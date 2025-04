Daktyle to jedne z najstarszych owoców uprawianych przez człowieka. Pochodzą z regionów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Są cenione za swoje wartości odżywcze, smak oraz uniwersalność zastosowania w kuchni. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem świadomości żywieniowej, daktyle zaczęły wzbudzać coraz większe zainteresowanie. Zobacz, jaki jest wpływ daktyli na zdrowie, jakie są ich właściwości lecznicze, oraz ile daktyli dziennie można jeść bez obaw.

To zależy od indywidualnych potrzeb organizmu, poziomu aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia. W literaturze naukowej pojawia się jednak kilka wskazówek. Badania przeprowadzone w 2020 roku sugerują, że spożycie 3 daktyli wystarczy dla uzyskania korzyści zdrowotnych, takich jak poprawa profilu lipidowego oraz jakości życia. W tym badaniu nie odnotowano negatywnego wpływu tej ilości na poziom glukozy we krwi ani wskaźnik masy ciała (BMI), nawet u osób z cukrzycą.

W innym (nieco starszym) badaniu przeprowadzonym na osobach zdrowych, spożycie do 100 gramów daktyli dziennie (około 7 daktyli) również nie wpłynęło negatywnie na poziom cukru we krwi ani na masę ciała. Co więcej, zaobserwowano spadek poziomu triglicerydów oraz zmniejszenie stresu oksydacyjnego w organizmie

W praktyce więc obecnie zalecana ilość daktyli do regularnego jedzenia wynosi od 3 do 7 dziennie, w zależności od indywidualnych potrzeb. Takie spożycie pozwala wykorzystać ich prozdrowotne działanie bez ryzyka nadmiernej podaży cukrów prostych i tycia. O ile daktyle te wliczone są w dzienną kaloryczność menu.

Pomimo wysokiej zawartości cukrów naturalnych, daktyle są produktami o średnim indeksie glikemicznym (IG=50-60), co oznacza, że ich spożycie nie powoduje bardzo gwałtownych wzrostów poziomu cukru we krwi.

Badania nad ich wpływem na masę ciała wykazało, że regularne spożywanie daktyli w umiarkowanych ilościach nie prowadzi do wzrostu wagi. Nawet u osób z cukrzycą spożycie daktyli (około 3 sztuk dziennie) przez okres 16 tygodni nie wpłynęło na wzrost BMI

To, czy daktyle tuczą, zależy przede wszystkim od całkowitego bilansu energetycznego. Daktyle dostarczają około 20-25 kcal na sztukę (przy masie około 7 g), co oznacza, że ich nadmiar w diecie może prowadzić do przyrostu masy ciała. Jednak w umiarkowanych ilościach są doskonałą alternatywą dla wysoko przetworzonych słodyczy i stanowią zdrowsze źródło energii.

Spożycie trzech daktyli dziennie może korzyści zdrowotne, co do tego nie ma wątpliwości. Oto najważniejsze efekty regularnego jedzenia daktyli w umiarkowanych ilościach:

Daktyle suszone są niezwykle bogate w wartości odżywcze, co czyni je jednym z najzdrowszych owoców suszonych. Oto ich najważniejsze właściwości:

Najlepszy czas na spożycie daktyli zależy od celu, jaki chcesz osiągnąć:

Choć daktyle są zdrowe, istnieje kilka sytuacji, w których należy zachować ostrożność. Kto nie powinien jeść daktyli suszonych? Oto najważniejsze przeciwwskazania: