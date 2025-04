W II fazie spadek wagi będzie wyraźnie wolniejszy niż w I. Długość tej fazy ustalasz sam, w zależności od tego, ile kilogramów chcesz zrzucić. Nie zniechęcaj się długim czekaniem na efekty – w tej fazie musisz wykazać się przede wszystkim cierpliwością.

Włączenie do diety warzyw spowoduje zatrzymania wody w organizmie. Jest to normalne w tej fazie i należy się do tego przyzwyczaić.

W tej fazie istotne jest stosowanie rytmu naprzemiennego w spożywaniu posiłków, czyli jednego dnia jemy czyste proteiny, drugiego – proteiny + dozwolone warzywa lub np. 5 dni protein i 5 dni proteiny + warzywa. Możesz wybrać sobie rytm zmiany. Rytm wymiany tych dwóch diet nie jest jednakowy dla wszystkich osób. Trzeba wziąć pod uwagę wiele parametrów, jak wiek, zamierzoną liczbę kilogramów do zrzucenia, sprawność fizyczną, tempo pracy jelit, pociąg do mięsa i warzyw oraz samopoczucie po pierwszej fazie diety.

Wciąż obowiązuje zasada „jedz do woli”, ale tylko dozwolone produkty. Co możesz jeść w II fazie, zobacz tutaj.

Wato jeść zimne posiłki, ponieważ traci się więcej kalorii podczas ich trawienia. Zanim organizm strawi i przyswoi zimny posiłek, musi go ogrzać, a do tego potrzebne jest większe zużycie energii (czyli spalanie kalorii).