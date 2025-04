Sok z aronii jest bardzo zdrowy, ale dla niektórych może okazać się szkodliwy. Poznaj przeciwwskazania do picia soku z aronii i upewnij się, że podając go bliskim, nie narażasz ich zdrowia.

Choć aronia, sok z aronii i nalewka z aronii mają wiele prozdrowotnych efektów, mogą też powodować efekty uboczne u podatnych na nie osób. Oto, jakie są najczęstsze powody szkodliwości soku z aronii.

Sok z aronii szkodzi, jeśli jest w nim dużo cukru

Tylko 25% dorosłych osób ocenia naturalny sok z aronii jako „smaczny" (tak, naukowcy dokładnie to przebadali!). Większości osób przeszkadza jego cierpki, charakterystyczny smak wynikający z wysokiej zawartości polifenoli. Smak soku z aronii poprawia dodatek cukru i słodzików. Według badań, niektóre osoby są tak wrażliwe na cierpki smak aronii, że nie są go w stanie tolerować nawet po dodaniu znacznych (>10%) ilości cukru do soku z aronii. Picie soku z aronii, który składem przypomina bardziej syrop z aronii (bo tyle w nim cukru) nie będzie korzystne dla zdrowia. W tej formie sok z aronii może szkodzić cukrzykom, osobom z insulinoopornością i stanem przedcukrzycowym.

Sok z aronii szkodzi przez zawartość kwasu szczawiowego

Sok z aronii zawiera kwas szczawiowy. W 100 ml soku z aronii jest nawet ok. 79 mg kwasu szczawiowego. Kwas szczawiowy to substancja, która jest też odpowiedzialna za większość przeciwwskazań do jedzenia szczawiu. Kryształy soli kwasu szczawiowego są nierozpuszczalne i u osób z podatnością mogą prowadzić do wystąpienia kamieni nerkowych innych problemów zdrowotnych.

Sok z aronii szkodzi przez alergeny

Sok z aronii może zaszkodzić ci najbardziej, jeśli okaże się, że masz na niego uczulenie. Alergia na aronię nie jest częsta, ale może się przytrafić. Jeśli wypijasz sok z aronii po raz pierwszy (lub miałaś długą przerwę), zacznij od małej porcji.

Sok z aronii szkodzi przez drażniące działanie

Naturalne substancje zawarte w soku z aronii są potężne. Tak potężne, że czujesz to nawet w smaku, po wzięciu soku z aronii do ust. Wyraźnie cierpka tekstura soku aroniowego podrażnia nie tylko jamę ustną i język, ale i inne obszary układu pokarmowego. Osobom wrażliwym może to szkodzić.

fot. Sok z aronii to samo zdrowie, ale są przeciwwskazania do jego picia/ Adobe Stock, Melica

Kamica nerkowa: przeciwwskazanie do picia soku z aronii

Unikaj picia soku z aronii, jeśli masz skłonność do kamieni nerkowych. Dokładniej, chodzi o jeden rodzaj kamicy nerkowej: kamicę szczawianową. Jeśli masz jednak historię występowania kamieni nerkowych, najlepiej unikaj po prostu picia soku z aronii w większych dawkach. Nawet jeśli nie znasz dokładnego typu kamicy, która u ciebie wystąpiła. Możesz za to pić napoje po mocnym rozcieńczeniu soku z aronii wodą.

Dna moczanowa: przeciwwskazanie do picia soku z aronii

Zaostrzenia dny moczanowej także wymagają unikania substancji o wysokiej zawartości szczawianów i kwasu szczawiowego. Substancje te mogą wpływać na metabolizm kwasu moczowego. Dieta bogata w szczawiany może wpływać na wydzielanie puryn z organizmu. To nie ułatwia pracy organizmu obciążonego dną moczanową.

Stany zapalne żołądka: przeciwwskazanie do picia soku z aronii

Sok z aronii jest niezwykle skoncentrowanym źródłem składników odżywczych, antyoksydantów i kwasów organicznych. Jest przez to zdrowy, ale też drażniący dla śluzówek. Jeśli masz doświadczenia z sokiem z aronii, wiesz, że powoduje on charakterystyczne mrowienie i chropowatość w ustach. Podobnie działa na inne śluzówki (np. błonę żołądka). To drażni je i jest szczególnie niebezpieczne, jeśli występują tam już stany zapalne. Soku z aronii nie pij, jeśli:

masz wrzody żołądka,

masz wrzody dwunastnicy,

masz nadżerki,

cierpisz na nadkwasotę,

masz zapalenie żołądka.

Wysoki potas: przeciwwskazanie do picia soku z aronii

Wysokie stężenie potasu we krwi to: przeciwwskazanie do picia soku z granatów, przeciwwskazanie do jedzenia borówek amerykańskich, przeciwwskazanie do jedzenia truskawek i przeciwwskazanie do jedzenia czereśni. Do tej listy dochodzi też przeciwwskazanie do picia soku z aronii. 100 ml soku z aronii ma (w zależności od źródła) ok. 84-320 mg potasu. O ile wartości bliższe 84 mg/100 ml nie wykluczają jeszcze danego produktu z założeń diety ubogopotasowej, to już 320 mg potasu na 100 ml to bardzo dużo. Unikaj picia soków z aronii, jeśli masz wysoki potas.

