Śliwki bardzo pozytywnie działają na zdrowie całego ciała. Od skóry, przez serce, po zdrowie kości. Każdy układ skorzysta na włączeniu ich do diety. Sprawdź, dlaczego śliwki są tak zdrowe i czego możesz spodziewać się po umieszczeniu ich w jadłospisie.

Reklama

Spis treści:

Choć na pytania „czy xyz jest zdrowe?” zazwyczaj odpowiedź brzmi: to zależy, to w wypadku śliwek jednoznacznie można stwierdzić, że dla większości osób są one prozdrowotne. Właściwości śliwek są dość szerokie i obejmują wiele układów. Włączenie śliwek do diety to prawie zawsze duży plus dla jej jakości.

Śliwki mają skład podobny do innych owoców. Twój organizm zareaguje na nie tak, jak reaguje na truskawki, czereśnie, czy gruszki. Wgłębmy się jednak w mechanizm reakcji organizmu na spożycie śliwek. Niektóre z ich właściwości są naprawdę unikalne.

Już przy pierwszym kęsie śliwki, organizm pobudza działanie enzymów trawiennych obecnych w ślinie, które rozpoczną skomplikowany proces trawienia. Przeżuwając dokładnie śliwkę, miażdżysz jej ściany komórkowe, uwalniasz sok, w którym zgromadzone są witaminy i minerały śliwek: ich najcenniejsze elementy.

Śliwki przesuwając się w układzie trawiennym, poddawane są działaniu kwasów żołądkowych, które „dezynfekują” je dzięki kwaśnemu pH. Zapobiegają zatruciom pokarmowym i umożliwiają działanie enzymów trawiących białko (którego w śliwkach jest jednak niewiele). Śliwki nie mają prawie tłuszczu, nie wpływają więc znacząco na aktywność woreczka żółciowego.

Wchłanianie węglowodanów, witamin i minerałów ze śliwek, odbywa się w największym stopniu w jelicie cienkim. To tutaj ze śliwek pobierana jest cenna witamina C, witamina K i A rozpuszczone w tłuszczach i cukry, które zostaną zamienione na energię.

W jelicie grubym, w ostatnim etapie trawienia śliwek, wchłaniane są jeszcze niektóre minerały i pozostałe antyoksydanty, by organizm wyniósł jak najwięcej wartości odżywczych ze śliwek. To na tym etapie śliwki mogą też zadziałać przeczyszczająco. Zawierają liczne poliole, np. sorbitol, który skłania wodę do przedostania się do światła jelita. Dzięki temu treść pokarmowa staje się bardziej płynna, a jelita pobudzone są do pracy. Śliwki ułatwiają w ten sposób wypróżnienie. Zjedzenie śliwek to więc dla organizmu zastrzyk energii, dawka bogatego w elektrolity płynu, wzbogacenie w zdrowe witaminy i pomoc w wypróżnianiu.

Nie przekonuje cię to, że śliwki po prostu poprawiają twoją dietę? Jeśli potrzebujesz konkretnych powodów, dla których warto jeść śliwki, oto one.

Śliwki są zdrowe, bo nawilżają skórę

Śliwki składają się głównie z wody. Dodatkowo znajdziesz w nich wiele antyoksydantów, które przyczyniają się do pięknego wyglądu cery. Twoja skóra zdecydowanie cieszy się, gdy jesz śliwki.

Śliwki są zdrowe, bo są dawką energii

Kaloryczność śliwek nie jest zbyt duża, ale kilka większych sztuk zdecydowanie da radę zaspokoić mały głód. Jeśli chcesz traktować śliwki jako energetyczną przekąskę, sięgnij po dojrzałe odmiany lub śliwki suszone. Paczka suszonych śliwek w torebce może uchronić cię przed chęcią zajścia do fast foodu, jeśli zgłodniejesz w ciągu dnia.

