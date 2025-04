Jesz wafle ryżowe, bo myślisz, że są bardzo zdrowe? To nie do końca prawda. Choć wafle ryżowe są zdrowsze niż chipsy, krakersy i wiele innych przekąsek, na pewno nie są zdrowsze niż pieczywo. W zdrowej diecie jest miejsce na wafle ryżowe, jednak musisz zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Poznaj je i zdecyduj, czy chcesz często jadać wafle ryżowe.

Klasyfikacja produktów na zdrowe/niezdrowe bywa trudna. Jeśli zadajesz pytanie: „czy wafle ryżowe (lub inny produkt) są zdrowe?”, odpowiedź prawie zawsze będzie brzmieć: to zależy. Zazwyczaj od całokształtu diety. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę kilka elementów:

Jak często masz zamiar jeść wafle ryżowe?

masz zamiar jeść wafle ryżowe? Co zamienisz w diecie na wafle ryżowe?

na wafle ryżowe? Czy musisz stosować dietę o niskim indeksie glikemicznym ?

? Ile soli mają wafle ryżowe, które wybierasz?

ryżowe, które wybierasz? Z czym będziesz jeść wafle ryżowe?

Wszystkie te wątki wymagają zgłębienia, byś zrozumiała, czy wafle ryżowe są produktem dla ciebie.

Jak często masz zamiar jeść wafle ryżowe?

Zastanów się, wafle ryżowe będziesz jeść okazjonalnie, czy chcesz je umieścić w codziennej diecie? Kilka wafli ryżowych dziennie jako dodatek do drugiego śniadania, lunchu lub przekąska, zdecydowanie mogą być elementem zdrowej diety.

Nie jedz jednak paczki wafli ryżowych codziennie, to zdecydowanie za dużo, by było to zdrowe. Wafle ryżowe jako dodatek? Jak najbardziej. Jeden z fundamentów diety? To niekoniecznie dobry pomysł.

Co zamieniasz w diecie na wafle ryżowe?

Masz zamiar jeść wafle ryżowe zamiast chipsów, po które często sięgałaś wieczorami? Wafle ryżowe będą świetnym wyborem. Chcesz zamienić pieczywo na wafle ryżowe? Raczej tego nie rób.

Wszystko zależy od całokształtu diety. Żeby wprowadzić nowy produkt, musisz zrobić miejsce i ograniczyć spożycie jakiegoś innego. Nie polecamy ograniczania spożywania innych zbóż, płatków i pieczywa na rzecz przetworzonych i mniej wartościowych wafli ryżowych. Jeśli wafle mogą stanowić dla ciebie substytut innych, mało zdrowych, chrupiących przekąsek, śmiało umieść je w diecie.

Czy musisz stosować dietę o niskim indeksie glikemicznym?

Wafle ryżowe mają stosunkowo wysoki indeks glikemiczny. IG wafli ryżowych to ok. 70-90. To naprawdę wysoka wartość. Jeśli cierpisz na:

nie sięgaj raczej po wafle ryżowe na co dzień. Nie wpisują się one w założenia diety cukrzycowej, diety w stanie przedcukrzycowym i diety w insulinooporności.

Można obniżyć ładunek glikemiczny wafli ryżowych, np. jedząc je z białkowymi i bogatymi w tłuszcz dodatkami. Mimo wszystko raczej unikaj ich częstego jedzenia, jeśli masz problemy z gospodarką cukrową.

fot. Sposób na obniżenie ładunku glikemicznego wafli ryżowych/ Adobe Stock, New Africa

Ile soli mają wafle ryżowe, które wybierasz?

Wafle ryżowe powstają dzięki ekspandowaniu ryżu, a następnie łączeniu ziaren z dodatkami. Czasem wśród dodatków do wafli ryżowych znajdziesz prozdrowotne nasiona chia, lub aromatyczne zioła. Niektóre rodzaje wafli ryżowych mają jednak znaczny dodatek soli.

Nie ma znaczenia czy to sól morska, himalajska czy kamienna. Sól to sól, a jej nadmiar w produktach spożywczych nigdy nie jest plusem. Polacy od lat przekraczają dzienny dozwolony limit soli w diecie (wynosi on 5 g/ dobę). To jedna z przyczyn epidemii nadciśnienia tętniczego i różnorodnych problemów z układem sercowym.

Z czym będziesz jeść wafle ryżowe?

Wafle ryżowe można jeść oczywiście bez dodatków: prosto z opakowania. Można też zaaranżować posiłek z udziałem wafli ryżowych. To, czy będzie on zdrowy, zależy więc od dodatków.

Wafle ryżowe mogą być zdrowe, gdy jesz je z:

twarożkiem,

pastą z awokado,

hummusem,

warzywami,

domowym musem czekoladowym,

naturalnym masłem orzechowym.

