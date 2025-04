Śliwki nie są ciężkostrawne, choć niektóre rodzaje śliwek mogą powodować problemy żołądkowe. Śliwki są bogate w FODMAP. Odpowiedź na proste pytanie: czy śliwki są ciężkostrawne, jest wbrew pozorom złożona i wymaga kilku wyjaśnień.

Za produkty ciężkostrawne uznaje się przede wszystkim te, które dostarczają dużych ilości błonnika pokarmowego. Śliwki świeże mają go niewiele, nieco ponad 1 g/ 100 g. Tak samo śliwki mirabelki nie są zaliczane do produktów wysokobłonnikowych. Śliwki suszone mają już jednak 12 g błonnika na 100 g.

Śliwki jedzone w umiarkowanych ilościach mogą być lekkostrawne. Gorzej strawne są śliwki niedojrzałe i twarde. Lepiej trawią się śliwki dojrzałe, miękkie i mirabelki. Śliwki można uznać więc za lekkostrawne, jeśli z nimi nie przesadzisz. Jak najbardziej możesz jeść śliwki, nawet surowe, ale zadziałają one jak coś ciężkostrawnego, jeśli przesadzisz z ich ilością w jadłospisie.

Dlaczego śliwki wydają się ciężkostrawne?

Śliwki wydają ci się ciężkostrawne? Panuje obiegowa opinia, że to jedne z owoców powodujących więcej problemów z brzuchem. To jednak ich właściwości przeczyszczające, a nie problem strawności.

Śliwki zawierają sorbitol i kilka innych alkoholi polihydroksylowych, przez co mogą być uważane za ciężkostrawne, bo przeczyszczają. Przez to traktowane są też jako naturalny lek na zaparcia. Jeśli to nie jest u ciebie pożądany efekt, jedz śliwki ze szczególnym umiarem. Zastanów się też, czy na pewno zastanawiasz się nad strawnością śliwek, czy może interesuje cię zawartość FODMAP w tych owocach.

Śliwki a dieta FODMAP

Śliwki należą do produktów bogatych w FODMAP. Nie będą więc dobrze tolerowane przez wiele osób z zespołem jelita drażliwego (IBS). Jeśli poprzez „lekkostrawność” rozumiesz więc tak naprawdę konieczność unikania pokarmów powodujących IBS, śliwki będą jednym z nich. Nie wyklucza to jednak ich lekkostrawności, dieta lekkostrawna i dieta FODMAP, choć podobne, też się od siebie różnią. Osoby stosujące protokół FODMAP pierwszych faz, powinny zrezygnować z jedzenia śliwek.

Czy śliwki suszone są lekkostrawne?

Śliwki suszone nie są już lekkostrawne. Mają aż 12 g błonnika na 100 g. Dalej niewielkie ilości suszonych śliwek można umieścić w diecie lekkostrawnej, ale będzie to dosłownie kilka sztuk, najlepiej podgotowanych lub zalanych wrzątkiem do napęcznienia i pokrojonych na drobne kawałki.

Czy można jeść śliwki na diecie lekkostrawnej?

Śliwki można jeść na diecie lekkostrawnej. Trzeba jednak przestrzegać niewielkich porcji i jeść śliwki w odpowiedniej formie. Ciężko podać uniwersalną porcję śliwek dozwoloną na diecie lekkostrawnej. Można oszacować, że dla większości osób porcja ok. 150 g śliwek (ok. 3 sztuki), będzie optymalna i nie spowoduje problemów. Warto śliwki odpowiednio przygotować, jeśli mają być elementem diety lekkostrawnej. O tym przeczytasz poniżej.

Lekkostrawność produktów nie jest czarna lub biała. Dużo zależy od sposobu przygotowania danego artykułu spożywczego. Oto wskazówki na dostosowanie śliwek do wymagań diety lekkostrawnej:

wybieraj dojrzałe i miękkie śliwki;

śliwki; największą strawność zapewnisz sobie, podduszając śliwki przed ich zjedzeniem;

przed ich zjedzeniem; jeśli musisz stosować dietę ubogobłonnikową, obierz śliwki ze skórki przed zjedzeniem;

ze skórki przed zjedzeniem; dbaj o jednorazową porcję śliwek , nie pozwól sobie na zjedzenie wielkiej porcji tych owoców;

, nie pozwól sobie na zjedzenie wielkiej porcji tych owoców; dodawaj śliwki do potraw na ciepło i wypieków : możesz zrobić np. pyszne fit ciasto śliwkowe, lub owsiankę ze śliwkami;

: możesz zrobić np. pyszne fit ciasto śliwkowe, lub owsiankę ze śliwkami; zdecydowanie ciężkostrawne są już np. śliwki marynowane w occie;

suszone śliwki traktuj ze szczególną ostrożnością: możesz zjeść kilka sztuk, ale zawsze po ich zmiękczeniu i rozdrobnieniu.

