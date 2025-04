fot. Fotolia

Jak przygotowuje się soki zagęszczone?

Sok wyciśnięty z owoców lub warzyw można poddać zagęszczeniu poprzez usunięcie znacznej ilości wody (ok. 6-krotne zmniejszenie objętości), otrzymując tzw. sok zagęszczony. Celem zagęszczenia jest ułatwienie i obniżenie kosztów transportu i magazynowania. Sok zagęszczony otrzymuje się przez odparowanie wody i aromatu z soku wyciśniętego z owoców. Aby uzyskać sok pitny z soku zagęszczonego, dodaje się do soku zagęszczonego taką ilością wody, jaka została odjęta w procesie odparowania i przywraca się również aromat, a czasami też miąższ i cząstki owoców.

Taki sok zawiera więc praktycznie nie zmienioną w stosunku do owoców ilość cukrów, kwasów organicznych, soli mineralnych i witamin. Przemysłowy proces produkcyjny otrzymywania soków jest tak zaprojektowany, że nawet stosunkowo nietrwała witamina C jest zazwyczaj bardzo dobrze zachowana.

Z soku zagęszczonego otrzymuje się zatem sok pitny w wyniku jego odtworzenia dodając taką ilość wody i wcześniej odebranego aromatu, aby jakość soku gotowego była porównywalna do soku wyciśniętego z owoców lub warzyw.

Czy sok niepasteryzowany (tzw. jednodniowy) lub wyciskany w domu jest lepszy od pasteryzowanego (z długim terminem przydatności do spożycia)?



Obydwa rodzaje soków – pasteryzowane i niepasteryzowane – są tak samo wartościowe i mają zbliżoną zawartość składników odżywczych. Proces pasteryzacji nie odbiera sokom składników odżywczych czy witamin. Jego rolą jest zniszczenie drobnoustrojów i enzymów, które pozostawione w soku będą prowadzić do naturalnego procesu psucia. To proces w pełni bezpieczny i naturalny, bo polega tylko na gwałtownym podniesieniu temperatury produktów i jest bardzo podobnym procesem do tego, który czasem sami stosujemy w domu podczas robienia przetworów na zimę.

Od tego domowego procesu różni się tym, że dzięki zaawansowanym rozwiązaniom podczas pasteryzacji zminimalizowana jest utrata nieodpornych na wysokie temperatury witamin. Sole mineralne czy makroelementy są odporne na działanie temperatury. W żadnym wypadku pasteryzacja nie oznacza, że do soków dodawane są konserwanty, ponieważ jest to zabronione przepisami prawa. Pasteryzacja jest formą utrwalenia produktu.

