Obecnie wiele „telewizyjnych gwiazd” rekomenduje wegetarianizm jako dietę powodującą lepsze samopoczucie oraz życie w zgodzie z naturą. Zastanówmy się czym jest wegetarianizm i czy korzyści ze stosowania tej diety przekraczają wady?

Czym jest wegetarianizm?

Wegetarianizm jest to dieta polegająca na wykluczeniu z diety produktów pochodzenia mięsnego oraz jaj lub nabiału. Istnieje wiele odmian wegetarianizmu np. laktoowowegetarianizm (ludzie stosujący taką dietę wykluczają ze swojego jadłospisu mięso, ryby, drób i jaja) czy frutarianizm (w diecie znajdują się tylko owoce które same spadną z drzewa).

Najmniej rygorystyczną odmianą wegetarianizmu jest semiwegetarianizm (wykluczenie wyłącznie mięsa i drobiu, w diecie mogą znajdować się ryby i jaja).

Według obecnych badań dieta wegetariańska nie jest szkodliwa (nawet dla dzieci) pod warunkiem że będzie ona odpowiednio zbilansowana. Oznacza to że posiłki powinny być szczegółowo zaplanowane pod względem składników aby dostarczyć wszystkie niezbędne witaminy i składników mineralne. Jedynie dieta fruktariańska nie jest zalecana dla dzieci w okresie wzrastania.

Jakie są korzyści ze stosowania tej diety?

Korzyści ze stosowania diety wegetariańskiej głównie opierają się na obniżeniu w diecie cholesterolu (głównie poprzez wykluczenie z diety jaj oraz mięsa) oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. Dzięki temu uważa się że dieta wegetariańska może obniżyć ryzyko chorób sercowo- naczyniowych.

Zaletą tej diety jest również zwiększona ilość witaminy C w diecie oraz spożywanie dużej ilości błonnika ( głównie warzywa i owoce) co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości.

Jakie są wady diety wegetariańskiej?

Nieprawidłowo skomponowane posiłki w diecie wegetariańskiej mogą mieć bardzo poważne skutki wynikające z niedoborów witamin i składników mineralnych. Stosując taką dietę należy w szczególności uważać na białko ze względu na gorsze wchłanianie z pokarmów roślinnych oraz kwasy tłuszczowe omega- 3 (EPA, DHA).

Niedobory witamin jakie mogą wystąpić to głównie witamin B12, B2, A oraz u laktoowowegetarian witaminy D. Składniki mineralne na które trzeba zwrócić szczególną uwagę to wapń, żelazo oraz cynk. Negatywną stroną wegetarianizmu jest również zwiększone ryzyko zachorowania na krzywicę, osteomalację, niedożywienie typu marasmus i kwashiorkor, zaburzenie miesiączkowania oraz częste występowanie biegunek.

Ze względu na liczne wady stosowania tej diety, wegetarianizm nie jest polecany (szczególnie u dzieci i kobiet w ciąży!!!).

