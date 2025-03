Rodzynki są zdrowsze niż niegdyś sądzono. Kiedyś uważano, że osadzają się na zębach i są pożywką dla bakterii. Tak nie jest. Ta słodka przekąska dostarcza cennych mikroelementów i związków chemicznych, może wspierać układ krążenia i pokarmowy, a nawet zdrowie kości. Sprawdź, dlaczego warto regularnie sięgać po rozsądne porcje rodzynek.

Rodzynki są zdrowe, ponieważ dostarczają błonnika, witamin (np. z grupy B) oraz minerałów, takich jak potas, żelazo, magnez i wapń. Zawierają także przeciwutleniacze, takie jak polifenole (to rodzaj przeciwutleniaczy), które wspierają zdrowie serca i układu odpornościowego. Dzięki wysokiej zawartości naturalnych cukrów są szybkim źródłem energii. Jednak ich kaloryczność sprawia, że należy je spożywać z umiarem, zwłaszcza w diecie odchudzającej.

Rodzynki mają średni indeks glikemiczny (IG 65), są więc dozwolone w diecie dla cukrzyka, ale należy je jadać w rozsądnych ilościach.

A to nie wszystko! Są tak samo skuteczne w dostarczaniu energii podczas wysiłku fizycznego jak żelki, po które sięgają na treningach czy podczas startów sportowcy konkurencji wytrzymałościowych o umiarkowanej i średniej intensywności.

Najzdrowsze i najlepsze są rodzynki suszone na słońcu, ale niewielu producentów zwraca sobie głowę tą metodą.

Wiele rodzynek zawiera siarczany. Rozpoznać je można po jasnej barwie, gdyż te suszone bez tego dodatku zwykle stają się ciemniejsze.

Rodzynki sułtańskie są produkowane ze specjalnej odmiany winogron – jasnych, owalnych, bezpestkowych, zwanych sułtanką lub sułtaniną. Są nieduże, jasne, miękkie i słodkie, a ich proces produkcji często eliminuje siarkowanie. To sprawia, że przynajmniej w teorii są bezpieczniejszym wyborem. Zawsze jednak na wszelki wypadek, zwłaszcza jeśli jesteś alergikiem, powinnaś czytać etykiety na rodzynkach, aby stwierdzić, czy zawierają siarczany, czy nie. Nie zawsze bowiem kolor jednoznacznie pozwala to stwierdzić.

Rodzynki sułtańskie są szczególnie polecane dla dzieci i osób unikających konserwantów.

Rodzynki mogą być zdrową przekąską dla dzieci, dostarczając niezbędnych składników odżywczych, takich jak potas i żelazo.

Warto jednak wprowadzać je do diety dziecka ostrożnie, aby uniknąć ryzyka zadławienia – niemowlętom lepiej ich nie podawać. Dla dzieci najzdrowsze są rodzynki bez konserwantów i bez dodatku cukru.

Rodzynki w czekoladzie to smaczna, ale bardzo kaloryczna przekąska. Korzystne właściwości błonnika i antyoksydantów z rodzynek oraz kakao nieco bledną przez wysoki poziom cukru i tłuszczu w czekoladzie.

Najlepszym wyborem są rodzynki w gorzkiej czekoladzie. Zawiera ona znacznie mniej cukru a więcej cennego dla zdrowia kakao. Jednak nawet i w takiej postaci warto jadać je z umiarem, żeby kaloryczność jadłospisu nie okazała się zbyt wysoka i nie powodowała tycia.

Ze względu na zawartość czekolady, zwłaszcza jeśli jest to słodka czekolada mleczna, rodzynki w czekoladzie są mniej zdrowe dla zębów, gdyż zawarty w nich cukier może sprzyjać próchnicy.

Natomiast same rodzynki nie są już uznawane za produkt szczególnie sprzyjający próchnicy. Jest dokładnie odwrotnie, gdyż zawierają kwas oleanolowy, kwas linolowy i kwas linolenowy, a kwasy te zwalczają bakterie atakujące szkliwo zębów.