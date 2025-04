Pizzy nie trzeba unikać, bo na pytanie, czy jest zdrowa, odpowiedź brzmi: może być zdrowa. Jak każde danie, tak i pizzę można przygotować w najzdrowszej możliwej wersji lub wybrać jej rodzaj, który nie będzie ani zbyt tłusty, ani ze składnikami, które budzą wątpliwość. Podpowiemy ci, jaka pizza zdrowiu nie zaszkodzi, a jakiej lepiej unikać, zwłaszcza wtedy, gdy cały twój jadłospis nie jest najzdrowszy.

Spis treści:

Choć pizza wielu osobom kojarzy się z fast foodem i niezdrowym, tuczącym jedzeniem, nie jest prawdą, że pizza z zasady jest niezdrowa. Wszystko zależy od przepisu na pizzę, czyli tego, z jakich składników została przygotowana, czy jest to pizza domowa, z włoskiej restauracji, czy mrożona ze sklepu.

Pizza to przede wszystkim ciasto. Zwykle szykowane jest z białej mąki. Można jednak pizzę przygotować np. z mąki razowej, która zawiera więcej błonnika i uważana jest za zdrowszą. Warto natomiast pamiętać, że tylko nadmiar białej mąki (i innych wysokowęglowodanowych pokarmów) w diecie osób zdrowych zdrowiu nie służy. Jeśli liczysz każdą kalorię, to lepiej jeść np. pizzę na cienkim cieście, co zmniejsza jej kaloryczność.

Poza ciastem pizza zawiera najróżniejsze kombinacje składników. Najważniejszym z nich zwykle jest sos do pizzy. Najczęściej jest to sos pomidorowy, który jest bardzo zdrowy (o ile jest sosem zrobionym w restauracji lub domu, a nie wysokoprzetworzonym sosem). To bogactwo likopenu, który ma działanie przeciwnowotworowe.

Sery i mięso dodawane do pizzy to źródło białka i tłuszczu, które nie tylko odżywiają organizm, ale też sprawiają, że indeks glikemiczny całej potrawy jest niższy, a pizza nie podnosi gwałtownie poziomu cukru we krwi i syci na dłużej. Wątpliwości budzić może dodatek wysokoprzetworzonego mięsa – salami i kiełbas. Takie domowej roboty albo robione w tradycyjny sposób nie są aż tak niezdrowe jak te z produkcji przemysłowej. Na pewno jednak dostarczają sporo soli, co nie każdemu służy.

Pizzę zwykle uzupełnia dodatek warzyw, grzybów i przypraw. Warzywa to bogactwo soli mineralnych, witamin i błonnika. Grzyby już od dawna nie są uznawane za bezwartościowe i mogą np. wspierać odporność. Z kolei wśród wielu przypraw jest dużo takich, które wspierają pracę układu trawiennego lub wręcz dostarczają cennych prozdrowotnie działających składników.

Pizza naprawdę może być składnikiem zdrowego jadłospisu. Wszystko zależy od tego, czy ktoś się nią nie przejada, jakiej jakości pizzę wybiera i czy reszta jadłospisu jest zdrowa. Kaloryczność pizzy ma tu naprawdę mniejsze znaczenie.

Wiadomo, że najlepszej jakości pizzę szykują włoskie restauracje, dbające o swoją reputację. W dobrej włoskiej jadłodajni można zamówić pizzę przygotowaną ze świeżych składników. Potrawa nie będzie miała kontaktu z plastikiem ani z konserwantami. Taka pizza będzie na pewno zdrowa, chociaż wśród różnych jej rodzajów będą lepsze i gorsze, jeśli chodzi o ich wpływ na zdrowie. Ale o tym za chwilę.

Jeśli przygotujesz ją z wysokiej jakości składników, to tak, taka pizza także może być zdrowa. Zaletą szykowania pizzy w domu jest to, że możemy samodzielnie wybierać poszczególne składniki i przygotować posiłek tak, aby był tak zdrowy, jak tylko to możliwe.

Mrożone pizze często zawierają ciasto przygotowane z rafinowanej mąki pszennej, co oznacza niską zawartość błonnika. Mogą też zawierać dodatki poprawiające teksturę i trwałość, np. emulgatory. Nie znaczy to od razu, że takie ciasto jest szkodliwe, ale może być mniej przyjazne dla zdrowia od ciasta domowego czy z dobrej restauracji.

Sos pomidorowy w takiej pizzy zwykle zawiera cukier i sól, których w diecie nie powinno być w nadmiarze. Z drugiej strony to nadal źródło likopenu o działaniu prozdrowotnym.

W pizzach mrożonych trudno ocenić jakość użytego sera. A ser serowi nie jest równy. Ten o niższej jakości zawiera sól i konserwanty. Każdy żółty ser natomiast dostarcza tłuszczu nasyconego, więc w nadmiarze też nie jest w diecie korzystny.

Wiele pizz Giuseppe zawiera przetworzone mięso (np. pepperoni, kiełbasa), bogate w nasycone tłuszcze i sód, a także wzmacniacze smaku. Niektóre z takich produktów lepiej jadać na zimno niż podgrzewać, bo pod wpływem wysokiej temperatury powstają w nich szkodliwe substancje. Tak może dziać się też w odgrzewanej pizzy.

Podsumowując, pizza Giuseppe jest daniem wysoko przetworzonym, zawierającym sporo soli, tłuszczów nasyconych i rafinowanych węglowodanów. Nie jest to zdrowa opcja do regularnego spożywania. Ale zjedzona raz na jakiś czas raczej nie zaszkodzi.

Pizza Donatello to również marka znana z mrożonej pizzy. Jej skład jest podobny do pizzy Giuseppe, więc i zastrzeżenia są podobne:

Pizza Donatello, podobnie jak Giuseppe, to produkt wysokoprzetworzony, bogaty w sód i niezdrowe tłuszcze. Spożywana sporadycznie nie zaszkodzi, ale nie powinna być podstawą diety.

Poniżej dwie listy. Pierwsza to spis elementów, które sprawiają, że pizza jest zdrowsza. Druga lista to elementy, które mogą zdecydować o tym, że pizza już zdrowa nie będzie. Jednak raz jeszcze podkreślamy – raz na jakiś czas zjedzona nawet mniej zdrowa pizza nie wyrządzi takich szkód jak codzienne złe odżywianie się.

Te pizze są mniej kaloryczne, bogatsze w składniki odżywcze i zawierają więcej warzyw oraz białka:

Te pizze mają dużo tłuszczu, soli i przetworzonych składników, co sprawia, że mogą nie być najlepszym wyborem:

Oto w telegraficznym skrócie, co mówią badania naukowe sprawdzające wpływ jedzenia pizzy na zdrowie.