Winogrona bezpestkowe je się przyjemniej, jeśli nie lubisz jeść winogron z pestkami. Możesz pochłaniać owoce w całości bez konieczności nieeleganckiego wypluwania pestek. Czy takie winogrona są jednak zdrowe? A może powstały z upraw GMO i lepiej omijać je szerokim łukiem?

Winogrona bezpestkowe nie są nowoczesnym wynalazkiem: były popularne w Kalifornii już od ok. 1850 roku. Odmiany winogron bezpestkowych, czyli np.winogrona typu einset seedles, himrod, canadice i interlaken zostały specjalnie wyhodowane, by pozbawić je pestek. Wyprodukowano je dzięki wieloetapowemu procesowi, w którym promowało się cechę, jaką jest "bezpestkowość".

Winogrona bez pestek powstają czasem naturalnie w wyniku partenokarpii, czyli na skutek naturalnych mutacji, powstrzymujących pestki przed dojrzewaniem i wytworzeniem twardej otoczki. Czasem pestki nie pojawiają się też na skutek pominięcia zapylenia i zapłodnienia.

Hodowcy winogron wykorzystują te naturalne procesy i promują cechy, które chcą uzyskać w nowych odmianach winogron. Wykorzystują tu np. wzajemne krzyżowanie i stymulację wzrostu winogron fitohormonami (np. giberelinami). Proces wytworzenia nowej „idealnej” sadzonki i odmiany winogron trwa czasem długo. Gdy osiągnie się już pożądaną odmianę, można rozmnażać ją i rozpowszechniać.

Skąd biorą się zatem młode winogrona bezpestkowe, skoro nie można wyhodować ich z pestek?

Skoro winogrona bezpestkowe nie mają pestek, to skąd się biorą ich sadzonki? Na szczęście hodowla z pestek to niejedyna metoda pomnażania roślin. Winogrona bezpestkowe powstają najczęściej po specjalistycznym przycięciu winorośli i zanurzeniu „szczepki” w roztworze stymulującym ukorzenianie się. To najczęstsza forma hodowli bezpestkowych winogron, które są szeroko dostępne w supermarketach. Możliwe jest też szczepienie innych roślin pozyskanymi pędami macierzystych winogron bezpestkowych, ale to rzadziej wykorzystywana na szeroką skalę metoda.

Czy winogrona bez pestek to GMO?

Winogrona bezpestkowe dostępne szeroko na polskim rynku, to nie odmiany winogron GMO. Nie produkuje się ich i nie otrzymuje metodami laboratoryjnej inżynierii genetycznej. Nie musisz martwić się, że to nowoczesny wyrób, który jest eksperymentem. Rośliny GMO też są bezpieczne do spożycia i można otrzymać bezpestkowe winogrona metodami inżynierii genetycznej, nie robi się jednak tego na szeroką skalę.

Winogrona bezpestkowe różnią się od klasycznych winogron przede wszystkim oczywiście brakiem pestek. To tak naprawdę jedyna poważna różnica pomiędzy bezpestkowymi winogronami, a ich braćmi z pestkami. Kaloryczność winogron może być nieznacznie inna, indeks glikemiczny winogron różnego rodzaju też może się wahać. Różnice te zależą jednak w większym stopniu np. od koloru lub stopnia dojrzałości winogron, niż tego, czy mają pestki, czy nie.

fot. Winogrona bezpestkowe/ Adobe Stock, takepicsforfun

Winogrona bezpestkowe są zdrowe, tak samo, jak inne rodzaje winogron. Niektóre zalety zdrowotne jedzenia winogron bezpestkowych (ale też tych z pestkami) to:

spora zawartość prozdrowotnych dla serca antyoksydantów ,

, wysoka zawartość witaminy K,

reswaratrol znany np. z właściwości obniżających ciśnienie krwi,

obecność cząsteczek przyczyniających się do obniżenia cholesterolu we krwi ,

, dobry wpływ na skórę dzięki wysokiej zawartości wody i zdrowych przeciwutleniaczy.

Nie wystrzegaj się więc winogron bezpestkowych ze zdrowotnych powodów. Jeśli pestki w winogronach ci nie przeszkadzają i je zjadasz, wybieraj w sklepie winogrona z pestkami, gdyż mają one wiele prozdrowotnych składników i dodatkowo wzbogacają dietę.

