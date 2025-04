fot. Fotolia

W ciągu upalnego i wilgotnego dnia powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi przynajmniej 2 litry wody. Najbardziej kuszące są te smakowe – jednak czy są one zdrowe?

Co znajdziemy w składzie wód smakowych?



Wody smakowe na tle innych wód wyróżniają się kolorowymi butelkami i występują w ofercie wielu producentów. Do ich picia zachęcają m.in. reklamy telewizyjne.

Musimy jednak mieć świadomość, że woda smakowa to w zasadzie nie woda, lecz napój bezalkoholowy, ponieważ zawiera w swoim składzie substancje nadające smak, aromaty, konserwanty i cukier. Wody mogą również zawierać składniki takie jak: kofeina, witaminy, minerały, ekstrakty soków lub zielonej herbaty.

Uwaga: niektóre wody smakowe zawierają (w jednej butelce) nawet 200 g cukru! Jest to graniczna norma spożywania czystego cukru dla osoby dorosłej, która powinna dostarczać sobie dziennie 2000 kcal.

Najczęstsze dodatki dodawane do wód smakowych



Oto najczęściej spotykane dodatki wód smakowych:

Sorbinian potasu (E-202) – substancja konserwująca, dodawana również do syropów, papierosów czy kosmetyków. Może powodować reakcje alergiczne.

(E-202) – substancja konserwująca, dodawana również do syropów, papierosów czy kosmetyków. Może powodować reakcje alergiczne. Benzoesan sodu (E-211) – naturalnie występuje w żurawinie, jagodach, fermentowanych napojach mlecznych. W dużych dawkach drażni śluzówkę przewodu pokarmowego. Z witaminą C (E-300) może przekształcać się w rakotwórczy benzen. Niestety witamina C jest bardzo często dodawana do napojów i wód smakowych.

(E-211) – naturalnie występuje w żurawinie, jagodach, fermentowanych napojach mlecznych. W dużych dawkach drażni śluzówkę przewodu pokarmowego. Z witaminą C (E-300) może przekształcać się w rakotwórczy benzen. Niestety witamina C jest bardzo często dodawana do napojów i wód smakowych. Aspartam (E-951) – substancja słodząca, która nie jest wskazana dla osób cierpiących na fenyloketonurię. Aspartam jest uważany za bezpieczny środek przez ponad 100 organizacji zajmujących się bezpieczeństwem żywności.

(E-951) – substancja słodząca, która nie jest wskazana dla osób cierpiących na fenyloketonurię. Aspartam jest uważany za bezpieczny środek przez ponad 100 organizacji zajmujących się bezpieczeństwem żywności. Acesulfan K (E-950) – wzmacnia smak. Kontrowersyjny środek słodzący.

(E-950) – wzmacnia smak. Kontrowersyjny środek słodzący. Dwutlenek węgla – może drażnić śluzówkę żołądka, więc jest przeciwwskazany osobom z problemami żołądkowo-jelitowymi, wzdęciami, zgagą. Wody wysokonasycane CO 2 są niewskazane dla osób z niewydolnością układu krążenia, układu oddechowego oraz dla dzieci. CO 2 ma działanie konserwujące, prze co woda jest trwalsza.

– może drażnić śluzówkę żołądka, więc jest przeciwwskazany osobom z problemami żołądkowo-jelitowymi, wzdęciami, zgagą. Wody wysokonasycane CO są niewskazane dla osób z niewydolnością układu krążenia, układu oddechowego oraz dla dzieci. CO ma działanie konserwujące, prze co woda jest trwalsza. Aromaty – często są wprowadzane do wody na drobinkach glutenu.

– często są wprowadzane do wody na drobinkach glutenu. Syropy owocowe – zawierają dużo cukru, niezależnie od tego, czy syrop jest pochodzenia naturalnego, czy sztucznego.

Komu poleca się wody smakowe?



Wody smakowe poleca się osobom, które chcą ograniczyć wypijane kalorie (np. uzależnionych od coli).

Wody smakowe to również dobry wybór dla osób starszych, które (z powodu wieku) mają zaburzony mechanizm odczuwania pragnienia. Lekko gazowane wody smakowe pomogą im lepiej i „smaczniej” nawodnić ciało.

Najlepiej jednak przygotować wody smakowe samodzielnie – z dodatkiem owoców i ziół.

Funkcjonalność w modzie, wody smakowe w odwrocie



Zainteresowanie zdrowym trybem życia powoduje, że sprzedaż wód smakowych spada – ze względu na ich dużą zawartość cukru i chemicznych dodatków. Rośnie za to zainteresowanie wodami funkcjonalnymi.

Wypijana woda ma nie tylko gasić pragnienie, składać się z naturalnych składników i nie zawierać cukru. Wszyscy konsumenci chcą, żeby kupowany produkt spełniał określoną funkcję zdrowotną czy kosmetyczną. Dlatego na rynku są dostępne napoje wspomagające zarządzanie wagą, izotoniczne – mające na celu uzupełnienie minerałów i witamin w organizmie, a także z dodatkiem kolagenu, witamin albo składników mineralnych.

