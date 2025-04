Czy ryba to mięso? Oczywista odpowiedź na podchwytliwe pytanie. Dlaczego w piątek można jeść ryby?

Ryba to mięso, a w piątek można jeść ryby, bo tradycja chrześcijańska wyklucza w ten dzień tylko mięso ssaków i ptaków, które w przeszłości było „luksusowym” pokarmem w przeciwieństwie do wszechobecnych ryb. Zgodnie z definicję mięsem jest tkanka mięśniowa zwierząt wykorzystywana jako pokarm, a ryby zdecydowanie zaliczają się do mięsa.