Daktyle są zdrowe, choć ich indeks glikemiczny nie jest najniższy. Daktyle to owoce o wysokiej zawartości cukru, ale mają też dużo witamin i minerałów. Dowiedz się więcej o świeżych i suszonych daktylach.

Kaloryczność daktyli jest następująca:

100 g świeżych daktyli (142 kcal),

100 g suszonych daktyli (277 kcal).

Kalorii w suszonych daktylach nie powinno się porównywać z tą samą masą świeżych daktyli. Suszone daktyle zawsze wypadną gorzej pod względem kaloryczności. Suszony owoc jest odwodniony, jest więc koncentracją zarówno energii (kalorii), jak i składników odżywczych. Na suszone daktyle należy zatem spojrzeć w kontekście porcji.

Przyjmuje się, że 30 g suszonych owoców może stanowić 1 z 5 zalecanych porcji warzyw i owoców dziennie. Jedna, 30 gramowa porcja daktyli, to tylko 83 kcal.

fot. 30 g suszonych daktyli może stanowić wartościową dzienną porcję/ Adobe Stock, galiyahassan

Indeks glikemiczny suszonych daktyli wynosi ok. 62. To kwalifikuje je jako owoce o średnim indeksie glikemicznym. Cukry obecne w daktylach to cukry proste, pochodzenia naturalnego. Suszone daktyle bardzo rzadko są dodatkowo dosładzane, bo ze względu na ich naturalną słodkość, nie jest to potrzebne. Daktyle to owoce bardzo bogate w cukier.

Daktyle suszone bardzo dobrze sprawdzają się jako substytut cukru w przepisach. Suszone daktyle mogą swobodnie jeść wszyscy, którzy nie mają problemów z glikemią pokarmową, także dzieci.

Daktyle a cukrzyca

Daktyle mają bardzo dużo cukru i dość wysoki ładunek glikemiczny. Z tego powodu cukrzycy i osoby z insulinoopornością nie powinny traktować ich jako zamiennik cukru stołowego. Trzeba jeść je z dużym umiarem, bo mogą podbijać glukozę we krwi. Daktyle nie są w tych zaburzeniach (cukrzycy i insulinooporności) jednoznacznie przeciwwskazane, ale na pewno nie można zjeść ich większej porcji, bo podbiją cukier.

Dwie najpopularniejsze odmiany daktyli - deglet noor i medjool - nieznacznie różnią się między sobą zawartością składników odżywczych. Obie odmiany daktyli są dobrym źródłem:

witaminy B6,

witaminy B3,

potasu,

magnezu,

manganu,

miedzi.

Korzyści zdrowotne z jedzenia daktyli

Daktyle warto regularnie, w niewielkiej ilości uwzględniać w diecie. Odpowiednia dawka to 30 g dziennie, około 6 sztuk suszonych daktyli. Dzięki zawartości potasu i błonnika pokarmowego owoce te chronią układ krwionośny, obniżają ciśnienie i ograniczają wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego.

Połączenie dużej ilości magnezu i witaminy B6 sprawia, że daktyle świetnie sprawdzają się jako owoc wspierający walkę ze stresem. Składniki te stabilizują bowiem działanie układu nerwowego i poprawiają nastrój.

Mangan i miedź to zgrany duet składników mineralnych o działaniu antyoksydacyjnym, chroniącym przed działaniem wolnych rodników. Pierwiastki te opóźniają starzenie, zapobiegają chorobom serca, chorobom neurodegeneracyjnym i nowotworom.

Daktyle są dobrym źródłem błonnika pokarmowego (2,6 g w 30 g porcji). Błonnik pokarmowy wpływa zaś na odczuwanie sytości poposiłkowej. Badania pokazują, że osoby spożywające suszone daktyle jako przekąskę między posiłkami głównymi odczuwają sytość na tyle długo, by bez uczucia głodu dotrwać do obiadu.

Fakt ten sprawia, że w rzeczywistości suszone daktyle są sprzymierzeńcem w trakcie diety. Nie przesadzaj jednak z ich ilością w jadłospisie. Daktyle są jednocześnie dość kaloryczne.

Jak wykorzystać daktyle w czasie odchudzania? Przygotuj zdrowszą wersję smarowidła czekoladowego. Potrzebne będą daktyle i awokado.

fot. Przepis na daktylową nutellę/ Ula Bugaeva

Suszone daktyle często mylone są ze świeżymi, bo świeże owoce wyglądają, jakby już były podsuszone. Świeże daktyle zawierają bardzo mało wody w porównaniu do innych owoców, bo tylko 21,3 g w 100 g. Czy suszenie wpływa na wartość odżywczą daktyli?

Suszenie jest jedną z tradycyjnych metod konserwowania, polegającą na odwodnieniu. Dzięki temu uzyskuje się zwolnienie tempa rozwoju bakterii i pleśni, które mogą odpowiadać za psucie się daktyli.

Część składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B jest wrażliwa na wysoką temperaturę, ale końcowe właściwości suszonego daktyla, niewiele różnią się od właściwości tego świeżego. Dlaczego? Świeże daktyle, ze względu na małą ilość wody, poddaje się bardzo krótkiemu suszeniu.

Środki konserwujące w daktylach suszonych



Suszone owoce konserwuje się najczęściej dwutlenkiem siarki (E220) lub siarczanami, które mają za zadanie zatrzymać brunatnienie (np. w morelach). Ponieważ daktyle z natury są brązowe, nie ma potrzeby, by je dodatkowo konserwować. Najgorszej jakości daktyle suszone mogą zawierać konserwant benzoesan sodu. Dla całkowitej pewności, warto czytać skład.

Czasem zdarza się, że daktyle są konserwowane sorbinianem potasu, jednak jest to konserwant naturalnego pochodzenia. Naturalnie występuję między innymi w jarzębinie. Substancja ta nie jest szkodliwa dla ludzkiego zdrowia.

Suszone daktyle to bardzo wygodna w przechowywaniu i transporcie przekąska. Z tego powodu warto mieć je zawsze pod ręką. Są dostępne przez cały rok, sprawdzają się jako alternatywa dla cukru w przepisach na słodkości (wystarczy je zmiksować). Przechowuj je w suchym i ciemnym miejscu.

Cena suszonych daktyli nie jest wysoka. Warto kupować je w większych opakowaniach, wtedy za kilogram zapłacisz około 20 zł.

Kilogram świeżych daktyli to koszt około 40 zł.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.04.2017.