Nie spodziewaj się jednak, że wafle ryżowe będą zdrowe, jeśli posmarujesz je:

masłem,

margaryną,

kremem czekoladowym,

gorącymi piankami marshmallow.

fot. Wafle ryżowe z kremem czekoladowym to słodycz, a nie zdrowy posiłek/ Adobe Stock, New Africa

fot. Wafle ryżowe z piankami marshmallow i czekoladą nie są zdrowe/ Adobe Stock, Andriy Blokhin

Podsumujmy krótko największe wady i zalety wafli ryżowych. Być może pozwoli ci to zdecydować, czy warto umieścić je w twoim zdrowym jadłospisie.

Zalety wafli ryżowych

Pozwalają urozmaicić dietę.

Jeden wafel ryżowy ma niewiele kalorii.

Są chrupiące i mogą stanowić substytut innych mniej zdrowych chrupiących przekąsek.

Są łatwodostępne i tanie.

Nie trzeba ich przygotowywać - są gotowe do zjedzenia.

Wafle ryżowe są bezglutenowe - sprawdzą się na diecie bez glutenu.

Wady wafli ryżowych

To produkt przetworzony.

Zawierają pewną ilość szkodliwego w nadmiarze arsenu.

Mają wysoki indeks glikemiczny.

Mogą zawierać sporo soli.

Wiesz już, że to, czy wafle ryżowe są zdrowe, mocno zależy o tego, z czym je zjesz. Mamy kilka propozycji i przepisów na aranżację wafli ryżowych w posiłki, drugie śniadania lub przekąski. W tej formie wafle ryżowe może jeść niemal każdy.

Wafle ryżowe z jajkiem i awokado

Składniki:

awokado,

sok z cytryny,

pieprz,

ugotowane jajko,

miks sałat.

Sposób przygotowania:

Rozgnieć awokado widelcem z sokiem z cytryny i pieprzem. Posmaruj wafle ryżowe pastą. Wyłóż na waflach plastry gotowanego jajka. Udekoruj posiłek sałatą.

fot. Zdrowa kompozycja posiłku z waflami ryżowymi - z pastą awokado i jajkiem/ Adobe Stock, Aleks

Wafle ryżowe z hummusem, szpinakiem, pomidorkami koktajlowymi i orzeszkami pinii

Składniki:

kilka łyżek hummusu,

świeży szpinak,

pomidorki koktajlowe,

orzechy pinii,

wafle ryżowe.

Sposób przygotowania:

Posmaruj wafle hummusem. Wyłóż wafle ryżowe hummusem. Połóż na nich warzywa i posyp orzechami pinii.

fot. Wafle ryżowe z warzywami i hummusem/ Adobe Stock, manuta

Wafle ryżowe z borówkami i serkiem śmietankowym

Składniki:

wafle ryżowe,

serek śmietankowy z dobrym składem,

borówki.

Sposób przygotowania:

Posmaruj wafle ryżowe serkiem śmietankowym. Wyłóż na waflach borówki.

fot. Wafle ryżowe z serkiem i borówkami/ Adobe Stock, DenisMArt

Wafle ryżowe z truskawkami, mascarpone i rukolą

Składniki:

wafle ryżowe,

mascaropne,

kilka truskawek,

rukola.

Sposób przygotowania:

Posmaruj wafle ryżowe mascaropone. Wyłóż na waflach połówki truskawek. Udekoruj rukolą.

fot. Wafle ryżowe z truskawkami i mascaropne/ Adobe Stock, cegli

Wafle ryżowe mogą być zdrową przekąską dla dzieci, ale upewnij się, że te, które wybrałaś, nie zawierają zbyt dużo soli.

Sprawdź też skład wafli ryżowych i postaraj się wybrać takie bez zbędnych dodatków. Unikaj cukru, wspomnianej już soli i dodatkowych aromatów.

Miej jednak świadomość, że wafle ryżowe nie zawierają zbyt wielu minerałów i witamin w porównaniu do innych produktów zbożowych. Możesz podawać je dzieciom w formie urozmaicenia, ale raczej nie jako codzienny produkt.

Jedzenie samych wafli ryżowych to bardzo zły pomysł, którego nie polecamy nikomu! Choć wafle ryżowe są niskokaloryczne i mogą być wykorzystywane w na diecie odchudzającej, nie jedz samych wafli ryżowych. To niezdrowe i niedoborowe. Skomponuj z udziałem wafli ryżowych drugie śniadania lub przekąski.

Z jakiegoś powodu zdecydowałaś się nie jeść wafli ryżowych? Jako zamiennik możesz potraktować:

pieczywo chrupkie,

wyroby z mąki kukurydzianej np. chrupki lub chlebki,

pieczywo typu maca,

pełnoziarniste, domowe nachosy,

chlebki naan.