Śliwki są zdrowe, bo pomagają się wypróżnić

Śliwki są znane ze swoich właściwości ułatwiających wypróżnianie. To fakt, doskonale wprowadzają treść jelitową w ruch i zwiększają jej nawodnienie. Śliwki mogą zadziałać jak naturalny środek przeczyszczający. Niektórzy są bardziej wrażliwi na ich działanie i będą musieli odwiedzić toaletę już po zjedzeniu kilku sztuk. Inni mogą objadać się śliwkami bez efektu przeczyszczenia, to indywidualna cecha. Jeśli zależy ci na przeczyszczającym działaniu śliwek, popij je wodą, efekt gwarantowany.

fot. Śliwki/ Adobe Stock, marcin jucha

Śliwki są zdrowe, bo można jeść je na diecie odchudzającej

Mała śliwka węgierka ma jedynie 5 kcal. To bardzo niewiele. Śliwki są więc zdecydowanie dozwolone na diecie odchudzającej. Nie możesz jeść ich bez umiaru, ale porcja śliwek na diecie jako dodatek do owsianki, koktajlu, deseru, lub przekąska sama w sobie, jest bardzo polecana.

Śliwki są zdrowe, bo nie podnoszą gwałtownie cukru

Śliwki, choć są źródłem węglowodanów, nie podnoszą cukru gwałtownie. Indeks glikemiczny śliwek jest niewysoki, równy 24. Śliwki w cukrzycy są dozwolone, a nawet polecane. Oczywiście nie jest to produkt, który cukrzycy mogą jeść bez limitu. Kilka śliwek jako deser lub dodatek do dania dla cukrzyka to jednak prozdrowotny produkt.

Śliwki są zdrowe, bo mogą chronić komórki przed nowotworami

Ciemny kolor owoców zwiastuje wysoką zawartość substancji antyoksydacyjnych. Właściwości aronii, właściwości wiśni i właściwości borówek amerykańskich, wynikają głównie z obecności tych barwnych cząstek. Te same są w śliwkach. Działają przeciwnowotworowo, chronią DNA komórek przed uszkodzeniami i zapobiegają ich mutacjom. Nie jest to specyficzna cecha śliwek, a raczej cecha diety bogatej w warzywa i owoce. Mimo wszystko to kolejny argument za jedzeniem śliwek.

Śliwki są zdrowe, bo wspierają serce

Owoce i warzywa bogate w błonnik, potas i antyoksydanty to najlepszy pokarm dla zdrowia serca i układu krwionośnego. Śliwki doskonale wpisują się w te założenia. Włącz je do diety, a zadbasz o zdrowie najważniejszego mięśnia w twoim ciele.

Śliwki są zdrowe, bo walczą z nadciśnieniem

Śliwki zawierają dużo potasu, aż 210 mg na 100 g. To duża zaleta dla nadciśnieniowców i nie tylko. Potas, w przeciwieństwie do sodu, rozluźnia układ krwionośny i jest dla niego ukojeniem. To dlatego najzdrowsza dieta świata, dieta śródziemnomorska, tak mocno stawia na jedzenie warzyw i owoców bogatych w ten minerał.

Śliwki są zdrowe, bo wzmacniają kości

Śliwki, szczególnie śliwki suszone, mają pewną zagadkową dla naukowców właściwość: doskonale wzmacniają kości. Ich jedzenie jest szczególnie polecane kobietom po menopauzie. Nie do końca wiadomo, dlaczego śliwki tak dobrze działają na kości, ale prawdopodobnie chodzi o unikalną mieszaninę minerałów i wysoką zawartość witaminy K.

Śliwki są zdrowe, bo dobrze smakują i łatwo wprowadzić je do jadłospisu

Zdrowie to nie tylko obiektywny stan organizmu. Równie ważne w zachowaniu zdrowia jest dobre samopoczucie społeczne i psychiczne. Jeśli jedzenie ci smakuje i jednocześnie jest obiektywnie bogate w składniki odżywcze, zdecydowanie jest najzdrowsze. Śliwki oprócz wszystkich wymienionych walorów są przede wszystkim bardzo lubiane przez Polaków. Można jeść je na świeżo, zrobić zdrowe fit ciasta ze śliwkami, fit nutellę śliwkową lub dodawać je do zdrowych naleśników.

Reklama

Czytaj także:

Które oliwki są zdrowsze: czarne czy zielone? Prozdrowotne zalety oliwek vs przeciwwskazania

Czy sushi jest zdrowe i dietetyczne? Wszystko zależy od składników - poznaj te najzdrowsze

Czy wafle ryżowe są zdrowe? Decyduje o tym 5 subtelnych szczegółów

Czy śliwki są ciężkostrawne? To nie takie oczywiste, wszystko zależy od sposobu ich przygotowania i nie tylko