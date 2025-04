Utrwalanie wagi w fazie III polega na stosowaniu diety przez 10 dni na każdy utracony kilogram, czyli przykładowo, jeżeli straciłeś 10 kg faza ta musi trwać 100 dni. Jest to dość trudna faza ale za to można jeść produkty do tej pory zabronione.

Po dwóch fazach organizm wypracował strategię obronną polegającą w uproszczeniu na zysku i oszczędzaniu.

Zwiększony zysk: im bardziej chudniesz tym większy zyski organizm czerpie z każdej przyswojonej kalorii. Po zakończeniu II fazy, zysk sięga 100 %.

Oszczędzanie energii: im bardziej chudniesz tym, tym bardziej twój organizm oszczędza wydatki energetyczne. Trzeba zatem uważać, żeby nie dostarczać organizmowi zbyt wielu pokarmów bogatych w składniki odżywcze, z których organizm wyciągnie maksymalny zysk. Pułapka na tym etapie jest efekt jo-jo.

Możesz spożywać produkty do tej pory zabronione, ale w określonych ilościach. Można do dotychczasowej listy dozwolonych produktów włączyć wreszcie chleb, owce, żółte i produkty ze skrobią. Trzeba jednak wprowadzać je w odpowiedniej kolejności.

Możesz jeść wszystkie owoce oprócz bananów, czereśni i owoców suszonych. Codziennie jedz 1 porcję owoców, składająca się z 1 owca - jabłka, gruszki, pomarańczy, grejpfruta, brzoskwini lub nektarynki.

W przypadku owoców nie występujących w całości, typu maliny, truskawki itp. przyjmij miarę 1 małej miseczki.

Bardzo duże owoce jak arbuz czy melon, przekrój owoc na pół.

Owoce średniej wielkości , np. morele, śliwki można zjeść 2 sztuki.

Dziennie można zjeść 2 kromki chleba pełnoziarnistego w różnej postaci.

40 g sera dziennie – wszystkie rodzaje twardych, unikaj serów powstałych w wyniku fermentacji, jak camembert, roquefort, ser kozi. Najlepiej zjeść cała porcję na raz – unikniesz podjadania w ciągu dnia i tym samym ryzyka przekroczenia dozwolonej ilości.

Na tydzień możesz zjeść 2 porcje produktów zawierających skrobię – unikaj jednak ziemniaków i białego ryżu. Możesz za to jeść makarony (1 porcja – 220 g) z dodatkami typu sos ze świeżych pomidorów z ziołami i cebulką, kaszę kuskus, polentę, bulgur, ziarna pszenicy (porcja nie większa niż 220 g), ryż pełnoziarnisty (również porcja 220 g), soczewica (220 g), fasolkę szparagową, groch.

Raz na tydzień możesz pozwolić sobie na 1 porcję pieczeni wieprzowej i udźca jagnięcego. Z pieczeni wieprzowej wybierz schab. Zrezygnuj z karkówki oraz surowej szynki (może być gotowana).

2 razy w tygodniu możesz przyrządzić sobie tzw. królewską ucztę. Jesz wtedy posiłek przygotowany z dowolnych wszystkie produktów, nawet tych zabronionych. Ale pamiętaj – możesz zjeść tylko 2 takie posiłki w ciągu tygodnia (nie 2 dni zupełnej wolności). Ważne, aby nie urządzać dwóch królewskich uczt pod rząd. Miedzy jednym a drugim posiłkiem musi minąć 1 dzień przerwy. Każdy taki posiłek składa się z przystawki, dania głównego i deseru.

W każdym tygodniu zorganizuj dzień czystych protein (tzw. proteinowy czwartek). Tego dnia możesz spożywać tylko określone produkty z listy w fazie I.