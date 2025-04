Fot. Fotolia

Reklama

Żywienie medyczne - interwencja żywieniowa

W sytuacjach, gdy domowa dieta nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na składniki odżywcze, zaleca się włączenie żywienia medycznego.

Żywienie medyczne nazywane także interwencją żywieniową lub wspomaganiem żywieniowym jest metodą wspierania leczenia właściwego, którą stosuje się w przypadkach kiedy chory nie jest w stanie dostarczyć organizmowi składników odżywczych, spożywając tradycyjne posiłki. Podawanie może odbywać się normalną drogą jelitową, drogą pozajelitową oraz dwiema jednocześnie. Żywienie medyczne może całkowicie zastąpić tradycyjną dietę lub może stanowić jej ważne uzupełnienie.

Wspomaganie żywieniowe ułatwia leczenie pacjenta, poprawia jego samopoczucie, zmniejsza niepożądane następstwa i dodaje sił do walki z chorobą – wszystko to ma istotne znaczenie w procesie zdrowienia chorego.

Zobacz także: Na czym polega żywienie pozajelitowe?

Metoda żywienia doustnego

Najlepszą i najwygodniejszą (najmniej inwazyjną) formą żywienia medycznego jest metoda żywienia doustnego. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) rekomenduje w takiej sytuacji hiperkaloryczne i wysokobiałkowe doustne specjalistyczne preparaty odżywcze, które dostarczają w niewielkiej objętości skoncentrowaną ilość kalorii i wartości odżywczych – co rzadko można osiągnąć komponując posiłki ze zwykłych produktów.

Przykładem takiego produktu jest Nutridrink Protein. Ma on postać płynu zamkniętego w butelce o pojemności 125 ml. Chory może popijać go między posiłkami lub przyjmować zamiast klasycznych pokarmów. Żeby wzmocnić organizm i dostarczyć mu potrzebne substancje, należy przyjmować 1 – 2 butelki Nutridrink Protein 125 ml dziennie przez minimum 14 dni.

Reklama

Specjalistyczne preparaty odżywcze - zalety

• skoncentrowane źródło kalorii i składników odżywczych w małej objętości

• brak składników potencjalnie szkodliwych: laktoza, gluten, cholesterol, puryny

• możliwość dostosowania preparatu do wymagań żywieniowych

• zbilansowane preparaty niewymagające dodatkowych czynności kulinarnych

• preparaty wolne od kontaminacji bakteryjnej (pakowane w atmosferze jałowej)

Źródło: Materiały prasowe Primum PR

Zobacz także: Żywienie w zaburzeniach wątroby