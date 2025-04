fot. Fotolia

Jedzenie przekąsek między posiłkami skutecznie utrzymuje metabolizm na wysokim poziomie, co gwarantuje szczupłą sylwetkę i sprawne odchudzanie. Należy tylko wiedzieć co wybrać z ogromnej oferty tego typu produktów.

Wafle, np. podpłomyki, charakteryzują się tym, że dostarczają znacznie mniej kalorii i cukru niż np. batony zbożowe z owocami czy wafle przekładane tłustymi masami. Kaloryczność tych ostatnich jest podobna do kotleta schabowego z kapustą, z tą różnicą, że batony dostarczają cukru i niezdrowego tłuszczu.

Zdrowe i smaczne przekąski powinny charakteryzować się tym, że zawierają błonnik, białko, witaminy i składniki mineralne. Nie powinny zawierać cukru.

Wśród wafli możemy wymienić: andruty, oblaty, podpłomyki czy gofry (te mają dodatek jaj). Niektóre z nich mają nazwy zastrzeżone, gdyż są wypiekane tylko w jednym regionie geograficznym (jak np. Oblaty Śląskie), są też takie, które wypiekane są według tradycyjnych receptur (jak Andruty Kaliskie), no i wreszcie są takie, które udają wyrób prozdrowotny.

Czy warto nimi zaspokajać głód, czy lepiej wybrać pieczywo? Oto jest pytanie!

Podpłomyki – zdrowa przekąska?



Według starej nomenklatury piekarzy, za wafel uważany był wyrób cukierniczy wykonany z ciasta kruchego, czyli z mąki, tłuszczu, żółtek i cukru. Niestety nie miał on długiego terminu przydatności do spożycia, dlatego w obecnym wyrobie żółtka zastąpiono mlekiem w proszku oraz środkiem spulchniającym jakim jest wodorowęglan lub pirofosforan.

Nowością są podpłomyki. Mogą być wypiekane w wersji słodkiej i bez dodatku cukru. Są doskonałym elementem zdrowej przekąski, szczególnie dla sportowców amatorów. Mogą być spożywane po treningu np. z dodatkiem białego sera i miodu, konfitury, jogurtu i owoców. W opcji wytrawnej: z serami, pastami czy wędliną.

Produkowane bez drożdży podpłomyki piecze się bardzo krótko – około 3 minut w piecu o temp. 150-180°C – uzyskany w ten sposób produkt ma dość długi okres przydatności do spożycia (do 9 miesięcy).

Podpłomyki wyglądem przypomina wafle. Są to bardzo cienkie i lekkie blaty ciasta o małej średnicy, wysuszone, często o nieregularnych kształtach. Dzięki temu doskonale nadają się do podjadania z owocami i bita śmietaną.

Podpłomyk (jedna sztuka – porcja 9 g) to 35 kcal. Składniki: mąka pszenna, mleko w proszku, tłuszcz roślinny (palmowo-rzepakowy), sól, emulgator: lecytyny (z soi), substancje spulchniające: difosforan disodowy, wodorowęglan sodu.

Wafle tortowe i z masą krówkową – ile mają kalorii?



Tradycyjne duże wafle wykorzystywane są do przekładania mas tłustych: czekoladowej, orzechowej, chałwowej czy krówkowej.

Wafel tortowy (jedna sztuka – 20 g) to 84 kcal. Wafel z krówką (95 g) to 311 kcal; 6,5 g białka; 6,7g tłuszczu i 56,1 g węglowodanów oraz 1,3 g błonnika. W składzie takich wafli znajdziemy: mąka pszenna, olej roślinny, lecytyna rzepakowa – emulgator, kwaśny węglan sodowy – substancja spulchniająca, sól. Z masą krówkową – masa kajmakowa: 5 łyżeczek (cukier, woda, proszek mleczny 26,2 (mleko odtłuszczone w proszku, tłuszcz roślinny, białka serwatkowe), serwatka (z mleka), emulgator – lecytyna sojowa).

Śląskie oblaty light



Śląskie oblaty to produkt regionalny występujący w wielu smakach i wersjach kalorycznych, dostępny w marketach i sklepach z żywnością regionalną. Charakteryzuje cię tym, ze jest bardzo cienki. Raczej sprawdzi się jako samodzielna przekąska.

Wartości odżywcze jednej porcji (5 g) to: 17,70 kcal(w 100 g 354 kcal); białko 0,42 g; węglowodany 3,69 kcal, tłuszcz 2,20 g. W składzie: mąka pszenna, olej roślinny, przyprawy korzenne, cukier.

Andruty



Nazwa ta może oznaczać najzwyklejsze wafle albo wafle przekładane masą śmietankową, czekoladową lub inną.

Andruty to przekąski bardzo kaloryczne, bo zawierają kwasy tłuszczowe nasycone oraz wiele dodatków chemicznych. Nie nadają się na zdrową przekąskę!

Wafelek przekładany puszystym kremem kakaowym oblany mleczną czekoladą waży 49 g i dostarcza 261 kcal (100 g = 535 kcal). Składniki: czekolada mleczna (32%) (cukier, tłuszcz kakaowy, pełne mleko w proszku, miazga kakaowa, oleje roślinne (palmowy, shea, illipe), serwatka w proszku (z mleka), emulgator (lecytyny), aromat, mąka pszenna, olej palmowy, cukier, serwatka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, kakao w proszku (1%) o obniżonej zawartości tłuszczu, substancje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu), emulgatory (lecytyny, E476), sól. Tekst oznakowania alergenów: może zawierać śladowe ilości orzechów arachidowych, orzechów i soi. Wartości odżywcze w porcji: energia 261 kcal, tłuszcz 14,8 g, węglowodany 28,5 g, cukier 19,2 g, białko 3 g i błonnik 1 g.

Wafle ryżowe



Wafle ryżowe wypiekane są z całych ziaren brązowego ryżu, bez dodatku mąki, cukru, tłuszczów, mleka w proszku, nie zawierają cholesterolu, konserwantów, barwników i sztucznych substancji smakowych. Występują też w wersji wzbogaconej w składniki mineralne, których nam najczęściej brakuje, czyli: cynku, magnezu i żelaza.

Wafle ryżowe to zdrowy zamiennik tradycyjnego pieczywa. Zalecane są w diecie lekkostrawnej, miażdżycy, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, nadciśnieniu tętniczym, polecane dla osób dbających o sylwetkę.

Świetnie smakują z serem, warzywami, jajkami, wędliną, jak również na słodko: z dżemem, powidłami oraz owocami.

Spośród sektora wafli są też takie, które są przeznaczone dla osób odchudzających się. Są one wówczas bardziej kruche i bardzo cienkie. Zawierają wiele cennych witamin, składników mineralnych i błonnik. W opakowaniu jednostkowym znajduje się 15 sztuk. Wzbogacone są też często w 4 rodzaje ziaren: kaszę jaglaną, kaszę gryczaną, kukurydzę, sezam. Nie zawierają glutenu, ale zawierają sól.

Wartość energetyczna w 100 g produktu: 380 kcal. Jeden wafel: 20 kcal.

