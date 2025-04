Robaczywe czereśnie mogą zepsuć ci przyjemność z owocowej uczty, jednak ich jedzenie nie jest groźne dla zdrowia.

Objadłaś się czereśniami, a dopiero po czasie postanowiłaś sprawdzić, czy nie są robaczywe? Widzisz, że większość owoców ma w sobie robaki i panikujesz, bo przecież na pewno zjadłaś niejedną robaczywą czereśnię? Nie masz się czego obawiać. Jedzenie robaczywych czereśni nie jest groźne dla zdrowia.

Właściwości zdrowotne czereśni robaczywych pozostają takie same, jak czereśni bez robaków. W zasadzie robaczywe czereśnie mogą być „zdrowsze” niż czereśnie bez robaków, uważa się, że zawierają mniej chemikaliów. Czereśnie mogą jeść cukrzycy, czereśnie są polecane w ciąży, a przeciwwskazania do jedzenia czereśni są rzadkie. Nie ma tu znaczenia, czy w owocach są robaki, czy nie.

Problem z jedzeniem robaczywych czereśni jest tylko higieniczny. To zrozumiałe, że nie chcesz spożywać owoców z robakami i ich odchodami w środku.

fot. Jedzenie robaczywych czereśni nie jest groźne dla zdrowia/ Adobe Stock, Tomasz

Jeśli zupełnie nie przeszkadza ci myśl, że w czereśniach są robaki, możesz jeść owoce „z białkowym dodatkiem". Nie ma do tego zdrowotnych przeciwwskazań.

Masz zamiar zjeść zakupione lub zebrane czereśnie, niezależnie od tego, czy są robaczywe, czy nie? Najłatwiej kierować się zasadą: „czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal” i po prostu nie sprawdzać zawartości owoców. Będziesz czerpać większą przyjemność z jedzenia czereśni bez świadomości, że są robaczywe.

Białe robaki w czereśniach to larwy nasionnicy trześniówki. Zostają one „wstrzyknięte” do czereśni przez owady, nawet gdy ta jest jeszcze niedojrzała.

fot. Owady umieszczają w czereśniach larwy gdy te są jeszcze niedojrzałe/ Adobe Stock, Tomasz

Jeśli masz robaczywe czereśnie, nie masz zamiaru ich wyrzucać, ale chcesz je jakoś oczyścić, możesz skorzystać ze sposobu na wypędzenie robaków z czereśni. Zamocz je w zimnej wodzie na ok. 30-60 minut. Po tym czasie larwy powinny wypełznąć z owoców z uwagi na brak tlenu.

Pamiętaj jednak, że ta metoda nie pozwala na pozbycie się odchodów i produktów przemiany materii larw z owoców. Usuniesz tak tylko żywe larwy.

Jeśli szukasz metody na sprawdzenie, czy czereśnie są robaczywe, poproś sprzedawcę o możliwość przetestowania kilku sztuk. Możesz też wypatrywać na powierzchni czereśni otworów, dziurek i zgrubień świadczącym o obecności larwy wewnątrz czereśni.

Choć jedzenie czereśni z robakami nie jest groźne dla zdrowia, jedzenie spleśniałych czereśni jest już niebezpieczne. Nawet jeśli usuniesz widoczną pleśń, w owocach pozostają groźne, rakotwórcze toksyny. Nigdy nie jedz więc spleśniałych czereśni i innych owoców. Nawet gdy w pudełku z owocami zauważysz jeden spleśniały owoc, większość prawdopodobnie też zawiera już groźne toksyny.

Musisz umieć rozróżnić też pleśń od obicia lub zgniecenia. Nadgniłe i obite owoce można jeść nawet po odcięciu miękkiego, gnijącego kawałka.

