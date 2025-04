Jest to dieta proteinowa, która opiera są na spożywaniu białka i jak największej redukcji spożywania cukrów i tłuszczy. Zaczyna się od fali uderzeniowej, w której następuje największy spadek wagi. Nie ma ustawionych reguł dotyczących czasu i ilości spożywanego pokarmu. Jesz ile chcesz i kiedy chcesz, ale tylko następujące produkty: ryby (każdego rodzaju), kurczak, indyk, jajka, i nabiał (serki, jogurty, twarożki, mleko) w każdej ilości. Jeden cykl trwa 5 dni.

Drugi etap to sukcesywna redukcja tkanki tłuszczowej, ale już w wolniejszym, systematycznym tempie. Dołączamy tutaj warzywa i owoce do grupy potraw wymienionych w pierwszym etapie. Dieta jest w pełni zoptymalizowana, co oznacza, iż możemy ją stosować jak długo chcemy, nie jesteśmy podczas niej głodni, nawet nie odczuwamy głodu. Jednakże pamiętajmy, że największe efekty osiągniemy wtedy, kiedy stosunek białka do tłuszczów i cukrów będzie max. wysoki.

Ostatnim etapem jest faza końcowa która polega na tym, aby zapobiec powrotowi utraconej wagi. Należy tutaj 2 razy w tygodniu jeść normalny posiłek, a w pozostałe dni, trzymać dietę z etapu drugiego. Etap końcowy powinien trwać tydzień na każdy stracony kilogram. Będziemy przyzwyczajać się do tłuszczu i cukru, w taki sposób, aby nie odkładał nam się po pierwszym dniu od zakończenia diety. Po tej diecie mamy bardzo dobrą przemianę materii, dzięki spożywaniu tak dużej ilości nabiału. Jeśli chodzi o picie, starajmy się unikać słodkich napojów, a zamiast tego delektujmy się wodą mineralną :)