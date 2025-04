Wegetarianizm polega na tym, że nie je się żadnego mięsa, w tym mięsa ryb i owoców morza. Mimo to wiele osób serwuje ryby jako potrawę wegetariańską. To nietakt, a wielu wegetarian nie zje takiego posiłku lub zrobi to wbrew sobie. Sprawdź, skąd wzięły się te wątpliwości.

Reklama

Spis treści:

Być może znasz wegetarian, którzy jedzą ryby i owoce morza. Według oficjalnego nazewnictwa nie są to jednak wegetarianie, a pescowegetarianie. Wegetarianie powstrzymują się od jedzenia mięsa we wszelkiej formie. Nie jedzą też ryb i owoców morza. Mogą jeść za to jaja, mleko, sery i nabiał w innej formie.

Jeśli przygotowujesz posiłek dla osoby, która deklaruje wegetarianizm, nie stosuj ryb, skorupiaków, owoców morza i żadnych innych form mięsa.

Oczywiście nikt nie zabrania okazjonalnego jedzenia owoców morza i ryb wegetarianom. Wiele osób decyduje się na dietę fleksitariańską, która jest bardziej elastyczna i z zasady dopuszcza jedzenie mięsa od czasu do czasu, według ustalonych przez siebie zasad. Najczęściej roślinożercy decydują się na złamanie diety wegetariańskiej:

w trakcie podróży,

gdy mają okazję spróbowania zupełnie nowej, ciekawej potrawy;

gdy mają dostęp do bardzo dobrej jakości produktów;

gdy mają ochotę na smak mięsa.

Jeśli nie znasz jednak danego wegetarianina i jego podejścia do odstępstw od diety, nie utrudniaj mu jej utrzymania. Przygotowanie w pełni wegetariańskiego obiadu lub kolacji nie będzie wyzwaniem. Masz szeroki wybór potraw roślinnych, nawet wiele tradycyjnych potraw kuchni polskiej jest wegetariańskich.

Wegetarianie, którzy jedzą ryby to pescawegetarianie, zwani inaczej peskatarianami. Pescawegetarianizm jest też często stanem pośrednim pomiędzy całkowitym niejedzeniem mięsa, a byciem wszystkożercą.

Wiele osób decyduje się jeść zazwyczaj roślinne, a od czasu do czasu sięgać po najzdrowsze ryby i owoce morza z powodów zdrowotnych. Ryby dostarczają bowiem cennych kwasów omega 3 i jodu, które są trudne do pozyskania z produktów roślinnych. Taki sposób odżywiania można polecić np. osobom na diecie w niedoczynności tarczycy lub diecie na endometriozę.

fot. Obiad peskawegetariański/Adobe Stock, sonyakamoz

(Błędne) przekonanie o tym, że wegetarianie jedzą ryby, wzięło się w kulturze najprawdopodobniej z tradycji chrześcijańskiej. Tradycyjnie w piątki i dni postne „nie je się mięsa”, a jednak ryby są szeroko obecne na polskich stołach. Prawdopodobnie właśnie ta tradycja jest myląca dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy wegetarianie jedzą mięso ryb.

Reklama

Czytaj także:

Dieta planetarna - jedyny jadłospis, który wyżywi ludzkość i nie zniszczy środowiska

Obalamy mity: Czy dieta wegańska jest zdrowa? (niedobory, anemia, suplementacja, ciąża)

Dieta wegańska - jadłospis i przepisy na 5 dni opracowane przez dietetyka