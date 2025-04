Czystek to ogólnie zdrowe ziele, które po wysuszeniu można stosować, by przygotować prozdrowotne napary i herbatki. Do stosowania czystka są też przeciwwskazania. Sprawdź, kto nie powinien stosować czystka i czy należysz do tej grupy osób.

Reklama

Spis treści:

Właściwości czystka obejmują np. przynoszenie ulgi w bólach menstruacyjnych, wspomaganie odchudzania i wsparcie odporności. To dzięki obecności różnych roślinnych substancji biologicznie czynnych. Im silniejsze działanie ma dana roślina, tym zazwyczaj więcej przeciwwskazań do jej zastosowania. W przypadku czystka, za przeciwwskazania odpowiadają:

potencjalne interakcje czystka z lekami ;

; zbyt mało wiedzy i badań na temat wpływu czystka na organizm w niektórych momentach życia (np. u dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących);

na temat wpływu czystka na organizm w niektórych momentach życia (np. u dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących); alergie na sam czystek lub elementy zastosowane w przetwarzaniu tej rośliny;

na sam czystek lub elementy zastosowane w przetwarzaniu tej rośliny; zanieczyszczania suszu toksycznymi substancjami (rzadkie, ale możliwe).

Czystek jest szeroko stosowany i znany w Polsce, ale za granicami kraju nie jest aż tak popularny. Z tego powodu nie ma zbyt wielu badań na temat bezpieczeństwa jego zastosowania. To niestety nic pomocnego. Nie oznacza to, że czystek jest w 100% bezpieczny i polecany do picia każdemu, ale po prostu, że nie wiadomo czy jest bezpieczny dla każdego.

Do tej pory w żadnym z przeprowadzonych badań nie wykazano skutków ubocznych picia czystka, jeśli dzienna dawka nie była przekraczana. Oznacza to, że według dostępnych dowodów, czystek można bezpiecznie stosować na każdym etapie życia.

Większość zdrowych osób może korzystać z zalet czystka bez odczucia efektów ubocznych. Mimo wszystko warto mieć oczy szeroko otwarte i np. nie pić czystka do posiłków lub przy przyjmowaniu leków.

Prawdopodobne przeciwwskazania do picia i stosowania czystka to:

ciąża i karmienie piersią (ze względu na zbyt mają liczbę badań oceniających bezpieczeństwo czystka w ciąży);

(ze względu na zbyt mają liczbę badań oceniających bezpieczeństwo czystka w ciąży); alergie na czystek lub inne zioła (można przeprowadzić test skórny przed rozpoczęciem picia naparów z czystka);

(można przeprowadzić test skórny przed rozpoczęciem picia naparów z czystka); stosowanie niektórych leków (uwaga! Dokładne interakcje pomiędzy czystkiem a lekami nie są poznane, ale trzeba zachować czujność i skonsultować pomysł picia naparów z czystka z farmaceutą lub lekarzem, jeśli przyjmuje się stale leki).

fot. Napar z czystka/ Adobe Stock, katinkah

Za dawkę bezpieczną dla każdego, która nie spowoduje efektów ubocznych, uznaje się napar z 1 łyżki czystka dziennie. Taką herbatę z czystka można pić 2-3 razy dziennie. Nie przekraczaj raczej porcji 2-3 filiżanek dziennie i przy parzeniu postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta wypisanymi na opakowaniu.

Dla pewności nie pij czystka 2 h przed i 2 h po zażyciu leków. Nawet jeśli nie wykazano jeszcze interakcji pomiędzy twoimi lekami a zielem czystka.

Zawsze wybieraj czystek (i inne zioła) ze sprawdzonego źródła. Najlepszej jakości czystek ma dużo liści, a mniej suchych gałęzi w składzie.

Źródła:

Mármol I, Sánchez-de-Diego C, Jiménez-Moreno N, Ancín-Azpilicueta C, Rodríguez-Yoldi MJ. Therapeutic Applications of Rose Hips from Different Rosa Species. Int J Mol Sci. 2017 May 25;18(6):1137. doi: 10.3390/ijms18061137. PMID: 28587101; PMCID: PMC5485961.

Zdrojewicz Z, Winiarski J, Michalik T, Śmieszniak B, Popowicz E, Szyca M. Czystek – królowa herbat [Cistus - queen of teas]. Pol Merkur Lekarski. 2018 Aug 29;45(266):53-56. Polish. PMID: 30240368.

Reklama

Czytaj także:

Olej z czarnuszki – przeciwwskazania i skutki uboczne

Awokado to superfood, ale nie każdemu służy. Kto nie powinien jeść awokado?

Szkodliwość imbiru. Kto nie powinien stosować imbiru i czy można go pić codziennie?