Polacy zapominają o codziennej porcji warzyw i owoców

Ponad połowa Polaków (53,3%) potwierdza, że świeże warzywa są najlepszym uzupełnieniem codziennej diety w witaminy. Zdecydowana większość preferuje także świeże owoce – w takiej formie spożywa je aż 97,3% Polaków.

Prawidłowa dieta powinna zawierać co najmniej 400 g owoców i warzyw, najlepiej w różnych formach, podzielonych na minimum 5 porcji. I choć Polacy najbardziej lubią świeże owoce i warzywa to spożywają ich zdecydowanie za mało. Tylko 10% Polaków spożywa zalecane 5 porcji owoców a 7% – warzyw. Główną przyczyną jest brak czasu – zarówno na zakup produktów, jak i ich przygotowanie. Jednak w każdej dziedzinie życia można znaleźć sprytne rozwiązania.

„Warto podkreślić, że rekomendowane 400 g to absolutne minimum. Im większe spożycie warzyw i owoców tym mniejsze ryzyko zachorowania np. na nowotwory czy choroby układu krążenia. Dlatego podanie tych produktów na różny sposób np. w formie musów, może zwiększyć ich spożycie” – mówi dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, dietetyk.

Sok i mus zamiast warzyw i owoców w tradycyjnej postaci

Sposobem na uzupełnienie diety w warzywa i owoce są soki i musy. Dostępne są w wygodnych opakowaniach, które można zabrać ze sobą wszędzie. Dobrze sprawdzają się na pikniku czy wycieczce rowerowej. Mogą stanowić zarówno samodzielny posiłek, gdy poczujemy nagłe ssanie w żoładku, lub być dodatkiem do dań.

Szklanka soku pomarańczowego do śniadania zapewni energię na cały poranek. Natomiast sok pomidorowy jest ciekawą propozycją na pożywny i lekki podwieczorek.

Szklanka (200 ml) soku pomidorowego dostarcza 500 mg potasu, który bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego oraz utrzymaniu właściwego ciśnienia krwi. Z kolei musy na bazie przecieru marchwiowego zawierają beta-karoten, czyli prowitaminę A, która podczas letnich kąpieli słonecznych zadba o wzrost i odnowę uszkodzonych komórek skóry. Musy mogą być również dopełnieniem pożywnego lunchu lub drugiego śniadania.

Polacy nadal nie zdają sobie sprawy z tego, że soki i musy to produkty w pełni naturalne, wyprodukowane w 100% z owoców lub warzyw, bez użycia substancji konserwujących czy barwników. Soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne 100%, jak również 100% musy w dodatku nie są dosładzane. Są więc dobrym rozwiązaniem dla osób dbających o dobre samopoczucie i odpowiednio zbilansowaną dietę.

Szklanka soku lub saszetka musu z powodzeniem może zastąpić jedną z pięciu porcji warzyw lub owoców. „Jest to szczególnie ważne bo nie zawsze mamy czas na przygotowywanie wartościowych warzywno-owocowych dań. Wówczas, sięgając po sok czy mus, w łatwy sposób możemy uzupełnić porcję witamin, aby dłużej cieszyć się zdrowiem” – informuje dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

Źródło: Materiały prasowe kampanii "Soki i musy witaminy w SMART formie"

