po zjedzeniu sporej porcji suszonych daktyli mogą doświadczyć zaparcia, wzdęcia i bólu brzucha.

Większość suszonych daktyli pokrywana jest woskiem, aby nadać im atrakcyjniejszy wygląd. Wosk może jednak wywołać mdłości lub rozstrój żołądka.

