fot. Fotolia

Wiele osób nie wyobraża sobie śniadania bez pysznego, chrupiącego i jeszcze ciepłego pieczywa. Popularne dyskonty kuszą nas właśnie takim chlebem czy bułkami. Ale czy naprawdę wypiekane jest ono w sklepie? Czy warto kupować takie pieczywo i jak wybrać dobrej jakości chleb?

Reklama

Sklepowe pieczywo mrożone – czy warto je kupować?

Pieczywo zalicza się do produktów zbożowych, które stanowią podstawę Piramidy Zdrowego Żywienia. Dlatego też warto zadbać o wybór dobrej jakości chlebów i bułek. Popularne stało się „świeże”, ciepłe, chrupiące, wypiekane w sklepie pieczywo z mrożonego ciasta. Mimo że mrożenie jest najlepszą metodą przechowywania żywności, pieczywo to mrożone jest ciekłym azotem i przechowywane nawet pół roku, a tym samym zawiera przy tym dużo polepszaczy: stabilizatory, barwniki, konserwanty, propionian wapnia (E-282) przeciw pleśniom i sorbinian potasu (E-202), który wywołuje problemy skórne oraz astmę.

Zwykle producentem tego pieczywa są inne kraje takie jak Rumunia. Różnice pomiędzy chlebem z piekarni a chlebem z ciasta głęboko mrożonego są ogromne. Dobre pieczywo ma krótką listę naturalnych składników. Powstaje z mąki pełnoziarnistej, wody, zakwasu lub drożdży, soli i wszelkich dodatków typu ziarna. Taki skład zapewnia podaż błonnika pokarmowego, witamin z grupy B, magnezu, żelaza i cynku.

Jak wybrać dobre pieczywo?



Musi być po prostu szare i ciężkie, bez substancji barwiących takich jak słód jęczmienny czy karmel.

Czytając etykietę takiego pieczywa, należy zwrócić uwagę na to, aby mąka pszenna nie była na pierwszym miejscu w składzie, a chleb nie zawierał dodatków typu spulchniacze.

Rodzi się również pytanie jaki chleb jest zdrowszy: na drożdżach czy na zakwasie? Ze względu na lepszą przyswajalność witamin i składników mineralnych warto wybierać chleb na zakwasie, który posiada mniejszą zawartość kwasu fitynowego. Ten z kolei odpowiedzialny jest za mniejsze wchłanianie wapnia, żelaza, magnezu i cynku.

Zobacz też: Czy na diecie warto jeść chrupkie pieczywo?

Upiecz chleb samodzielnie!



Najlepiej przygotować samemu pieczywo w domowym piekarniku. Wtedy mamy pewność, iż taki będzie on zdrowy, smaczny i zachowa świeżość na wiele dni.

Przygotowanie własnego chleba w cale nie jest trudne!

Składniki na dwa chlebki:

1kg mąki najlepiej pełnoziarnistej lub mieszanka różnych mąk,

4 szklanki ciepłej wody,

Sól,

Szklanka płatków owsianych (można dodać też płatki gryczane),

Szklanka otrąb pszennych,

Szklanka siemienia lnianego,

Opakowanie pestek dyni,

Opakowanie pestek słonecznika,

Można dodać suszone śliwki lub morele, orzechy.

Reklama

Sypkie dodatki można dodawać według uznania (więcej lub mniej bądź z jakiś zrezygnować). Gotowa masa nie może być ani lejąca, ani bardzo twarda, gęstość należy regulować przez dodatek wody lub reszty składników.

Sposób przygotowania: mąkę zmieszać z łyżeczką soli, dodać ciepłą wodę i dokładnie wyrobić. Kolejno dodawać pozostałe składniki oraz zakwas i dalej wyrabiać od spodu w celu napowietrzenia drewnianą łyżką. Odłożyć do słoiczka trochę ciasta – nowy zakwas, który może stać w lodówce do 10 dni. Foremki (jak na makowiec) wyłożyć papierem do pieczenia lub posmarować cienko olejem. Podzielić masę i uformować z góry na gładką powierzchnię ręką z dodatkiem oleju. Odstawić na ok. 10h, piec w temperaturze 180⁰C przez 1h i 15 minut.

Zobacz też: Po które zboża warto sięgać?

Autor: mgr Hanna Stolińska-Fiedorowicz, Instytut Żywności i Żywienia.