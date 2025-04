Mleko bez laktozy to mleko, w którym rozłożono laktozę na galaktozę i glukozę. Mleko bez laktozy ma przez to wyraźnie wyczuwalny słodszy smak. Po ten rodzaj mleka powinny sięgać przede wszystkim osoby z nietolerancją laktozy. Sprawdź, co jeszcze powinnaś wiedzieć o mleku bez laktozy.

Reklama

Spis treści

Laktoza to cukier, a dokładnie dwucukier, znajdujący się w mleku krowim i ludzkim. W mniejszych ilościach laktoza występuje też w mleku kozim i mleku owczym. Mleko bez laktozy to mleko, z którego podczas przetwarzania jest eliminowana laktoza. Laktoza to dwucukier złożony z połączonych jednocukrów:

glukozy,

galaktozy.

Żeby wyeliminować z mleka laktozę, wystarczy dodać do niego specjalny enzym, laktazę, który rozetnie wiązanie pomiędzy jednocukrami. W ten sposób laktoza rozkłada się na glukozę i galaktozę.

fot. Laktoza to dwucukier złożony z dwóch pojedynczych cukrów: glukozy i galaktozy/ Adobe Stock, Zerbor

Laktaza to naturalny enzym, który występuje w jelitach ludzkich do przetwarzania mleka ludzkiego i krowiego. Wyizolowana, syntetyczna forma laktazy służy do produkcji mleka bez laktozy. To więc bardzo prosty i łatwy do wytłumaczenia proces technologiczny. Produkcja mleka bez laktozy nie powoduje, że jest ono o wiele mocniej przetworzone i mniej naturalne.

Inne (poza dodaniem laktazy) metody otrzymywania mleka bez laktozy to:

usuwanie laktozy przez przepuszczanie mleka nad laktazą,

mechaniczne oddzielanie laktozy od mleka.

Im bardziej skomplikowany jest proces produkcyjny, tym droższy będzie produkt dla konsumenta.

Kaloryczność mleka bez laktozy nie różni się od zwykłego mleka. Mleko bez laktozy nie ma innych dodatków, które podwyższałyby jego kaloryczność. Nawet jeśli wydaje ci się słodsze. Kcal w mleku bez laktozy zależy więc w większości od tego, ile tłuszczu jest w mleku:

mleko bez laktozy 0,5% tłuszczu ma 39 kcal/ 100 g;

mleko bez laktozy 1% tłuszczu ma 42,5 kcal/ 100 g;

mleko bez laktozy 1,5% tłuszczu ma 47 kcal/100 g;

mleko bez laktozy 2% tłuszczu ma 51 kcal/ 100 g;

mleko bez laktozy 3,2% tłuszczu ma 61 kcal/ 100 g.

Mleko bez laktozy a odchudzanie

Odchudzasz się i zastanawiasz się, czy mleko bez laktozy wpłynie na twoje odchudzanie? Nie zaprzątaj sobie tym głowy. Mleko bez laktozy wpłynie podobnie, jak klasyczne mleko. Nie wybieraj mleka o najwyższej zawartości tłuszczu, a sięgaj raczej po mleko bez laktozy 1,5% lub 2%. Fakt, że nie ma w nim laktozy, nie zmienia wiele dla procesu odchudzania.

Skład popularnego mleka bez laktozy marki Mleczna Dolina prezentuje się następująco: mleko UHT bez laktozy (Jak widzisz, w składzie mleka bez laktozy nie ma żadnych innych dodatków.

100 g mleka bez laktozy 1,5% tłuszczu dostarcza:

44 kcal,

1,5 g tłuszczu,

1 g kwasów tłuszczowych nasyconych,

4,7 g węglowodanów, w tym 4,7 g cukrów,

3 g białka,

0,1 g soli.

Mleko bez laktozy jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Oznacza to, że nie produkują wystarczająco dużo laktazy (wspomnianego już enzymu) w jelitach, by poradzić sobie z rozkładem tego cukru we własnych jelitach.

