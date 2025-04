Tłusty czwartek, obchodzony w tym roku 27 lutego, to dzień, w którym na polskich stołach królują pączki i faworki. Oprócz tego, że pieszczą nasze kubki smakowe, mają też niestety sporo kalorii. Są smażone w głębokim tłuszczu, przez co nie należą do lekkostrawnych produktów. Wybranie właściwego napoju może zarówno utrudnić trawienie tych smakołyków, jak i wspierać układ pokarmowy po słodkiej swawoli.

Co pić w tłusty czwartek? Zimna woda to zły wybór

Wypijanie zimnej wody po tłustym i smażonym posiłku, jakim są pączki i faworki, wpływa spowalniająco na trawienie tłuszczów, dlatego nie jest to polecany napój. Zimny płyn powoduje twardnienie i krzepnięcie tłuszczów, co sprawia, że organizm ma trudności z ich rozkładem. Może też ogólnie obciążać układ pokarmowy, wymuszając skoncentrowanie energii na ogrzaniu płynu przez organizm. W rezultacie po wypiciu zimnej wody pojawiają się dolegliwości trawienne, takie jak:

wzdęcia,

gazy,

uczucie ciężkości,

zgaga,

zaparcie,

bóle brzucha.

Teoretycznie zimny napój, np. woda z lodem, nie wpływa tak korzystnie na rozkład cukrów prostych obecnych w pączkach, jak ciepły napój. W rezultacie wzrasta ryzyko większego skoku glukozy w organizmie. Co więcej, u osób podatnych na migreny spożycie zimnego napoju może powodować napad bólu głowy.

Napoje, którymi lepiej nie popijać tłustego i smażonego jedzenia

Do popijania tłustych słodkości nie należy wybierać również takich napojów jak:

gazowane słodkie napoje – zwiększają ilość przyjętych kalorii, powodują gwałtowne skoki cukru we krwi (a w rezultacie późniejszy spadek energii i szybki powrót uczucia głodu), mogą wywołać dolegliwości trawienne, jak wzdęcia i odbijanie,

– zwiększają ilość przyjętych kalorii, powodują gwałtowne skoki cukru we krwi (a w rezultacie późniejszy spadek energii i szybki powrót uczucia głodu), mogą wywołać dolegliwości trawienne, jak wzdęcia i odbijanie, alkohole – powodują większy skok glukozy, obciążają wątrobę i zaburza trawienie tłuszczów,

– powodują większy skok glukozy, obciążają wątrobę i zaburza trawienie tłuszczów, napoje mleczne – spowalniają trawienie tłuszczów i mogą przyczynić się do dolegliwości trawiennych; w połączeniu z cukrem w słodyczach mleko często pogarsza problemy skórne, takie jak trądzik,

– spowalniają trawienie tłuszczów i mogą przyczynić się do dolegliwości trawiennych; w połączeniu z cukrem w słodyczach mleko często pogarsza problemy skórne, takie jak trądzik, napoje owocowe i nektary – to dodatkowe kalorie, które powodują gwałtowny skok cukru we krwi i sprzyjają odkładaniu się tkanki tłuszczowej.

Wybór właściwego napoju ma duże znaczenie nie tylko dla samopoczucia, ale i dla zdrowia. Szczególną uwagę na ten aspekt powinny zwrócić osoby, które mają insulinooporność lub cukrzycę.

Co pić w tłusty czwartek?

Aby wesprzeć układ trawienny w taki dzień jak tłusty czwartek, zaleca się sięgnięcie po ciepłe, niesłodzone napoje: napary ziołowe, zielonęą herbatę oraz wodę z cytryną.

Zielona herbata – dzięki obecności katechin przyspiesza metabolizm tłuszczów, pomaga regulować poziom cukru i wspiera trawienie.

– dzięki obecności katechin przyspiesza metabolizm tłuszczów, pomaga regulować poziom cukru i wspiera trawienie. Ciepła woda z cytryną – wspomaga metabolizm i oczyszczanie organizmu z toksyn, poprawia trawienie tłuszczów i cukrów.

– wspomaga metabolizm i oczyszczanie organizmu z toksyn, poprawia trawienie tłuszczów i cukrów. Napar z mięty pieprzowej – łagodzi dolegliwości, takie jak wzdęcia i bóle brzucha, ułatwia trawienie.

– łagodzi dolegliwości, takie jak wzdęcia i bóle brzucha, ułatwia trawienie. Napar z kopru włoskiego – zmniejsza wzdęcia i uczucie ciężkości.

– zmniejsza wzdęcia i uczucie ciężkości. Napar z hibiskusa – zawiera antocyjany pomagające kontrolować skoki glukozy po posiłkach, wspiera metabolizm i trawienie.

– zawiera antocyjany pomagające kontrolować skoki glukozy po posiłkach, wspiera metabolizm i trawienie. Herbata z imbirem – pobudza trawienie, pomaga kontrolować poziom glukozy i łagodzi objawy niestrawności.

Polecana do picia w tłusty czwartek jest również zwykła czarna herbata. Zawiera związki, jak taniny i polifenole, które zmniejszają wchłanianie cukrów i tłuszczów, co pomaga w kontroli poziomu cukru we krwi i masy ciała.

