Mit wapnia nierozłącznie związany jest z mitem panującym na temat mleka. Mówi się, że spożywanie mleka krowiego gwarantuje mocne kości i jest niezbędne w rozwoju zdrowych kości dzieci. Mleko rzeczywiście zawiera sole wapnia, ale spożywanie jego nie gwarantuje zdrowych kości w dzieciństwie, ani nie chroni kośćca osób dorosłych.

Reklama

Mleko zawiera dużo białka zwierzęcego, co sprawia, że organizm wydala więcej wapnia!

Harwardzka Katedra Pielęgniarstwa przeprowadziła badania, w których lekarze przez 12 lat obserwowali 77 761 kobiet w wieku 34-59 lat. Okazało się, że kobiety, w których diecie wapń pochodził głównie ze spożywanego mleka, miały nieznacznie większy współczynnik kruchości kości niż kobiety, które piły mniej mleka lub w ogóle go nie spożywały. Mleka nie powinny pić osoby dorosłe.

Człowiek jest jedynym ssakiem, które spożywa mleko w wieku dorosłym, podczas gdy u większości zwierząt zdolność do trawienia mleka z czasem zanika. Organizm dorosłego człowieka nie produkuje już enzymu – laktazy, który potrafi rozłożyć cukier mlekowy na glukozę i galaktozę. Na dodatek człowiek pije mleko należące do innego gatunku, którego skład jest inny od ludzkiego - mleko krowie zawiera znacznie więcej białka niż mleko ludzkie, jest swoim składem dostosowane do zupełnie innych potrzeb rozwijającego się zupełnie przecież odmiennego organizmu, które znacznie szybciej przecież rozwija się fizycznie niż organizm człowieka (zdolność rozkładania cukru mlekowego pojawiła się w toku ewolucji bardzo późno, bo dopiero 7 tys. lat temu).

Krowie mleko, dostając się do żołądka człowieka, pod wpływem kwaśnych soków żołądkowych, ścina się, tworząc substancję przypominająca twaróg. Ten "twaróg" oblepia czasami inne pokarmy znajdujące się w żołądku. Dopóki ścięte mleko nie ulegnie strawieniu, proces trawienny innego pokarmu nie rozpocznie się. Zjawisko to często powtarzające się, może spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego - bóle brzucha i biegunki.

Reklama

Mleka pije się mało w Afryce, prawie nie pije w Chinach i Japonii. - W samym tylko Kioto żyje czterysta osób, które ukończyły sto cztery lata życia. To ponad dwa razy więcej niż w całych Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie mleka pije się najwięcej.