W pierwszej fazie należy spożywać produkty z jak największa zawartością protein. Ile będzie trwała – zależy w dużej mierze od twojego stanu wyjściowego i ilości kilogramów, jaką zamierzacie zrzucić oraz wieku i poprzednio stosowanych diet.

Spożywaj 3 posiłki dziennie składające się z dowolnych produktów, bez ograniczeń ilościowych. Ważne jest, by nie opuszczać żadnego posiłku, bo istnieje ryzyko, że przy następnym sięgniecie po produkty zakazane.

Jeżeli chcesz chcesz zrzucić 5 kg, zacznij dietę spokojnie, bez drastycznego ograniczania się. 1, maksymalnie 2 dni kuracji uderzeniowej powinno wystarczyć.

Aby stracić 10 kg wydłuż kurację uderzeniową do 3 dni, jeżeli 10-20 kg – do 5 dni. W przypadku dużej otyłości, kiedy planujemy zrzucić ponad 20 kg, można przedłużyć fazę uderzeniową do 7-10 dni. Skonsultuj się w tym celu z lekarzem.

Pij dużo wody – co najmniej 1,5 l dziennie. Pija także podczas spożywania posiłku. Oczyszcza organizm z powstającym podczas diety kwasem moczowym. 1 litr w wody to 1 kg, a 9 gramów soli może zatrzymać 1 l wody w tkankach.

W fazie pierwszej i w fazie równomiernego rytmu, aż do uzyskania właściwej wagi jedz otręby owsiane. Wspomagają prace jelit i proces odchudzania. Jedz nie więcej niż 2 łyżki otrąb dziennie.