Mleko bez laktozy przyda ci się, jeśli po spożyciu produktów mlecznych czujesz przelewanie w brzuchu, musisz biec do toalety lub boli cię żołądek. To objawy nietolerancji laktozy, które można łatwo wyeliminować, po prostu ograniczając spożycie laktozy w diecie. Nie musisz całkowicie rezygnować z mleka i nabiału, wystarczy, że będziesz wybierać mleko bez laktozy.

fot. Mleko bez laktozy jest przeznaczone dla osób z nietolerancją laktozy/ Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Mleko bez laktozy różni się od mleka zwykłego, ponieważ zawiera już rozłożoną laktozę. Pamiętasz, że w produkcji tego mleka laktoza rozkładała się na galaktozę i glukozę? Dokładnie te cukry są odpowiedzialne za słodki smak mleka bez laktozy.

Ludzki organizm odbiera mleko bez laktozy za słodsze, choć wcale nie dodano do niego dodatkowego cukru. Po prostu laktoza rozłożona została na formę, która jest odbierana jako słodsza i wykrywana przez kubki smakowe języka.

Mleko bez laktozy jest równie zdrowe, jak klasyczne mleko. Dla większości osób: zdecydowanie tak. Mleko jest jednym z najtańszych i najlepszych naturalnych źródeł białka i wapnia. Jeśli nie masz konkretnego planu i powodu eliminacji mleka z diety, nie rób tego. Większe szanse, że wyrządzisz sobie tym większą szkodę niż pożytek.

Mleko bez laktozy ma taki sam profil składników odżywczych jak zwykłe mleko krowie, więc nadal otrzymujesz te same witaminy, minerały, wapń i białko, bez dyskomfortu oraz uczucia pełności. Badania wykazały, że dieta zawierająca niskotłuszczowe produkty mleczne może obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć szanse na rozwój cukrzycy typu 2.

Przeciwwskazania do picia mleka bez laktozy

Oczywiście są pewne przeciwwskazania do picia mleka, zarówno tego bez laktozy jak i klasycznego. To przede wszystkim:

alergie na białka mleka ;

; stosowanie diety wegańskiej;

trądzik, który nasilony jest po spożyciu produktów mlecznych (dieta na trądzik to często dieta bezmleczna).

Dobrze tolerujesz mleko krowie? Raczej nie sięgaj na co dzień po mleko bez laktozy. Powód jest jeden: jeśli przestaniesz pić klasyczne mleko, możesz utracić tolerancję laktozy. Enzym laktaza ma tendencję do zaniku, jeśli nie jest wykorzystywany.

Nietolerancja laktozy może stać się więc nabyta. Nie ma w tym nic dziwnego, że ktoś mógł się zajadać przetworami mlecznymi kilka lat temu, a teraz powodują one u niego problemy pokarmowe. Jeśli zależy ci na podtrzymaniu tolerancji laktozy, sięgaj po klasyczne mleko. Oczywiście jeśli jesteś w gościach lub masz akurat mleko bez laktozy pod ręką, możesz śmiało je wypić. Mleko bez laktozy na pewno ci nie zaszkodzi.

Cukrzycy mogą pić mleko bez laktozy, ale nie należy ono do produktów, które cukrzycy mogą jeść bez ograniczeń. Mleko bez laktozy ma delikatnie wyższy indeks glikemiczny i potencjał do podnoszenia cukru i insuliny, niż klasyczne mleko. Jeśli masz nietolerancję laktozy i cukrzycę, nie masz jednak wyjścia. Sięgaj po mleko bez laktozy, ale wkomponuj je w posiłek, a nie pij odrębnie, by nie dopuścić do skoku cukru.

Jeśli masz cukrzycę i nietolerancję laktozy, sięgaj po mleko bez laktozy o wyższej zawartości tłuszczu (najlepiej 2%). Tłuszcz obniża tempo wchłaniania cukrów. Cukrzycy z nietolerancją laktozy powinni też często sięgać pro fermentowane produkty mleczne. Mają one znacznie mniej laktozy niż klasyczne mleko, a do tego są zdrowsze, bo zawierają naturalne probiotyki.

Indeks glikemiczny mleka bez laktozy

Indeks glikemiczny mleka bez laktozy określa się jako od 15 do 30. Oznacza to, że jest on niski. Mimo wszystko, indeks insulinowy mleka bez laktozy jest wysoki. Prowadzi więc ono do dużej produkcji insuliny.

Reklama

Czytaj także:

Które oliwki są zdrowsze: czarne czy zielone? Prozdrowotne zalety oliwek vs przeciwwskazania

Czy sushi jest zdrowe i dietetyczne? Wszystko zależy od składników - poznaj te najzdrowsze

Czy wafle ryżowe są zdrowe? Decyduje o tym 5 subtelnych szczegółów