Piramida

Piramida żywieniowa składa się z kilku poziomów, na których znajdują się odpowiednie produkty spożywcze. Każdy poziom odpowiada temu, w jakiej ilości powinno się spożywać dane produkty. To znaczy, że te rzeczy, które znajdują się na jej szczycie, powinny zajmować jak najmniej miejsca w naszym jadłospisie.

Przykładowa piramida wegetariańska wygląda następująco:

Podstawa (produkty najważniejsze w diecie) – pszenica, ryż, żyto, proso, owies, kukurydza, owoce, warzywa.

Środkowy poziom (tzw. jedz z umiarem) – nabiał, strączkowe, orzechy i jajka.

Szczyt piramidy (produkty, których je się najmniej) – cukier, miód, kawa, herbata, margaryna.

Planowanie menu

Oto kilka ważnych wskazówek, jak można wykorzystać piramidę żywieniową w przygotowywaniu posiłków:

Najwięcej powinno się spożywać produktów, które znajdują się w podstawie piramidy, tj. jedz dużo potraw zawierających makaron, ryż, owies, ciemne pieczywo, owoce, warzywa. Produkty, które znajdują się na poziomie środkowym również powinny zajmować ważne miejsce w naszym menu, ale musimy przy tym pamiętać, by nie przesadzać z ich ilością; na przykład nabiał pod postacią serków czy jogurtów najlepiej jeść na śniadanie albo kolację (chyba że jest się weganinem, w tym wypadku nabiał zastępujemy produktami ryżowymi albo sojowymi). Produkty, które znajdują się na samym szczycie piramidy powinny zajmować jak najmniej miejsca w naszym jadłospisie, co nie znaczy, że mamy je wycofać całkowicie; jeżeli na przykład mamy ochotę na coś słodkiego, np. cukierki, to nie powinniśmy ich sobie odmawiać – ważne by nie ulegać tej pokusie codziennie.

Zmiana diety

Osoba, która ma zamiar przejść na wegetarianizm będzie miała początkowo pewne trudności z przystosowaniem się do nowej diety. Brak mięsa, ryb i drobiu oraz ograniczona ilość spożywanego nabiału i słodyczy może wydawać się na początku nie do przejścia. Ale z czasem można przystosować się do wszystkiego. Niektórym to zajmuje więcej, a niektórym mniej czasu, to zależy od człowieka i jego wcześniejszych przyzwyczajeń żywieniowych.

Ważne by nie popadać ze skrajności w skrajność – to znaczy nie przestać jeść mięsa tak z dnia na dzień. Jest to: po pierwsze bardzo niezdrowe dla organizmu, a po drugie – trudne dla samego człowieka, którym sam sobie nagle odbiera to, co dotąd tak lubił. Najlepiej jest wycofywać określone produkty powoli ze swojego menu. A zastępować je tymi z piramidy, zwłaszcza zwracając uwagę na makarony, ryże, ciemny chleb (czyli te produkty, które znajdują się w podstawie piramidy). Z czasem stanie się dla nas naturalny taki sposób jedzenia.

Będzie nam znacznie łatwiej przestawić się, choć i tak, nawet po kilku miesiącach, możemy mieć wspaniałe sny… o kabanosie czy pysznej pieczeni. Jest to nieuniknione, nasze ciało będzie pamiętało wszystkie smaki i zapachy, mimo że my sami o nich zapomnimy. Nic na to nie da się poradzić.

Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy – w niektórych produktach, w tym w nabiale, stosuje się często elementy pochodzenia zwierzęcego, jak na przykład żelatyna wieprzowa. Dlatego warto sprawdzać zawsze składniki zanim zakupi się jakiś produkt. Bo jeżeli już decydujemy się przejść na dietę wegetariańską, to warto jest przestrzegać jej zasad. Dostarczając organizmowi od czasu do czasu produktów mięsnych utrudniamy mu przyzwyczajenie się do nowych zasad. Więc warto jednak uważać, tak dla własnego dobra.