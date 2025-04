fot. Fotolia

30 maja – Światowy Dzień Soku

Zastanawiasz się, jaki jest przepis na udany dzień? Szklanka soku dostarczy nie tylko energii na dobry początek dnia, ale również całą gamę wartości odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, przez całe 24 godziny. "Warto o tym pamiętać nie tylko 30 maja, w Światowy Dzień Soku. Szklanka soku, jako jedna z porcji warzyw i owoców spożywanych w ciągu dnia powinna zagościć w domach Polaków na dobre, szczególnie że zawiera tak wiele korzystnych dla organizmu wartości a my wciąż pijemy go za mało" – komentuje dietetyk Anna Różyk.

Czy picie soku do śniadania to dobry pomysł?

Śniadanie to najważniejszy posiłek. To ono daje nam energię do działania w pracy czy w szkole. Niby o tym wiemy, ale często zapominamy, wychodząc do pracy bez podstawowego posiłku. A tymczasem prawidłowo dobrane oraz zbilansowane składniki śniadania zapewnią nam doskonałe samopoczucie, a także pomogą w utrzymaniu wymarzonej figury.

"Jeśli nie masz pomysłu, bądź czasu na zdrowe śniadanie tuż po przebudzeniu, szklanka soku owocowego to idealny zastrzyk witamin" – zdradza Anna Różyk.

Warzywa i owoce poprawiają humor!

Stres, przemęczenie, a także nadmiar pracy i obowiązków nie zawsze pozwalają nam na przygotowanie przemyślanego oraz zróżnicowanego posiłku. Czasami jednak dobrego rozwiązania nie trzeba szukać długo. Sok! Smaczny i pełnowartościowy – to świetna pomoc dla organizmu podczas intensywnego dnia ze znajomymi, pracowitego w szkole czy też męczącego w pracy. Według szeregu badań nad zdrowiem, spożywanie 5 porcji warzyw i owoców dziennie znacznie podwyższa poziom szczęścia – a wszystko to za sprawą karotenoidów.

Dzięki nim każdy pesymista zaczyna widzieć świat w nieco bardziej kolorowych barwach. Nie ma tutaj nic odkrywczego, w końcu w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Szklanka soku może zastąpić jedną z porcji owoców i warzyw

Według badań Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN) przeciętny Polak spożywa około 17,5 litra soków rocznie. Największą popularnością cieszy się sok pomarańczowy, warzywny, trzecie miejsce zajmuje sok jabłkowy, natomiast sok grejpfrutowy znalazł się na czwartym miejscu.

"Z mojego doświadczenia i wieloletnich obserwacji wynika, że Polacy w pełni nie zdają sobie sprawy z tego, że szklanka soku dziennie idealnie może nam zastąpić jedną z pięciu porcji warzyw i owoców, zalecanych przez dietetyków. Są one świetnym źródłem witamin i minerałów, które odpowiadają za zdrowie oraz samopoczucie nasze i naszych bliskich. Wszystkie osoby dbające o swoje zdrowie, bądź mające niedobór którejś z witamin, powinny bez wątpienia wprowadzić soki do swojej codziennej diety" – doradza dietetyk, Anna Różyk.

Dlaczego soki owocowe i warzywne są zdrowe?

Zarówno soki owocowe, jak i warzywne nie zawierają tłuszczów, są za to bogate w łatwo przyswajalne węglowodany. Nie obciążają one układu pokarmowego ani żołądka, dzięki czemu są łatwostrawne. Obecna w nich witamina C pomoże nam w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

"Pijąc soki bogate w składniki odżywcze możesz zapomnieć o grypie czy innych infekcjach. Ponadto dzięki dużej ilości witamin picie soków pozwoli nam cieszyć się zdrowymi, lśniącymi włosami oraz piękną, gładką skórą i sokolim wzrokiem" – podpowiada Różyk.

„Sok to przede wszystkim produkt naturalny, otrzymywany ze świeżych, chłodzonych lub mrożonych warzyw lub owoców. Zgodnie z prawem zabronione jest dodawanie do niego jakichkolwiek sztucznych substancji – konserwantów, barwników, czy aromatów nie pochodzących z owocu z jakiego został sok zrobiony. Do soków owocowych zabronione jest dodawanie jakichkolwiek cukrów” – podpowiada dietetyk.