Alergia na aronię: przeciwwskazanie do picia soku z aronii

Sok z aronii może spowodować nieprzyjemne objawy: wysypkę, puchnięcie, katar sienny, a nawet wstrząs anafilaktyczny, jeśli masz alergię na aronię. Bądź wyczulona na takie działanie soku, szczególnie, jeśli masz skłonność do różnych alergii pokarmowych.

Sok z aronii może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Żadna ze wskazanych interakcji nie jest bezwzględna i nie powoduje, że picie soku z aronii trzeba koniecznie odrzucić. Mimo wszystko warto zachować umiar i ostrożność pijąc sok z aronii, gdy jednocześnie przyjmuje się niektóre leki. Najlepiej skonsultować to z farmaceutą.

Sok z aronii a leki przeciwcukrzycowe

Są pewne dowody na to, że aronia i sok z aronii, mogą skutecznie obniżać stężenie cukru. To oczywiście dobra wiadomość, przydatna dla cukrzyków stosujących aronię. Mimo wszystko koniecznie trzeba kontrolować poziom cukru, pijąc sok z aronii. Może on spaść poniżej bezpiecznego poziomu przy jednoczesnym stosowaniu leków na cukrzycę.

Sok z aronii a leki na obniżenie krzepnięcia

Sok z aronii zawiera substancje przeciwkrzepliwe. Jeśli przyjmujesz leki na obniżenie krzepnięcia, dodatkowe picie soku z aronii, może spowodować znaczne rozrzedzenie krwi i obniżenie krzepliwości. Skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz regularnie przyjmować sok z aronii, nie odstawiaj leków na własną rękę.

Sok z aronii a leki na nadciśnienie

Sok z aronii ma naturalne właściwości obniżające ciśnienie krwi. Oznacza to, że działa podobnie do leków na nadciśnienie. Jeśli przyjmujesz leki przeciw nadciśnieniu, ostrożnie podchodź do picia soku z aronii. Działanie tych dwóch substancji naraz może spowodować groźny spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Sok z aronii może zaszkodzić nawet jeśli nie masz przeciwwskazań. Powiedzmy, że nie znalazłaś swojego przypadku na liście przeciwwskazań do picia soku z aronii, nie dotyczą cię też interakcje tego soku z lekami. Czy oznacza to, że sok z aronii możesz pić bez ograniczeń? Niekoniecznie.

Dzienna dawka soku z aronii

Dzienna dawka soku z aronii oznaczona jako bezpieczna przez większość producentów to zaledwie 50 ml dziennie, które najlepiej rozdzielić na 2 porcje po 25 ml każda.

Przedawkowanie soku z aronii

Co się stanie jeśli wypijesz więcej soku z aronii, niż poleca producent? Duża szansa, że nie odczujesz żadnych efektów ubocznych. Mogą grozić ci natomiast: nagła biegunka lub zaparcia. Po wypiciu dużej dawki soku z aronii możesz odczuć również mdłości i nudności.

Niektóre źródła sugerują też, że za dużo soku z aronii może ograniczać wchłanianie magnezu i wapnia (przez omówione już szczawiany).

Jest duża szansa, że sam sok z aronii będzie dla ciebie zbyt cierpki w smaku. Jeśli chcesz cieszyć się jego właściwościami prozdrowotnymi, a jednocześnie nie chcesz narażać się na duże dawki cukru z syropu aroniowego, przetestuj nasze metody na włączenie do jadłospisu soku aroniowego z przyjemnością:

Mieszaj sok z aronii z innymi, mniej intensywnymi sokami np. sokiem z jabłek, lub sokiem pomarańczowym.

np. sokiem z jabłek, lub sokiem pomarańczowym. Wymieszaj (w dowolnej proporcji) sok z aronii z wodą mineralną lub wodą gazowaną, tworząc mniej intensywny napój.

lub wodą gazowaną, tworząc mniej intensywny napój. Dolej sok z aronii do owsianki .

. Wymieszaj sok z aronii z jogurtem naturalnym i zjedz go z dodatkami lub jako zdrowy pitny jogurt.

Wymieszaj sok z aronii z łyżeczką miodu, łyżeczką soku z cytryny i oliwą, tworząc nietypowy dressing do sałatki .

. Zabarwiaj sokiem z aronii masę do fit ciast z jagodami, by poprawić efekt wizualny i podbić intensywność koloru ciasta.

Źródła:

Duffy VB, Rawal S, Park J, Brand MH, Sharafi M, Bolling BW. Characterizing and improving the sensory and hedonic responses to polyphenol-rich aronia berry juice. Appetite. 2016 Dec 1;107:116-125. doi: 10.1016/j.appet.2016.07.026. Epub 2016 Jul 22. PMID: 27457970; PMCID: PMC5576051.

Sidor A, Gramza-Michałowska A. Black Chokeberry Aronia melanocarpa L.-A Qualitative Composition, Phenolic Profile and Antioxidant Potential. Molecules. 2019 Oct 15;24(20):3710. doi: 10.3390/molecules24203710. PMID: 31619015; PMCID: PMC6832535.

