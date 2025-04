fot. Fotolia

Style odżywiania wśród Polek

Z wyników badania pt. „Style odżywiania wśród Polek” wynika, że większość respondentek chciałaby bardziej dbać o to, co je. Jednocześnie największą grupę badanych, bo aż 42 proc. stanowią kobiety, przedkładające smak potraw ponad ich kaloryczność i wartości odżywcze. Badanie przeprowadzone na zlecenie California Prune Board pokazuje obraz trzech kobiecych stylów odżywiania:

Świadome fit-kucharki,

Wyluzowane smakoszki,

Niegotujące zapracowane.

3 style odżywiania

Na podstawie wyników badania zrealizowanego na zlecenie California Prune Board wśród Polek w wieku 25-45 lat, mieszkających w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, wyodrębniono trzy style kobiecego odżywiania:

Świadome fit-kucharki to 24% badanych kobiet. Te kobiety przywiązują dużą uwagę do tego, co jedzą dbając o to, aby ich posiłki były zdrowe i niskokaloryczne. Ponadto starają się świadomie planować zakupy . Świadome fit-kucharki chętnie eksperymentują w kuchni, a w ich menu najczęściej spośród pozostałych badanych pojawiają się śliwki kalifornijskie. Jeśli chodzi o styl życia, to ta grupa badanych najlepiej ocenia swoje zdrowie, uprawia różne rodzaje aktywności fizycznej oraz regularnie wykonuje badania profilaktyczne.

Wyluzowane smakoszki stanowią największą grupę wśród badanych – 42% Ta grupa wybierając swoje posiłki stawia głównie na smak, w mniejszym stopniu zwracając uwagę na kaloryczność czy właściwości zdrowotne potraw. Wyluzowane smakoszki chętnie gotują w domu . Ta grupa badanych gorzej ocenia swój stan zdrowia, ale również prowadzi mniej zdrowy tryb życia – rzadziej uprawia sporty, a także wybiera mniej zdrowe produkty.

Niegotujące zapracowane to 34% badanych. Ta grupa kobiet nie poświęca dużo czasu na gotowanie, je to, co akurat jest pod ręką lub to, co najłatwiej przygotować – zazwyczaj w biegu. Niegotujące zapracowane zwracają uwagę na kaloryczność posiłków i najczęściej uprawiają sporty, jednak stan swojego zdrowia oceniają jako średni. Prowadzą one raczej niezdrowy tryb życia – odczuwają dużo stresu na co dzień i spędzają mało czasu na świeżym powietrzu.

Co jedzą Polki?

Ogólne wyniki badania pokazują, że Polki wysoko oceniają swoją wiedzę na temat odżywiania, choć w mini-teście wiedzy przeprowadzonym w czasie badania średnia liczba prawidłowych odpowiedzi wyniosła 1,85 na 4 możliwe.

Na talerzach ankietowanych kobiet królują tradycyjne produkty, takie jak: mięso i wędliny, nabiał, ale także surowe owoce. Suszone owoce jada regularnie blisko 1/4 badanych, a śliwki kalifornijskie znajdziemy w menu 38% respondentek.

„Większość Pań deklaruje, że chciałaby bardziej dbać o to, co je, ale jednocześnie najczęściej wybieranymi produktami są te tradycyjne, obecne w polskiej diecie” – mówi dietetyk Barbara Dąbrowska-Górska, ekspert kampanii „Przyjaciółka z Kalifornii”.

Dodatkowo Polki deklarują, że starają się świadomie wybierać żywność, a poza sposobem odżywiania starają się żyć zdrowo. Badane przyznają jednak, że w ich życiu jest zbyt wiele stresu – jedynie 26 proc. przyznaje, że na co dzień udaje się im go uniknąć. Polki w wieku 25-45 uprawiają sport bez większego wysiłku fizycznego, najczęściej jest to spacerowanie oraz jazda na rowerze.

Instruktor fitness Katarzyna Bigos dodaje: „Większość ankietowanych odpowiada, że ćwiczy, ale ich główną aktywnością jest spacer, a w najlepszym wypadku rower. To zdecydowanie za mało. Gdy spojrzymy na 64 proc. spacerowiczów oraz 10 proc. osób, które się nie ruszają, mamy duży odsetek ankietowanych, które praktycznie nie trenują. To dość przerażające statystyki biorąc pod uwagę, jak wielkie znaczenie ma wysiłek fizyczny nie tylko dla naszego wyglądu, ale także dla pracy serca, narządów wewnętrznych, układu pokarmowego, nerwowego itd. Spacer to za mało, zwłaszcza kiedy większą część dnia spędzamy siedząc.”

Źródło: Materiały kampanii "Przyjaciółka z Kalifornii"

