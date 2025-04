fot. Fotolia

Zdrowy styl życia jest na topie!

Coraz więcej z nas chce prowadzić zdrowe i świadome życia. Wybieramy produkty spożywcze najwyższej jakości, dbamy o zdrową i zrównoważoną dietę, uprawiamy sporty i stronimy od używek. Troszczymy się także o siebie i środowisko, w którym żyjemy – wspieramy rozwiązania ekologiczne, rozwijamy swoje zainteresowania i regularnie się dokształcamy. Dbałość o organizm oraz sprawność umysłową upowszechnia się w coraz szerszych kręgach społecznych. Odpowiedzialne, mądre życie, w zgodzie ze sobą i własnym organizmem stało po prostu modne!

Świadome życie warto zacząć od harmonijnego połączenia odpowiedniej diety, dawki ruchu oraz picia odpowiednich ilości wody. Szczególnie latem warto zwrócić uwagę na odpowiednie nawodnienie – bardziej się pocimy i pod wpływem wysokich temperatur organizm bywa narażony na przegrzanie.

Pamiętajmy, aby mieć napój w pobliżu także podczas wzmożonego wysiłku i uprawiania sportu. Jeżeli ćwiczymy w domu, zaopatrzmy się w dzbanek, który mieści się w lodówce. Dzięki temu będziemy mieć dostęp do świeżej, orzeźwiającej wody na wyciągnięcie ręki.

"Zdrowe i świadome życie to nie tylko spożywanie licznych prozdrowotnych i ekologicznych produktów, lecz systematyczne spełnianie prawdziwych potrzeb własnego organizmu. Nie możemy zapominać o regularnym uprawianiu sportu oraz właściwym nawadnianiu ciała. Codzienna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta oraz utrzymanie odpowiedniej ilości wody w organizmie to filary podtrzymujące zachowanie dobrego zdrowia" – mówi Katarzyna Biłous, ekspertka ds. dietetyki oraz trenerka współpracująca z marką BRITA.

Włączenie większej dawki ruchu oraz odpowiednich ilości wody do codziennej diety to mała, pozytywna zmiana, którą wyraźnie odczuje organizm. Dostarczenie mu odpowiedniej ilości płynów pomoże w zachowaniu prawidłowych funkcji poznawczych i fizycznych oraz poprawi wygląd skóry.

