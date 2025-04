Woda gazowana dla większości osób jest zdrowa i można zastępować nią zwyczajną wodę mineralną. Doskonale gasi pragnienie i orzeźwia. To jednak nie jest dobry pomysł dla każdego. Dowiedz się, kto nie powinien jej pić i czy warto sięgać po wodę z gazem na diecie.

Woda gazowana to po prostu woda nasycona dwutlenkiem węgla. Może być on dodany sztucznie, ale też naturalnie występować w niektórych wodach mineralnych i źródlanych.

Woda gazowana dzięki zawartości dwutlenku węgla: CO 2 ma też naturalnie więcej rozpuszczonych wodorowęglanów HCO 3 - i może charakteryzować się wyższą zawartością minerałów.

Wyróżnia się kilka rodzajów wód gazowanych:

wody gazowane niskonasycone dwutlenkiem węgla (max. 1500 mg/dm 3 ),

), wody gazowane środnionasycne dwutlenkiem węgla (od 1500 mg/dm3​ do 4000 mg/dm 3 ),

), wody gazowane wysokonasycone dwutlenkiem węgla (powyżej 4000 mg/dm3).

Woda gazowana nie różni się znacznie od wody niegazowanej. Dwutlenek węgla jest neutralny dla organizmu zdrowych osób, przez co śmiało można powiedzieć, że woda gazowana jest zdrowa.

Mimo to, wokół wody gazowanej narosło wiele mitów. To pewnie przez szeroką świadomość o szkodliwości gazowanych napojów i ich podobieństwie do wody gazowanej. Napoje z gazem są jednak szkodliwe dla zdrowia przez zawartość cukru i dodatków, a nie przez sam gaz.

Obalmy zatem kilka mitów zdrowotnych na temat wody gazowanej:

Woda gazowana wcale nie nawadnia gorzej , niż woda niegazowana.

, niż woda niegazowana. Woda gazowana nie sprzyja osteoporozie !

! Woda gazowana nie utrudnia także przyswajania cennych pierwiastków , a wręcz może zawierać ich więcej, niż woda niegazowana.

, a wręcz może zawierać ich więcej, niż woda niegazowana. Woda gazowana nieznacznie dłużej pozostaje świeża i bezpieczna mikrobiologicznie od wody bez gazu.

Woda gazowana nie niszczy także szkliwa, czego nie można powiedzieć o słodkich napojach gazowanych.

Jeśli smakuje ci woda gazowana, śmiało sięgaj po nią często. Bardzo ważne jest, by regularnie nawadniać organizm, a nie ma większego znaczenia czy pijesz wodę gazowaną, czy niegazowaną, jeśli jesteś zdrową osobą. W piciu wody gazowanej można dopatrzyć się kilku dodatkowych korzyści:

zapobiega niedoborom wapnia i magnezu (naturalnie gazowana woda często ma ich znaczne ilości),

korzystnie wpływa na układ moczowy i jelita (które wymagają po prostu nawadniania),

dobrze orzeźwia w ciepłe dni,

szybciej gasi pragnienie,

ułatwia pozbycie się zaparć i niestrawności,

zwiększa uczucie sytości.

Pamiętaj jednak, że jeśli dziennie wypijasz dużo wody gazowanej, wybieraj tę niskosodową.

Czy warto pić wodę gazowaną?

Wodę ogólnie warto pić, by nawodnić organizm. Wodę gazowaną warto pić, jeśli ją lubisz. Jeśli nie przepadasz za smakiem bąbelków w wodzie, nie zmuszaj się do jej picia. Różnice zdrowotne pomiędzy wodą gazowaną a niegazowaną są na tyle nieznaczne, że nie warto zaprzątać sobie nimi głowy.

Nie dla każdego woda gazowana będzie zdrowa. Jest tu kilka wyjątków.

Po wodę gazowaną nie sięgaj, jeśli masz:

skłonności do wzdęć,

zespół jelita drażliwego,

przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,

poważne problemy z krtanią,

wrzody żołądka,

nadmierne gazy,

nadżerki żołądka lub przełyku,

choroby gardła.

refluks (woda gazowana jest na liście zakazanych produktów w diecie refluksowej).

Wody gazowanej w nadmiarze nie powinny pić także osoby walczące z nadciśnieniem tętniczym, jeśli zawiera ona sporo sodu.

W ciąży i w trakcie laktacji należy pić więcej wody, jednak to, czy wybierzesz wodę gazowaną, czy niegazowaną, nie ma większego znaczenia.

Obserwuj swój organizm: woda gazowana może podrażniać błonę śluzową żołądka, za to w żaden sposób jej picie nie zaszkodzi rozwijającemu się dziecku. Jeśli jednak po wypiciu wody gazowanej, pojawia się zgaga i wzdęcia - sięgaj raczej po wodę niegazowaną.

W czasie ciąży nie przesadzaj za to z ilością wypijanej wody wysokozmineralizowanej (w której suma składników mineralnych przekracza poziom 1500 mg/dm3).

Picie wody to jeden z ważnych nawyków w diecie odchudzającej. Woda jest niezbędna dla wielu reakcji zachodzących w organizmie. To dzięki niej pozbywasz się końcowych produktów przemiany materii, a składniki odżywcze trafiają do komórek ciała.

Jeśli przed posiłkiem wypijesz szklankę wody gazowanej, szybciej poczujesz się syta, w efekcie jedząc mniej.

Picie wody gazowanej na diecie może być jednak przyczyną wzdęć, zgagi i zaburzeń jelitowych, co jednak nie znaczy, że podobne dolegliwości występują zawsze i u wszystkich.

Obecny w wodzie gazowanej dwutlenek węgla nie przeszkadza jednak w odchudzaniu i nie ma żadnych dowodów na to, że utrudnia spalanie tkanki tłuszczowej. Dwutlenek węgla obecny w wodzie, może za to przynosić korzyści - taka woda nieznacznie lepiej nawadnia po wysiłku fizycznym.

W czasie treningu warto za to wybierać wodę nienasyconą CO 2 , ponieważ woda gazowana może powodować uczucie przelewania w brzuchu i rozpychania jelit.

Jeśli wolisz pić wodę gazowaną, śmiało więc sięgaj po nią, także będąc na diecie. Unikaj za to smakowych wód gazowanych z cukrem w składzie!

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie przez Beatę Jasinę-Wojtalak.

